K mání je poslední ostrý rodinný kombík s motorem V8 a manuálem a malým nájezdem, nic takového znovu nedostaneme před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: P.N., publikováno se souhlasem

Později narození tomu mohou mít problém uvěřit, ale není zase tak dávno doba, kdy se i rodinné ježdění dalo spojit s ryzí automobilovou vášní. Tomuhle autu nechybí nic - je to pohodlný kombík, a přesto mu nechybí věci jako točivý osmiválec, manuální řazení nebo hydraulicky posilované řízení.

Když někdo zatouží po rychlém každodenním autě s ručním řazením, do kterého naloží i rodinu, má dnes v podstatě už jen jednu možnost - aktuální BMW M3. Jen v jeho případě dostane čtyřdvéřový vůz s výkonem přes 400 koní a manuálem, spokojit se ale musí s pohonem zadních kol, který pro dnes už 480koňové turbostádo není to pravé ořechové. Čtyřkolka k dispozici je, ale už ne s manuálem, konkurenční značky se pak s ručním řazením neobtěžují vůbec.

V minulosti bylo lépe, je to ale minulost stále dávnější. Řeč je o Audi RS4 generace B7, které se prodávalo v letech 2006 až 2008. Pokud chcete výkonný motor bez turba, čtyři dveře, manuál a pohon 4x4, je to úplně poslední možnost, která se kdy naskytla, k dispozici byl navíc jak sedan, tak kombík. Takové auto se navíc zdá být i dobrou investicí, neboť tato generace RS4 byla posledním Audi, které nabídlo manuál. Té další s označením B8 zůstal alespoň motor V8, ze scény ovšem ruční řazení odkráčelo. A ta stále současná už přepřáhla na přeplňovanou V6 a automat s hydrodynamickým měničem místo dvouspojky. Špatné auto to není ani omylem, puristy nicméně nemá šanci ohromit.

Ale zpátky do minulosti. Před vznikem RS4 B7 se tento model vyráběl jen ve verzi Avant, právě B7 se ale nejprve představila v lednu 2006 na detroitském autosalonu jako sedan. Až pak přišlo na řadu kombi a ještě později kabriolet. Tahle generace byla v době svého představení jediné Audi RS, které mělo atmosférický motor. Právě tento fakt její cenu šroubuje čím dál výš.

Oním motorem je 4,2litrový osmiválec s přímým vstřikováním paliva a plochou klikovou hřídelí. Maximum otáček leží na čísle 8 250 a podle toho vypadají parametry - výkonu 420 koní motor dosahuje v 7 800 otáčkách a točivého momentu 430 Nm ve stále celkem vysokých 5 500 otáčkách. 90 % je ho ale dostupné mezi 2 250 a 7 600 ot./min. Motor tedy je opravdu hodně pružný, ať už se s nim pohybujete skoro v jakýchkoli otáčkách.

Pohání všechna kola přes systém quattro s mezinápravovým diferenciálem Torsen, který posílá standardně 60 % výkonu dozadu a 40 % dopředu. Na obou nápravách jsou otevřené diferenciály, kterým pomáhá elektronická náhražka uzávěrky - elektronika přibrzďuje kolo s rychlejšími otáčkami. O odpružení se starají tlumiče, které Audi pro tenhle model dodávalo KW. A třebaže jsou Audi známá tuhými podvozky, zrovna ten v RS4 umí být pevný, ale zároveň poddajný, s adaptivním tlumením je to pohodlnější auto než dobové dieselové A4 s paketem S-line a velkými disky kol. Neděláme si legraci, pamatujeme i majitele říkat, že to byla paradoxně nejkomfortnější B7.

Samozřejmě, jsou tu i nevýhody. Tou největší je, že celý osmiválec je vystrčený před přední nápravu. Ne že by to byl nejtěžší motor na světě, ale na jízdních vlastnostech je to poznat, i když se to nastavení podvozku a quattra snaží maskovat. Přesto je ale tahle generace RS4 vynikajícím vozem a pokud nemáte pyžamo s trikolorou BMW M, může být zajímavou koupí, v případě RS od Audi jednou z nejlepších.

Problém je, že po brzy dvou dekádách od začátku výroby není vůbec jednoduché sehnat tuhle RS4 alespoň v pěkném stavu. Pravidelně se díváme na alespoň nějak zachovalé kousky a obvykle jich najdeme v Evropě na prodej přesně 0. A pokud už se nějaký objeví, je to nejetá „uloženka” za několik milionů, to je pro normálního člověka nesmysl. Tmavě šedý kombík na fotkách níže je ale výjimka v obou ohledech - není to garážová královna, ale málo ježděný, velmi zachovalý vůz s pravidelnou péčí. Má za sebou 75 tisíc kilometrů a je bohatě vybaven. Má dokonce i karbon-keramické brzdy, tehdy raritní věc, do této RS4 šly koupit vůbec poprvé.

Je to auto, které v posledních letech jen roste na ceně, takže tento kousek za 49 950 Eur, tedy asi 1,23 milionu Kč, je třeba považovat za zajímavou nabídku za stále ještě přijatelné peníze. Jasně, není to auto pro někoho, kdo vybírá pěknou ojetou Fabii, ale jinak to není zboží jen pro bohaté sběratele, však milion dnes dáte za lepší novou Octavii nebo základní Superb s pá příplatky. Tohle je vůz, se kterým při jeho kilometráži můžete pořád občas jezdit, užívat si to a neprodělávat. Však co vám dnes výše popsané nabídne za jakékoli podobné peníze? To není řečnická otázka, odpovědí je jedno slovo: Nic. A obáváme se, že do budoucna už nikdy nic takového znovu nepřijde, proto se také cena bude držet nadále vysoko.

Velmi zachovalé Audi RS4 Avant B7 s přijatelnou kilometráží lze stále koupit za ještě akceptovatelné peníze, tento šedý kombík vypadá jako skvělá koupě. Foto: P.N., publikováno se souhlasem

Zdroj: Audi RS4 4.2 quattro Avant -@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.