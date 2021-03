K mání je sen českých otců. Škoda Octavia Combi s jiným motorem a 4x4 pokoří 310 km/h před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Melinas Cars, publikováno se souhlasem

Pokud toužíte po jediném autě, které zastane rodinné přesuny, umí potěšit řidiče a Audi RS6 je nesplnitelným snem, toto by mohla být cesta. Škoda Octavia Combi 2,5 TFSI 4x4 s 525 koňmi je extrém svého druhu.

Škoda Octavia RS třetí generace zastane se ctí spoustu rozličných rolí, ale ruku na srdce - auto snů to není. Je to prostě velmi dobrý normální vůz, svého času jeden z nejlepších kompaktů na trhu, který umí i dnes jako ojetina vykouzlit úsměv na tváři. A to nejen svým projevem, ale i pocitem z dobře utracených peněz. Potud všechna čest, jestliže jste ale náročnější, dříve nebo později budete mít pocit, že to chce něco víc.

Až 245 koní tohoto modelu není málo, ale donekonečna oslňovat nesvedou. A pak je tu problém jménem přední pohon. Pokud je sucho, zejména samosvorný diferenciál verzí RS230 a RS245 dokáže divy, na mokru ale nebudete pochybovat, že potřebujete víc. Limity tovární techniky jsou ale u benzinových verzí dané a více výkonu vydolovaného z motoru na nich nic nemění. Ale co kdyby celý tovární pohon šel ven a nahradil jej jiný, o mnoho schopnější?

Přesně tohle je úprava, kterou nabízí německá firma RM-Performance - do Octavie III Combi cpe kompletní pohon z Audi RS3. Když o tom kdysi informovala média, mysleli jsme si, že dělá takové auto je jedno na přání někoho velmi bláznivého, ona ale dále popsanou modifikaci nabízí standardně a minimálně dva takové vozy postavila. Loni byl na prodej jeden a teď je k mání druhý.

I auto na fotkách níže tak dostalo pětiválcový motor 2,5 TFSI, hotovou motorovou legendu, kterou lze díky její extrémní odolnosti upravit klidně na výkon nemající daleko k 1 000 koní. Pracuje s převodovku DSG ve verzi DQ500, která i s podobnými parametry umí pracovat a pohon 4x4 na tohle všechno dimenzovaný. V Audi RS3 je to doslova brutální kombinace, která z auta udělá něco Fabii, která jede jako Ferrari. A když byste místo Fabie, protože Audi A3 je opravdu malé auto, chtěli spíše Octavii, sny se nyní mohou stát skutečností.

Nyní nabízený vůz je o trochu méně ambiciózní než ten, který byl k dispozici prve, ale opravdu jen o trochu. Také v jeho případě byl pohon RS3 modifikován, a tak auto nabízí až 525 koní díky většímu turbu, větším vstřikovačům, novému sacímu a výfukovému potrubí, novému výfuku a adekvátní softwarové úpravě. Podvozek je i tentokrát od KW (V3), jen brzdový systém není karbon-keramický, ale původem opět z RS3. I tak jde nepochybně o technicky vyšperkované auto, které jede adekvátním způsobem.

Auto zvládne akceleraci z 0 na 200 km/h za 11 sekund, stovka se mihne za 3 vteřiny. Omezovač rychlosti letěl do koše a pokud vás na německé dálnici neopustí odvaha, vůz se rozjede až na více než 310 km/h skutečné rychlosti. To jsou parametry hodné smetánky nejrychlejších kombíků světa.

Konkrétní nabízený vůz byl postaven z Octavie III s najetými 124 tisíci km, ale protože z původního vozu nezbylo skoro nic, udává majitel nájezd po úpravě - 45 tisíc km. Na pohon RS3, pokud jej někdo netrápil 10 sprinty každý den, je to nic, vydrží mnohem víc i v upravené podobě. Levný špás tohle auto pochopitelně není, 39 900 Eur znamená skoro 1,05 milionu Kč. Na druhou stranu, při současných cenách nových Octavií RS, za které dáte přes milion jako nic a pořád máte 245koňovou předokolku, to nezní jako úplně nesmyslná nabídka. Nakonec, někdo bude muset mít něco opravdu extrémního, něco jako Ferrari či McLaren z posledních let, aby tomuhle splašenému kombíku stačil.

Tahle Škoda Octavia se možná nezdá, ale s 525 koňmi a 4x4 je to raketa na kolech. Na prodej za nemalých, ale nikoli nesmyslných 1,05 milionu Kč. Foto: Melinas Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler