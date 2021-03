K mání je poslední ostré Volvo s malým nájezdem. Má horu místa, výkonu i výdrže před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Classicmaster, publikováno se souhlasem

Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že švédská automobilka něco takového vůbec vyráběla, ale vyráběla. Opona za jejími ostrými modely se zavřela v roce 2007 a najít dnes pěkný kus V70 R v prodeji je vzácné. Toto je jeden z nich.

Volvo je dnes automobilkou, která nadšené řidiče zaujme leda tím, že pro ně nenabízí vůbec nic. Byl to postupný proces, který vyvrcholil eliminací všech zajímavějších motorů a zavedením příkrých omezovačů rychlosti pro každý model, začal ale mnohem dřív. Psal se rok 2007 a švédská automobilka se rozhodla udělat tlustou čáru za ostrými modely R ve znaku. Později sice ještě nechala na některých typech vyřádit nejprve nezávislého a nakonec jí pohlceného úpravce jménem Polestar, už to ale nikdy nebylo ono. Nemluvě o tom, že značku Polestar dnes využívá pro označení elektromobilů, které nadšeným řidičům znovu neříkají vůbec nic.

Pokud vám časy ostrých Volv chybí, je třeba se vrátit do předminulé dekády, kdy éra modelů R končila. Tim úplně posledním se stal kombík V70, který měl pod kapotou napříč uložený benzínový pětiválec o objemu 2,5 litru, který díky turbodmychadlu nabízel až 221 kW (300 koní) výkonu a 400 Nm točivého momentu. Posílal je na všechna čtyři kola, a to přes pěti- a později šestistupňový automat, nebo přes šestistupňovou manuální převodovku. Auto bylo dále standardně osazeno nastavitelným podvozkem vyvinutým ve spolupráci s firmou Öhlins a brzdy od Bremba.

To zní zajímavě, navíc je to vůz, který ještě neztratil nic ze svých švédských kouzel. Byl pochopitelně prostorný, pasivně velmi bezpečný a velmi, velmi odolný - v někdejším žebříčku největších držáků posledních dekád byla V70 na špici a vydrželo to i nástupci. Problém je, že je to auto staré nejméně 14 let, které obvykle dost jezdilo, a tak koupit dnes nepříliš opotřebovaný kousek není vůbec snadné. Ale na jeden jsme narazili v Nizozemsku.

Bohužel nejde o vůz s manuální převodovkou i její výjimečnou kulisou, v takovém případě byste se museli smířit s nájezdem okolo 200 tisíc km. Stroj na fotkách níže má najeto jen 78 163 km a je opravdu hezký, tak málo jetou V70 R už jsme chvíli neviděli. Působí na 16 let stáří opravdu zachovale a prodávající garantuje, že není po nehodě, nerezne a má kompletní servisní historii.

Něco takového dnes bohužel není levný špás, je třeba si připravit 23 950 Euro, tedy asi 632 tisíc Kč a jedinou útěchou je možnost odpočtu DPH. Na druhou stranu, je to exot, jehož výjimečnost s časem jen bobtná - už dnes bude spousta lidí hledět s otevřenými ústy na to, že Volvo něco takového dělalo a až bude v roce 2030 nabízet jen elektromobily přes internet, jak nyní plánuje, to bude teprve něco...

Zdroj: Markplaats

Petr Miler