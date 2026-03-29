K mání je poslední nová Škoda ještě netknutá VW jako dodnes skoro nové auto, za všechny ty roky v ní nikdo nepoužil ani popelník
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
před 9 hodinami | Petr Miler
I z tohoto auta se v takovém stavu stal sběratelský artikl, o to víc překvapí jeho cena. Je to skutečně skoro muzejní kousek po jediném majiteli, v němž byste mohli jíst ze všeho, čeho je v autě běžně lepší se nedotýkat. Přesto opravdu není nesmyslně drahé.
Kdybyste před 25 nebo 30 roky někomu řekli, že se z tehdy tuctové Škody Favorit stane jednoho dne sběratelský artikl, asi by se vám vysmál. Ale přesně tím nyní je, tedy alespoň jím může být. Jediná věc hranatější než hlava Filipa Turka se v bazarech vlastně ještě nedávno prodávala za pár desítek tisíc ve velmi dobrých stavech, je dnes v jakkoli zachovalém stavu raritou. A pokud na takový kousek narazíte, jedná se obvykle o dobře opečovávané auto s nemalým nájezdem. Dnes vám ale ukážeme něco lepšího.
Jde o skoro muzejní kousek, vývozní Favorit 136 L z roku 1990, který byl po celých 36 let v držení jediného majitele. Nedá se říci, že auto nikdy nejelo, i většina Bugatti ale zvládá urazit větší vzdálenost za zlomek času. Tohle auto má totiž na tachometru jen 18 442 km a nájezd budete prodávající (je to skutečně dáma) věřit bez váhání. Stav auta je totiž i na zachovalé dobové originály velmi přesvědčivý.
Ve svém béžovém barevném provedení s hnědo-hnědým interiérem je na první pohled atraktivní asi jako oblek vašeho neoblíbeného politika, ale podívejte se na detaily. Vůz sice aspoň trochu jezdil, v průměru asi 500 km ročně, ale nevypadá ani na to. Nejenže je jeho interiér kompletně originální a velmi zachovalý, dokonce i prvek jako popelník, kam se v téměř každém autě rychle dostane nějaké smetí, je dodnes nepoužitý. A podívejte se na motorový prostor - neuvidíte na něm ani větší množství špíny, natož pak olej, korozi okolo, cokoli.
Ostatně kamkoli se na autě podíváte, spatříte něco podobného. Všechna místa, která mají na Favoritech tendenci podléhat zkáze, tady jsou v mimořádně dobrém stavu. Je to skutečně historicky cenný exemplář, který nabízí jeho německá majitelka z berlínského Marzahnu. Ta jen potvrzuje, že vůz je naprosto originální, má původní lak, rez není ani na místech, která fotky neukazují, má stoprocentně odpovídající kilometráž a přes 30 let lelkování je možné s ním okamžitě odjet jako s funkčním autem s platnými doklady. Kam? Třeba do muzea, je skoro škoda s ním vyrážet kamkoli jinam.
Člověk by čekal, že něco takového bude stát spoustu peněz. A vyloženě levné auto to není, nicméně na poměry takových Favoritů? Cena 4 800 Eur, tedy asi 118 tisíc Kč, vážně není vysoká, navíc na takovou raritu. Považte, že jde o poslední nové auto vzniklé v době, kdy do fungování škodovky nemluvil Volkswagen, takže vlastně poslední ryze české auto s prostřelenou slípkou ve znaku, skoro čehokoli novějšího už se dotklo aspoň pár německých nápadů. U některého ze sběratelů škodovek se tento vůz jistě bude vyjímat, podle prodávající ho stačí vyleštit, pořádně vyčistit a bude jako nový.
Stavem skutečně mimořádný Favorit 136 L z roku 1990 se objevil na prodej v Německu. Až takhle zachovalý, dodnes zcela originální vůz se nevídá, přitom stojí velmo přijatelných 118 tisíc Kč. Foto: Haike R., publikováno se souhlasem
Zdroj: Skoda Favorit 136@Mobile.de
