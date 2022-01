K mání je překrásná a extrémně vzácná Alpina B12 5,7 V12, má mimořádně spletitý osud před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Glenn Cox, publikováno se souhlasem

Tohle auto vzniklo v pouhých 23 kusech a bylo rychlejší než dobová Ferrari. Před sebou máme jeden z pramála exemplářů, které se dneška dožily v opravdu pěkném stavu, ovšem musel si kvůli tomu užít své.

Společnost Burkharda Bovensiepena vám jistě nemusíme blíže představovat, ostatně na našich stránkách se o Alpině zmiňujeme poměrně často. Už skoro před osmi lety jsme takto psali o vzácném modelu B12 5,7 Coupe, tehdy dokonce po sultánovi Bruneje, který byl na prodej. Těchto vozů vzniklo pouze sedmapadesát a zdálo se skoro nemožné, že příležitost koupit si velmi zachovalý exemplář přijde znovu. Nicméně stalo se.

Je přitom třeba zdůraznit, že ona 57kusová série zahrnovala všechny vyrobené exempláře. Dvaatřicet z nich dostalo automat, na manuál tedy zbylo jen 25 vozů. Z toho dva byly osazeny pravostranným řízením, máme tu tedy pouhých 23 aut ideálních pro provoz některým z nadšenců v kontinentální Evropě. Právě na takový se koukáte.

Jeho osud je skutečně pozoruhodný, je to ránami osudu stíhaný světoběžník svého druhu. Jako nový byl prodán v Německu, kde si jej od prvního majitele koupil Američan sloužící v Evropě. Ten si jej později odvezl do Velké Británie, kde s ním ale v roce 2005 havaroval. Škoda to byla velká, auta se ale vzdát nechtěl, a tak jej s posvěcením a pod dohledem Alpiny nechal přestavět s použitím nové karoserie. Nemáme tu tedy žádný dokonalý originál, který někdo dekády sušil v garáži, o to zajímavější ale je.

Auto se díky tomu dostalo do lepšího stavu než naprostá většina zbývajících exemplářů, částečně i kvůli tomu, že s ním nikdy nikdo moc nejezdil - dodnes má najeto jen 72 tisíc km. Spletitý osud auta ale pokračoval dál, když si jej vyhlédl novozélandský fanda, který jej odvezl až na druhý konec světa, kde jej v roce 2016 koupil současný majitel. Od toho je teď na prodej, ovšem znovu ne za zrovna pozitivních okolností - vlastník je dlouhodobě hospitalizován s blíže neupřesněnou vážnou nemocí a ví, že vůz už si nikdy pořádně neužije. Smutné.

Díky tomu je ale teď na prodej za cenu, kterou s touhou najít vozu nového majitele čerstvě snížil. Ovšem nikdy asi nebude vyloženě nízká, je to velká vzácnost. V tuto chvíli je třeba na stůl vysázet 150 000 Eur, tedy asi 3,65 milionu korun. A přemýšlet, jak auto dostanete z Nového Zélandu zpět blízko jeho rodiště. Odměnou vám bude dodnes mimořádně atraktivní vůz s manuálem a dvanáctiválcem, jehož objem byl oproti výchozímu BMW řady 8 navýšen na 5,7 litru.

S převrtanou pohonnou jednotkou se váže i vyšší výkon, na zadní kola míří 416 koní a 570 Nm točivého momentu. Kupé vážící 1 865 kilogramů tak zvládá zrychlení z klidu na stovku za 5,8 sekundy a maximálku 300 km/h, což jsou působivé hodnoty ještě dnes - před více než dvaceti lety ovšem musely vyrážet dech, neboť třeba nejvyšší rychlost byla vyšší než u Ferrari 348.

Pokud tedy nemáte hluboko do kapsy a máte zájem, můžeme vám jen závidět. Dodat pak můžeme ještě další technické parametry, tedy délku 4 780 mm, šířku 1 855 mm, výšku 1 330 mm a rozvor 2 684 mm. Do zavazadlového prostoru se vejde 320 litrů, s oněmi 416 koňmi pak můžete počítat v 5 400 otáčkách a maximum točivého momentu je k dispozici při 4 000 ot./min.

Alpina B12 5,7 Coupe zvládla již v roce 1992 sprint na stovku za 5,8 sekundy a maximálku 300 km/h. Tento pěkný kus se spletitým osudem nyní může být váš, s lácí ale rozhodně nepočítejte. Foto: Glenn Cox, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

