K mání je Porsche vyrobené na přání člena rodiny Porsche. Je to noblesní, výbavou i technikou napráskaný kus jako žádný jiný

Automobilek, které zůstávají pevně spjaty s rodinami svých zakladatelů, už mnoho není, Porsche mezi ně ale stále patří. I díky tomu může vzniknout auto jako tohle, které si do výroby zadal člověk s vytříbeným automobilovým vkusem.

Porsche je dnes v opravdu mizerné kondici, rozbor příčin nastalého stavu by ale byl na delší debatu. Dlouze akademicky debatovat by šlo také o tom, komu dnes Porsche patří, neboť technicky jde o součást koncernu Volkswagen, který německého výrobce sporťáků fakticky ovládá. To je řeč o firmě Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, jenže v samotném Volkswagenu drží kontrolní balík společnost Porsche SE pro změnu plně ovládaná Porscheho dědici. Takže ve výsledku je to pořád rodina Porsche (dnes také Piëchů a Kieslingů), které automobilka fakticky patří.

To jednak lidem z tohoto klanu dopřává velmi slušné finanční zajištění. Však Porsche SE má dnes hodnotu přes 140 miliard Kč, takže vlastnění pouhého jednoho procenta akcií holdingu z vás udělá miliardáře. A také to dotyčným zajišťuje zvláštní zacházení ze strany samotného Porsche coby automobilky, neboť když si do firmy přijde nakoupit někdo, komu fakticky patří, mračit se na něj nikdo soudný nebude.

Díky této kombinaci faktorů se stává, že v rukou členů rodiny Porsche vídáme opravdu zajímavě specifikované vozy „své vlastní” značky. Obvykle jsou jejich a jen jejich, proč by prodávali, sem tam ale něco od knížecího stolu odpadne. A auto, na které se právě díváte, patří mezi ně.

Nevíme, kdo přesně z rodiny si jej pořídil, dal ale za vznik exempláři, jaký se nevídá. Je to ukázka vybraného automobilového vkusu - nejde o vyloženě drahou verzi a ještě méně jde o křiklavé provedení, přesto jde o nepřehlédnutelný exemplář, jaký na světě zaručeně nemá obdoby.

Člověk, který pověřil Porsche jeho stvořením, totiž sáhl po vážně neobvyklé kombinaci... všeho. Jde o 911 generace 991, pro mnohé poslední pravověrné Porsche, které zůstalo své skoro skrz naskrz. Není to Turbo S ani Turbo, není to GT3, je to civilizovaná 4S s atmosféricky plněným motorem 3,8, znovu posledním takovým, který ale dostal nepříliš vídanou tovární úpravu WLS1, která zvyšuje výkon motoru na 420 koní. Převodovka je bohužel automatická, ale s PDK se dá žít.

Tím ale vše jen začíná, neboť zvenčí zdobí zelená barva na přáni z programu PTS (Paint to Sample), která je zcela unikátní a sama o sobě stála statisíce. S ní dobře ladí klasicky střižené disky kol v černo-stříbrném zbarvení, za kterými se skrývají žluté třmeny karbon-keramických brzd. Také ty musely stát mnoho set tisíc navíc. Interiér je v tmavě hnědé kůže s obšitím všeho je pak v kombinaci s kovovými prvky a intarziemi dalším velmi vkusným řešením.

Komfortní výbava je kompletní včetně třeba ventilovaných sedadel, tomuto autu nechybí nic. Ostatně když máte ve výkonnostně relativně obyčejné verzi karbon-keramické brzdy, víte, že majitel chtěl prostě všechno. Přidejte si slavného prvního majitele, pravidelný servis, stále platnou prodlouženou tovární záruku a přijatelných 78 200 km na tachometru a máte před sebou něco jako auto snů. Mě tedy bere. Cena 118 900 Eur (bezmála 3 miliony Kč) je na takto starou 991 neskromná, ale pořád to jsou peníze, které si může dovolit i relativně obyčejný člověk, ne nutně miliardář. Přesto se zmocníte auta, které si nějaký miliardář pořídil.

Máte-li zájem, vyrazte do rakouského Hinterbrühlu kousek od Vídně, kde se při prodeji přes Elfer Spot nabízí. Ze Znojma jste tam za hodinku a něco...

I takhle může vypadat automobilová lahůdka. Nevznikla náhodou. Foto: Elfer Spot, tiskové materiály

