K mání je propadák, který přivedl na pokraj krachu celou značku, ale oblíbila si jej britská královna. Toto byl její vůz

Řada lidí už zapomněla, že vůbec existoval, svého času byl ale velkou nadějí britské klasiky. Místo skoro milionu aut se ale za celou éru jeho existence prodal jen zlomek plánovaných aut, nedávno zesnulá Alžběta II. ho ale milovala a jezdila s ním až do své smrti.

V roce 1999 se Jaguar stal součástí Fordu. Modrý ovál měl s britskou značkou nemalé plány, mezi které spadal i vstup do nových segmentů. Americká automobilka však něčeho takového hodlala dosáhnout při minimalizaci nákladů. U chystané novinky s kódovým označením X400 tak byla využita řada „plebejských“ komponentů. Vůz byl postaven na platformě CD132, stejně jako třeba Mondeo druhé generace, které bylo velmi blízkým příbuzným Jaguaru X-Type. Ten se pak stal i prvním firemním kombíkem, první předokolkou či prvním vozem značky z dieselovým motorem.

Ford navzdory kontroverzi předpokládal, že každoročně prodá přes 100 tisíc exemplářů a celkový odbyt bude atakovat milionovou hranici. Když nicméně v roce 2009 po osmi letech výroba voz skončila, měla značka v Evropě na kontě jen necelých 200 tisíc prodejů. Co tedy původně bylo považováno za nejdůležitější Jaguar historie, se záhy ukázalo být spíše propadákem. Britskou značku tenhle průšvih poslal do kolen, neboť ztráta spojená s každým prodaným kusem činila více než 100 tisíc korun. I to byl mimo jiné důvod, proč Ford jeden z klenotů své prémiové divize prodal spolu s Land Roverem indickému koncernu Tata Motors.

Dnes už je X-Type skoro zapomenutý, reputace nepříliš oslnivého vozu navíc sedan i kombík dostihla také v bazarech. Pod 30 tisíc korun tak seženete velké množství exemplářů, z nichž většina sice počítá s dvoulitrovým turbodieselem, v několika případech však lze narazit i na benzinový šestiválec. Vrchol nabídky přitom produkoval 231 koní výkonu a 280 Nm točivého momentu, jež měl na povel pětistupňový manuál či pětistupňový automat. Stovku pak obě verze zvládaly za něco málo přes 7 sekund, zatímco nejvyšší rychlost byla omezena na 250 km/h.

My si dnes posvítíme na exemplář z posledního roku výroby, který za posledních třináct let najel 72 544 mil (116 723 km). To není zrovna enormní porce, přičemž online takové provedení seženete za méně než 200 tisíc korun. A pokud diesel budete chtít nahradit vé-šestkou, vyjde vás to jen o zhruba dvě pětitisícikoruny dráže. To ovšem není případ zeleného kombíku, jenž si můžete prohlédnout na přiložených fotkách. Jeho prvním majitelem byla totiž nedávno zesnulá královna Alžběta II., která jej milovala tak moc, že za jeho volant usedala až skoro do své smrti.

Rázem zde tak vlastně nemáme britské fiasko, ale naopak jeden z národních symbolů. Po smrti své dlouholeté vladařky jsou totiž Britové doslova posedlí pomalu vším, čeho se Alžběta II. dotkla. Výjimkou pochopitelně nebude ani tento vůz, který se uvnitř pyšní koženým čalouněním, klimatizací či okny v elektrice. Dále pak zájemci mohou počítat s automatem či střešním oknem. A také s příkladnou servisní historií. Poslední prohlídka pak navíc proběhla loni, od té doby vůz najel jen 8 022 mil (12 907 km).

Ze zmíněného je zřejmé, že toto není X-Type, který by zůstal v majetku královské rodiny až do nynějška, jde o jiný exemplář, kterého se zbavila v roce 2016, kdy měl najeto pouze 7 600 mil (12 228 km), a to za 15 tisíc liber (asi 420 tisíc Kč). Královna s ním ale jezdila též, a tak dnes bude mít i přes desetinásobně vyšší nájezd vyšší hodnotu. Jak vysoko se prodejní cena vyšplhá, zjistíme 26. listopadu, na kdy je naplánována dražba. Do té kombík míří bez rezervy, připadne tedy tomu, kdo nabídne nejvíce.

