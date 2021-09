K mání je poslední rodinné auto s točivou V8, manuálem a 349 km, jiné už nevznikne před 4 hodinami | Petr Miler

Automobilky s chutí vytváří dojem, že jsou tu pro zákazníky a vychází vstříc stále okrajovějším preferencím, reálně ale stále více lidí odchází z trhu s prázdnýma rukama. Do lepší minulosti se ovšem pořád vrátit dá.

Když někdo zatouží po rychlém každodenním autě s ručním řazením, do kterého naloží i rodinu, má v podstatě jedinou možnost - nové BMW M3. Jen v jeho případě dostane čtyřdvéřový vůz s výkonem přes 400 koní a manuálem, spokojit se ale musí s pohonem zadních kol, který pro dnes už 480koňové turbostádo není to pravé ořechové. Čtyřkolka k dispozici je, ale už ne s manuálem, konkurenční značky už se s ručním řazením neobtěžují cůbec.

V minulosti bylo lépe, je to ale už minulosti dosti dávná. Řeč je o Audi RS4 generace B7, které se prodávalo v letech 2006 až 2008. Pokud chcete výkonný motor bez turba, čtyři dveře, manuál a pohon 4x4, je to úplně poslední možnost, která se kdy naskytla. Takové auto je navíc i dobrou investici, neboť tato generace RS4 byla posledním Audi, které nabídlo manuál. Té další s označením B8 zůstal alespoň motor V8, ze scény ovšem ruční řazení odkráčelo. A ta současná už přepřáhla na přeplňovanou V6 a automat s hydrodynamickým měničem namísto dvouspojky.

Ale zpátky do minulosti. Před vznikem RS4 B7 se tento model vyráběl jen ve verzi Avant, právě B7 se ale nejprve představila v lednu 2006 na detroitském autosalonu jako sedan. Až pak přišlo na řadu kombi a ještě později kabriolet. Tahle generace byla v době svého představení jediné Audi RS, které mělo atmosférický motor. Právě tohle dnes její cenu šroubuje a jednou z dobrých investic je už pěkných pár let.

Oním motorem je 4,2litrový osmiválec s přímým vstřikováním paliva a plochou klikovou hřídelí. Maximum otáček leží na čísle 8 250 a podle toho vypadají parametry - výkonu 420 koní motor dosahuje v 7 800 otáčkách a točivého momentu 430 Nm ve stále celkem vysokých 5 500 otáčkách. 90 % je ho ale dostupné mezi 2 250 a 7 600 ot./min. Motor tedy je opravdu hodně pružný, ať už se s nim pohybujete skoro v jakýchkoli otáčkách.

Pohání všechna kola přes systém quattro s mezinápravovým diferenciálem Torsen, který posílá standardně 60 % výkonu dozadu a 40 % dopředu. Na obou nápravách jsou otevřené diferenciály, kterým pomáhá elektronická náhražka uzávěrky - elektronika přibrzďuje kolo s rychlejšími otáčkami. O odpružení se starají tlumiče, které Audi pro tenhle model dodávalo KW. A třebaže jsou Audi známá tuhými podvozky, zrovna ten v RS4 umí být pevný, ale zároveň poddajný, s adaptivním tlumením je to pohodlnější auto než dobové dieselové A4.

Samozřejmě, jsou tu i nevýhody. Tou největší je, že celý osmiválec je vystrčený před přední nápravu. Ne že by to byl nejtěžší motor na světě, ale na jízdních vlastnostech je to poznat, i když se to nastavení podvozku a quattra snaží maskovat. Přesto je ale tahle generace RS4 vynikajícím vozem a pokud nemáte pyžamo s trikolorou BMW M, může být zajímavou koupí, v případě RS od Audi jednou z nejlepších.

Problém je, že po více jak dekádě od konce výroby není vůbec jednoduché sehnat tuhle RS4 alespoň v pěkném stavu, modrý sedan na fotkách níže je ale jako nový. Pardon, spletli jsme se, je nový. Má za sebou jen 217 mil, tedy asi 349 kilometrů a je bohatě vybaven. Nemá karbon-keramické brzdy, což je škoda, neboť do této RS4 už koupit šly a stojí za to. Ale pro někoho to může být i výhodou, protože ty ocelové budou levnější na servis.

Jak už jste možná pochopili z udané kilometráže, vůz byl koupen ve Velké Británii, kde také strávil celý svůj život... v garáži. Koupili si jej otec se synem a podle necelých 30 km ujetých každý rok si ho moc neužili. Je v dokonalém stavu, snad jen z bočnice sedadla řidiče a vlastně i sedadla samotného je patrné, že v něm někdo docela často sedával. No, aspoň to.

Cenu auta neznáme, bude prodáno v aukci 13. listopadu v dražbě firmy Silverstone Auctions, která o této nabídce zpravila tisk. Jít o „kontinentální” model, tipovali bychom snadno 2-3 miliony Kč, jedná se ale o britskou verzi s volantem vpravo, což bude cenu tlačit něco níže. Možná šance pro zájemce o muzejní exponát za cenu zachovalého kusu - předělat auto na levostranné řízení není nic až tak složitého a byť nepůjde o levnou záležitost, vzhledem k multimilionové hodnotě tohoto jednorožce půjde o drobné.

Nakonec, co vám dnes výše popsané nabídne, klidně za takové peníze? To není řečnická otázka, odpovědí je: Nic. A obáváme se, že do budoucna už nikdy nic podobného znovu nepřijde.

Téměř nejeté Audi RS4 B7 lze koupit i dnes, tento modrý sedan v podstatě nikdy nejel. Foto: Silverstone Auctions

Zdroj: Silverstone Auctions

Petr Miler