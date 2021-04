K mání je porevoluční sen mnohých Čechů, v originálním stavu už se dávno nevidí před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud jste „automobilově vyrůstali” v 90. letech, tohle auto jste nemohli ignorovat. Naprostá většina z nich je dávno zničená časem či tuningem, hezký originální kousek se ale pořád najde.

Dodnes není těžké narazit v provozu na auta s poněkud obhroublými nálepkami panáčka močícího na znak jiné automobilky. A dost často to bývá Volkswagen a panáčkem močícím na Opel či naopak. Člověk se při pohledu na současné pozice těchto automobilek na trhu může podivit, co za tím stojí, však VW je násobně větší a nabídky obou značek se často ani nemají čím překrývat. Takový ale dozajista nezažil 90. léta.

Tehdy šlo o velké rivaly prodávající v Evropě okolo 1,5 milionu aut za rok, kdy Opel dokonce opakovaně tahal za delší kus provazu. Golf vs. Astra, to bylo tehdy něco a rivalita obou modelů fungovala i mezi ostrými variantami - Golf měl své tehdy nepříliš povedené verze GTI, Astra zase GSi. Byla to v obou případech auta s výkonem okolo 150 koní a toužili po nich v porevolučním Československu a později České republice mnozí mladí Češi. Milovat jste mohli jen jedno, druhé bylo hodné zavržení.

Většina takových z toho jistě vyrostla, některým to ale zjevně vydrželo dodnes. Ti by mohli zatoužit po návratu do starých časů, problém ale je, že tahle auta se zejména pozdější majitelé snažili všemožně „vylepšit”. I Astra GSi ve své době rychle ztratila na hodnotě a dostala se tak mezi příznivce tuzingové scény, a tak narazit na originální kus je dnes skoro zázrak.

I takové věci se ale dějí a jeden opravdu původní ostrý Opel je nyní na prodej. Má za sebou 86 tisíc kilometrů, což za skoro 30 let opravdu není mnoho - prvně byl registrován v v listopadu 1991. Je prý v perfektním originálním stavu, jen podvozek od Eibachu a výfuk nejsou původní. Jinak ale prý nenese prakticky žádné známky opotřebení a popravdě řečeno tak působí i z ne zcela dokonalých fotek.

Auto lze označit za výstavní i proto, že se objevilo v lednovém Auto Bildu Klassik ve srovnání - uhádli jste - s Golfem třetí generace. Jestli Astra vyhrála, nevíme, ale teď ji můžete „vyhrát” vy, stačí si připravit 15 000 Eur, tedy asi 388 tisíc korun. Není to málo, na druhou stranu, není to ani zas tak moc. Takto zachovalé GSi je dnes rarita, podobné jsme neviděli už dávno.

Petr Miler