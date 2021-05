K mání je poslední a nejsilnější auto s dieselem 5,0 V10, žádné takové už nikdy nevznikne včera | Petr Miler

/ Foto: Sportwagen D, publikováno se souhlasem

Člověk nemá říkat nikdy, při pohledu na aktuální vývoj se ale nezdá být možné, že by návrat do éry obřích dieselů v osobních autech byl vůbec kdy možný. To se ale bavíme o nových autech, v bazarech je stále možné vše.

V dobách, kdy koncernu VW vládl Ferdinand P., se wolfsburský gigant pustil do věcí, s nimiž by si dnes začal jen stěží. Šlo o zdánlivě nesmyslné, obvykle přímo ztrátové projekty, které leckdo označí za rozmar pana Piëcha. Jenže byly něčím víc - posouvaly meze možného, učily konstruktéry automobilky novým věcem a pracovaly na image aut, která si lidé léta spojovali hlavně s nudným přesunem z bodu A do bodu B.

Šlo o leccos od Bugatti Veyron po Volkswagen XL1. Mezi tyto dva extrémy lze dosadit mnohé, mimo jiné ale také dva obří naftové motory 6,0 V12 TDI a 5,0 V10 TDI. I ty byly v podstatě přímo k ničemu a dostaly se v prvním případě do jednoho a v druhém do dvou aut, v nichž velkou kariéru nenadělaly. Ten první je dokonce dodnes nejsilnější motor TDI a ten druhý stále fascinuje svou neobvyklou koncepcí.

Objevil se poprvé ve Phaetonu, s nímž byl vůbec nejsilnějším naftovým osobním autem světa. A dostal se i do SUV Touareg - nejprve jen tak, v roce 2007 ale napadlo VW něco, co se módou stalo až o mnoho let později. Postavit na jeho základech „sportovní verzi” s označením R50. Spousta lidí si ani nevzpomene, že takové auto též existovalo, je to ale škoda - byla to poslední štace V10 TDI (ve Phaetonu skončil v roce 2007, v Touaregu R50 vydržel ještě pár let) a snad jediné rychlé SUV, které má pod kapotou deset válců. A jeho pětilitrový diesel je zajímavý sám o sobě.

Vznikal původně pro Phaeton a má speciálně upravený vnitřní povrch válců pro delší životnost. Nemá rozvodový řemen ani řetěz, nýbrž ozubená kola pro pohon vačkových hřídelí. Právě nad hlavami válců je systém, díky kterému se mohou některá ozubená kola do jisté míry pohybovat a tím je chod motoru hladší než u konvenčních dieselů. Když takový vůz potká laik, uchem zvenčí skoro ani nepozná, že to je diesel, a to ani při startu. Zato fakt, že má deset válců, je slyšet docela dobře. Ve své nejsilnější verzi, kterou najdeme právě v Touaregu R50, dává 350 koní a 850 Nm.

Dnes, kdy je podobný výkon možné dostat z třílitrového šestiválce, to už není zas tak ohromující, ale R50 se představil v roce 2007 a během tří let se jej jistě neprodala kvanta, jako vrchol nabídky dost drahý. Za tučné sumy ale nabízel nejen výjimečnou techniku, standardem byla i rozsáhlá výbava. Vzduchové odpružení berte za samozřejmost, vyhřívání předních a vnějších zadních sedaček také a byla tu i redukce a manuální uzávěrka středového a zadního diferenciálu. A za zmínku stojí zejména čtyřzónová automatická klimatizace, kde jste si pro každou zónu mohli nastavit zvlášť nejen teplotu, ale i rychlost a směr proudění vzduchu.

Jako nový Touareg R50 možná stál miliony, dnes ale stojí pochopitelně o hodně méně. V prodeji je ale už těžké narazit na hezké a málo jeté kousky, jeden nás ovšem zaujal. Není vysloveně málo jetý, je ale po prvním majiteli a je to na něm znát. Má úžasnou modrou barvu Rising Blue, kterou VW v dobách R50 nabízel pro všechny modely s písmenem R. Pochází z roku 2009, tedy ze samotného konce výroby a přes 174 tisíc najetý kilometrů je očividně v dost slušném stavu.

S ohledem na dosavadní, už brzy 12leté vlastnictví v rukou jediného člověka má za sebou příkladnou servisní historii a podle prodávajícího je technicky v perfektní kondici, což dokládá i nová německá STK - to není takový vtip, jako ta česká. Specifikace je skutečně neskromná a budete stěží pátrat po něčem, co by tomuto autu chybělo - nejlepší audio, nezávislé topení, elektricky ovládané víko kufru, vyhřívané čelní sklo, navigace, je tu vážně všechno, co by vás napadlo.

S ohledem na stav, historii a výjimečnost tohoto stroje se cena 21 420 euro, tedy asi 544 tisíc Kč - navíc s možností odpočtu DPH - nezdá být nijak přehnaná. V případě zájmu je vůz k dispozici v německém Ravensburgu.

Tohle je jeden z nejhezčích Touaregů R50, které se za rozumnou cenu dají koupit. Vypadá pořád dobře, je po prvním majiteli s bohatou výbavou a nestojí nesmysl. Foto: Sportwagen D, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de

Petr Miler