K mání je poslední „čistý” motor Lamborghini, jeho cena odpovídá tomu, že už žádný další nevznikne

Každý hezký příběh jednou končí a cesta ničím „neředěných” motorů Lamborghini se uzavírá právě nyní. Pokud by někdo chtěl nahradit pohon svého tuctového auta něčím peprnějším, nebo chtěl mít náhradní agregát pro své Lambo, tady má možnost.

Ryzí vidlicové dvanáctiválce s přirozeným sáním životadárného vzduchu Lamborghini vyvíjelo, vyrábělo a prodávalo od začátku svých dnů. Usilovná práce špičkových motorářů, z nichž nejvíce proslul dnes už bohužel zesnulý Paolo Stanzani, se otiskla do agregátů používaných dnes už skoro 60 let vrcholnými supersporty italské značky. Noblesní ústrojí proslula výkonem, charakterem i zvukovým projevem, je to zkrátka motorová šlechta.

Poslední provedení „čistého” aristokratického pohonu, který Lamborghini vyvinulo za celou svou existenci jen ve dvou generacích (skutečně, původní V12 se objevil už v 350GT a sloužil ještě v Murciélagu, druhý se vyráběl až do letoška) už nebude mít přímého nástupce, neboť Lamborghini už oznámilo, že s koncem výroby Aventadoru se loučí i s motory V12 nepodporovanými dopingem v podobě elektřiny či přeplňování. Jeho 6,5litrový agregát s interním označením L539 je tak skutečnou tečkou za jednou érou.

Právě tento 6,5litrový motor z bouraného Aventadoru S se nyní objevil v prodeji v Austrálii s najetými 10 324 km. Nabízející si atmosférické srdce italského býka cení na tučných 99 999 australských dolarů, tedy více jak 1,6 milionu Kč. Kompletní jednotka v ceně klidně několika obyčejných aut pochází z havarovaného roadsteru poškozeného jen v přední části, a tak by měl být i s kompletním příslušenstvím připravený k okamžitému použití. V čem, to už necháme na vaši fantazii, pro majitele Lamb nakonec nemusí být nezajímavé ani nechat si jej v záloze pro další udržování italského stroje při životě. Za 10 nebo 20 let už nikdo nic takového znovu nevydrží.

Na každý pád je to výjimečná nabídka, dvanáctiválec (z) Lamborghini se neprodává každý den, už vůbec ne takto zánovní. Interní kód L539 patří 6,5litrovému objemu o výkonu 740 koní a 690 Nm, což je spousta výkonu pro jakékoli auto, které by tento stroječek mohlo přijmout za svůj. Prodávající k němu nedává žádnou záruku, říká ale, že funguje jako nový. Tak snad je to pravda, za 1,64 milionu korun by jeho stav měl být dokonalý.

