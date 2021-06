K mání je poslední skutečně luxusní auto z Francie ve stavu, v jakém se dávno nevídá před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Je tak svérázné, že jste si jej buď zamilovali, nebo jej považujete za designový vtip. Pokud patří mezi ty první, tohle je nabídka, na kterou jen tak nenarazíte.

Snad ani nemusíte být fanouškem francouzských aut, abyste se zájmem zavzpomínali na Citroën C6. Byl to velmi neobvyklý vůz svého druhu, který se vyznačoval odvážným pojetím zevnějšku i interiéru. Jeho zakřivené zadní okno neměl nikdo jiný a přístrojová deska připomínala více než auto vesmírnou loď. Tento vůz byl nástupcem modelu XM, jen přišel až pět let po jeho konci. A zvláštní byl z dnešního pohledu i tím, že se začal prodávat jen se dvěma šestiválci, benzínovým a dieselovým.

Byl opravdu hodně drahý, také to ale bylo luxusní auto, konkurující horním patrům výbavy BMW řady 5, Mercedesu třídy E a Audi A6. Rozhodně ale nebyl volbou většiny lépe situovaných lidí - na to byl až příliš odvážný a málo „sportovní”. A protože „sportovnost” prodává auta všeho druhu, zájem o něj byl mizivý.

Za 7 let, po která se vyráběl, si našel pouze 23 400 zákazníků. Odbyt nikdy zdaleka nedosáhl očekávání, v prvních letech ale aspoň atakoval 10tisícovou hranici - pak vůz rychle odkráčel ze scény a od čtvrtého roku na trhu jen živořil. Sportovní vážně nebyl, jediné spojení C6 se sportováním je to, že si v něm můžete převézt patřičné náčiní a věnovat se lukostřelbě někde na samotě u lesa. Jenže právě v tom byla jeho síla, v dokonalém pohodlí, v plavném luxusu.

Hydropneumatický podvozek považujte za samozřejmost, stejně jako elektricky nastavitelná zadní sedadla, alespoň ve vyšších výbavách. Měl i head-up displej (už tehdy), samozatmavovací zrcátka a podobné prvky. Nám vždy přišel zajímavý, zákazníkům ne až tak - v nabídce Citroënu tak vydržel do roku 2012, kdy se s ní definitivě rozloučil.

To, co bylo pro Citroën C6 za života jeho smrtí, mu ale nyní vdechuje druhý život. Cé-šestek bylo vyrobeno dost málo na to, aby se z nich rychle začal stávat sběratelský artikl. Zachovalé kousky dnes tedy stojí pomalu totéž, co svého času nová auta. A béžový stroj, který si můžete prohlédnout na fotkách níže, patří mezi ně.

Pod kapotou má dieselovou třílitrovou V6 o 204 koních, takže vyloženě louda to nebude. Zajímavější ale je, že tento vůz má za sebou jen 34 925 kilometrů a po stránce výbavy je tu snad vše myslitelné. Jeho jedinečnost ale tkví i v tom, že jde o jednu z nejzachovalejších C6, kterou jsme v poslední době viděli. Registrována byla už v roce 2006, takže spíše k začátku výroby a jeho kilometrový proběh je téměř dokonale zdokumentován. Ostatně, podívejte se na stav vozu, je skutečně 1A.

Nyní je na prodej, a to za 28 500 Eur, tedy asi 724 tisíc Kč. Je to méně, než kolik stál vůz jako nový, ale dost na to, že jde o patnáctiletou ojetinu nežádaného modelu. Zda má takovou hodnotu, posuďte sami, faktem je, že na silnici druhou C6 hned tak nepotkáte, třebaže to není zase tak starý vůz. Tento je případně k mání u Leitnera, tedy nizozemského specialistu na podobné skvosty z města Alkmaar.

Citroën C6 je posledním skutečně luxusním francouzským autem, všichni nepřímí nástupci včetně nejnovějšího DS tak vysoko nemíří. Jeden z dokonale zachovalých kusů je teď k mání v Nizozemsku. Foto: Autoleitner

Zdroj: Autoleitner

Petr Miler