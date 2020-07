K mání je poslední Audi S8 s manuální převodovkou, rarita má i palubní fax a VHS před 3 hodinami | Petr Miler

Optikou současné nabídky aut působí až komicky vidět v tak velkém, luxusním a výkonném autě manuální řazení. Zvlášť po boku hromady dobové výbavy.

Model A8 vůbec poprvé katapultoval Audi do segmentu luxusních aut nejvyšší třídy. Hned první generace pětimetrového sedanu budila respekt, schopná technika mohla nabídnout i ve srovnání s nejlepší německou konkurencí slušný řidičský zážitek, tedy pokud se majitel přesunul ze zadního sedadla dopředu.

Možnost provětrání hlavy cestou z jednání nebyla omezena točením volantem a ovládáním dvou pedálů. Audi tedy dopřálo zájemcům i manuální řazení, a to rovněž pro nejvýkonnější variantu S8 4,2 quattro. Rozluštěním označení tohoto vozu dostaneme objem 4,2 litru z atmosférického osmiválce, výkon 250 kW (360 koní), 410 Nm a permanentní pohon všech kol.

Dnes ne zcela přesvědčivé hodnoty byly tehdy zajímavé až běda a možnost krotit takový stroj ručně prostřednictvím šestistupňového manuálu působila neobvykle už na přelomu milénia. Ani dynamika nebyla marná - řazení ve stylu Michaela Schumachera stačilo k akceleraci na stovku za 5,5 sekundy, maximální rychlost byla tradičně omezena na 250 km/h.

Možnosti mít doma plavnou limuzínu s vlohami pro akční jízdu využilo jen minimum zákazníků, a tak je dnes snazší představit si pocity podřazování s meziplyny v 1 795 kilogramů vážící, osmiválcové limuzíně, než něco podobného reálně zažít. Slušná šance se ale občas naskytne a díky prodejci z německého Kabelsketalu se objevila jedna zcela výjimečná. V prodeji se totiž objevil exemplář z konce výroby ve specifikaci a stavu tak jedinečném, že se tomu skoro nechce věřit.

Stav skoro všeho, co můžeme vidět, vyvolává pochybnosti o roku výroby 1999 a 127 tisících kilometrech. Dosud v podstatě jediný předchozí majitel (tím úplně prvním byla automobilka) měl zjevně rád pořádek a na nabízeném Audi je to znát. Obvyklá místa usazenin špíny či typické části trpící opotřebením jako by skoro neexistovaly a na podvozku je spousta nových dílů. A nakonec, i onen nájezd, jakkoli má k nulovému daleko, je na poměry dobových A8 i S8 velmi nízký.

Co je na autě též fascinující, je jeho výbava. Jednak její rozsah - tady je snad úplně všechno - a také její „dobovost” a originálnost. Ačkoli třeba přehrávač VHS vzadu s malou televizí zasazenou mezi sedadly do jakési karbonové skořápky působí trochu pochybně, jde o původní výbavu přímo od Audi. Stejně jako palubní fax, telefon od Nokie, audiosystém od Bose a Blaupunktu, solární panel ve střešním okně nebo kožené čalounění sestávající z béžových a černých částí.

Je to vskutku výjimečný obraz doby a třebaže kladení manuálního řazení v podobném autě na úroveň VHS zní pro nadšence trochu hořce, také to o něčem vypovídá. Cena bezmála 30 tisíc Eur (788 tisíc Kč) logicky není nízká, ale hezčí manuální S8 už jsme dlouho neviděli.

Krásné Audi S8 4,2 quattro skoro dokonale odolalo stárnutí, dnes je k mání jako připomínka toho, co kdysi bylo a dnes není, za 788 tisíc Kč. Foto:Sikan Nutzfahrzeuge, Mobile.de

