K mání je průkopník luxusních německých stíhačů, „podpultový" Mercedes S od AMG mohlo mít jen 70 vyvolených

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Až 320 km/h v mimořádném luxusu? To ještě donedávna nebylo u Němců ničím obvyklým. A tohle auto patřilo mezi ta, která s tím s opatrností začala. K dispozici bylo jen skutečné smetánce mezi klienty německé značky, jeden z vzácných kousků teď může být váš.

Mercedes S 63 od AMG patří už léta mezi to nejlepší, co si jde mezi auty nejvyšší třídy koupit. Vrcholně luxusní i výkonný model vždy sloužil jen lidem, kteří nemají hluboko do kapsy, už po několik generací si ho ale může koupit každý, kdo u dealera Mercedesu položí na stůl igelitku napěchovanou dostatečným množstvím „Masaryků”. Ne vždy to tak bylo.

V případě třídy S generace W220 peníze nestačily. I když eSka vzniklo v této iteraci přes půl milionu kusů, jen 70 z nich bylo dodáno v provedení s dvanáctiválcovým motorem a prodlouženým rozvorem, které neslo právě výše zmíněné jméno. Znalí (ovšem ne až tak znalí...) si teď jistě ťukají na čelo, že nevíme, že modely 63 byly u Mercedesů od AMG vždy osmiválcové. Jenže to je mýlka - v případě provedení S63 generace W220 auto mělo a má pod kapotou dvanáctiválec, jak ostatně můžete vidět na fotkách níže.

Pokud jste o této specialitě nikdy neslyšeli, jistě nebudete sami, ani zkušení prodejci o ní často nemají tušení. Dostupná byla pouze nejváženějším klientům, skutečné smetánce z řad bohatých byznysmenů, královských rodin anebo vysoce postavených politiků. A nabízeno bylo pouze po jeden jediný měsíc - mohli jste brát, nebo ho nechat být, na velké rozmýšlení nebyl čas. Auto, o kterém je dnes řeč, bylo původně dodáno váženému klientovi z Japonska. A teď se prodává ve Spojených arabských emirátech ze sbírky jednoho z tamních milionářů.

Jak už jsme naznačili, vyrobeno bylo pouhých sedm desítek těchto luxusních německých stíhačů v prodloužených provedeních vybavených motorem M137. Benzinový 6,3 V12 se pyšnil výkonem 326 kW (443 koní) a točivým momentem 620 Nm posílaným dále přes automatickou převodovku na zadní kola. Všechny verze S 63 byly dodány s jiným podvozkem, i když se vzhledově téměř nedaly rozeznat od dostupnějšího a poněkud plebejštějšího typu (jakkoli zvláštně to může znít) S 55 AMG.

Tato vzácnost stojí v Dubaji, kde na sebe v typické stříbrné barvě teprve sebe moc neupozorňuje. Decentní úpravy vnějšího vzhledu střídá černý interiér plný černé kůže v kombinaci s kořenovým dřevem. To pravé místo pro dlouhé trasy je plně vybaveno všemi dostupnými vymoženostmi té doby, exkluzivní zákazníci mohli mít například vyhřívaná i větraná sedadla, čtyřzónovou klimatizaci, stmívání zrcátek nebo výsuvné střešní okno.

Tachometr ukazuje 136 208 ujetých kilometrů a byť žádné auto nevydrží 23 let ani občasného ježdění nové, opotřebení se zdá být minimální. A po troše nezbytného servisu může posádku dál hýčkat jako kdysi prvního majitele. Tím novým může být kdokoli, kdo aukční společnosti RM Sotheby's, která jej bude dražit, nabídne - alespoň podle jejího odhadu - 100 až 160 tisíc USD, tedy 2,3 až 3,7 milionu. To opravdu není málo na zdánlivě nevýjimečné staré eSko, ale tohle je prostě specialita, kterou fajnšmekři ocení. Však kolik těchto aut může dodnes po celém světě stále jezdit?

Zdroj: RM Sothebys

Petr Miler

