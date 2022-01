K mání je postrach komunistických tajných služeb, originální GAZ-12 ZIM. A nestojí mnoho před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Ramunas Kardelis, publikováno se souhlasem

Hrát si na Jamese Bonda je jedna věc, tohle je trochu jiná výzva z druhé strany někdejší železné opony. Auto mělo za úkol děsit a už ze zažitého označení Černý havran je patrné, že v tom bylo velmi dobré.

Skoro dvoutunová, pětapůlmetrová limuzína automobilky GAZ pod typovým označením 12 ZIM nikdy neměla dobrou pověst. Sloužila jako služební automobil sovětské tajné policie NKVD nebo Staatssicherheitsdienst v NDR, tamní Státní bezpečnosti, pro kterou se vžilo spíše zkrácené označení Stasi. Právě u našich severních sousedů si neohrabaný koráb vysloužil přezdívku Schwarzer Rabe, v překladu Černý havran, která nejlépe vystihuje, jaký dojem na okolí dělal.

I když běžné lidi spíše děsil, některým právě proto imponoval. Jeden z vrcholných komunistických strojů si nenechal ujít ani zeť Klementa Gottwalda a jeden z organizátorů vykonstruovaných politických procesů, Alexej Čepička. Pořídil si ho jako soukromý automobil, z počátku si mohl dovolit osobního řidiče, po ztrátě funkcí si ale při řízení musel vystačit sám.

Snadné to jistě neměl. I když vůz poháněl řadový šestiválec o objemu 3,5 litru, výkon jen 66 kW (90 koní) z něj dělal docela nemotornou krabici. Nejlépe to dokumentuje zrychlení na 100 km/h za více než půl minuty i maximální rychlost tohoto těžkotonážníka - pouze 125 km/h. Uřídit GAZ-12 ZIM bez posilovače a s bubnovými brzdami nemohlo být jednoduché.

Kromě motoru a brzd je tu ovšem všechno předimenzované. Přední maska s rudým znakem trčela do vzduchu vysoko nad zemí, kapota motoru vyžadovala k otevření všechnu sílu. Vrozené velikášství Sověti lépe zužitkovali v interiéru. Na sedačky se dalo skoro naskočit velkým nástupním otvorem. Pasažéři zadních měkkých sedadel před sebou měli hodně místa k protažení, dokonce tolik, že bylo možné využít dalších nouzových sedaček zabudovaných do podlahy před nimi. Dveře se otevíraly proti sobě jako u Rolls-Roycu.

Právě tohle auto je nyní k mání v originálním stavu v litevském Kaunasu. Prodává jej přímo prezident tamního klubu majitelů veteránů, a tak lze snad věřit tomu, že jde o velmi kvalitní zboží. Tento GAZ má být technicky zcela původní, tedy i s oním 90koňovým šestiválcem, vizuálně ale prošel renovací. Právě ta jej udržela v kondici, v jaké jej mohli poznat různí aparátčíci v dobách, kdy u nás nebylo neobvyklé ani posílat lidi na smrt ve vykonstruovaných soudních procesech.

Kdo by čekal, že takto pěkný kus ne úplně pěkné historie zemí někdejšího východního bloku bude hodně drahý, mýlil by se. Vůz může být váš za 18 800 euro, tedy asi 460 tisíc Kč. Ne, že by to bylo málo peněz, ale co si za ně dnes koupíte za auto? Takto výjimečného zřejmě nic. Černý havran si jistě snadno získá respekt i dnes, třebaže strach už asi nikomu nenažene.

Původní rok výroby tohoto stroje je 1953 a je technicky původní, vizuálně se ale dočkal komplexní renovace. Na to, jak zajímavé a zachovalé auto to je, nejde o drahé zboží. Foto: Ramunas Kardelis, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

