K mání je Škoda Octavia Combi se špičkovým motorem i výbavou po důchodci, je to sotva jetý vůz za malé peníze

Kdo hledá, najde, chce se říci při pohledu na současný trh s ojetými vozy. Ačkoli za spoustu aut majitelé či prodejci stále chtějí někdy až nesmyslné sumy, mezi ne zcela obvyklými nabídkami lze najít i ty výhodné.

Pokud dnes zatoužíte po nové Škodě Octavia Combi, musíte si připravit nejméně 559 900 Kč. Skutečně tak vysoko už se vyšplhala základní cena nevybavené verze Active s nepřesvědčivým motorem 1,0 TSI o třech válcích. To už je dost vysoká suma, navíc za v praxi téměř neprodávanou, pokud vůbec prodejnou specifikaci.

Jakmile si vymyslíte cokoli navíc, jste nejméně o deset, reálně ale spíše o desítky procent jinde. Už nejslabší benzinový čtyřválec s druhou nejnižší výbavou Ambition, vyžaduje úhradu 674 900 Kč. A to pořád není nic extra, jen první široce přijatelná volba. Navíc je otázka, kdy se takového vozu dočkáte - praktiky Škody na tomto poli jsou hodně zvláštní.

Auto na fotkách níže ale stojí o víc jak 400 tisíc míň, i když nabízí ještě víc - jak motoricky, tak výbavově. Od nového vozu jej přitom dělí jen jeden starší majitel, který s ním najel pouhých 45 tisíc km. A není v tom žádný fígl, stav auta je vzhledem k nájezdu a pravidelnému servisu od pohledu velmi dobrý až perfektní. A technicky je podle prodávajícího 1A. Háček je jen v tom, že jde 12 let starý vůz z dob, kdy se Octavie vyráběla ve své druhé generaci.

To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst. A nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá. Problémem není ani specifikace, která má daleko k obvykle „oholeným” vozům německé provenience - první majitel si vybral dražší karoserii Combi, nacpal do ní tehdy nejlepší motor (mimo verze RS) 1,8 TSI i s automatem DSG a vše spojil s tehdy vrcholnou výbavou Elegance, navíc zvolil čalounění světlou kůží a obložení (falešným) dřevem. Nebude to po gustu každému, lacině to ale nepůsobí.

Výsledkem není žádný český Rolls-Royce, věci od vyhřívaných sedadel, přes tempomat a parkovací asistent, až po tažné zařízení, střešní okno nebo kola z lehkých slitin tu jsou. Krom časového stáří a neaktuální generace tu zkrátka není žádný kompromis, je to pořádně nejeté auto ve velmi pěkné verzi za peníze, za které zdaleka nekoupíte ani nejzákladnější Fabii 1,0 - i ta dnes stojí nejméně 350 tisíc.

Motor 1,8 TSI je velmi solidní pohon se 160 koňmi výkonu. Metalíza nahnědlá po vzoru cappuccina neurazí a zdá se být netknutá, světlý interiér je pořád jako nový, nevidíme jakkoli podstatné opotřebení. I zavazadelník se zdá být netknutý - prý nenadřel, dokonce i tažné zařízení prý bylo používáno jen zřídka. Je to prostě nevyužité auto, lépe to nelze nazvat, což je samo o sobě nabídka, která se moc nevídá.

Jak jsme navíc už naznačili, prodávající nechce za tento vůz žádné nesmyslné peníze - 11 000 Eur znamená velmi přijatelných 267 tisíc korun. Někomu to může přijít na Octavii II dost, ale všechno je relativní a při současných cenových relacích na trhu s novými i ojetými auty je kilometrově zánovní 160koňový kombík české provenience dobrou nabídkou. Však si zkuste naspecifikovat podobnou Octavii IV Combi 2,0 TSI jako nové auto - od oka bychom řekli, že ani 900 tisíc stačit nebude. Koupě ojetiny nikdy není bez kompromisů, kdo chce ale zavzpomínat na časy, kdy Škoda vládla trhu v kategorii výkon/cena, tady má možnost. Tohle auto znamená za méně než 270 tisíc spoustu muziky.

Toto je mimořádně zachovalá, i po 12 letech existence sotva pořádně jetá Škoda Octavia II Combi 1,8 TSI s výbavou Elegance a automatem DSG. Je v ní pořád spousta života, přesto stojí jen 267 tisíc Kč. Foto: Leon, publikováno se souhlasem

