K mání je Škoda Rapid 130 ve stavu nového auta, na úchvatný stroj času ani milion nestačí

Škoda Rapid 130 ve stavu nového auta, na úchvatný stroj času ani milion nestačí | Petr Miler

/ Foto: Veteran Auto, publikováno se souhlasem

Pokud se chcete vrátit do dob, kdy jsme nad tímto vozem slintali před výlohami Tuzexů, lepší příležitost asi hned tak nedostanete. Tento Rapid 130 nový, je „jen” dokonale zrenovovaný, skutečně ale vrací vzpomínky.

V dobách, kdy se náš současný prezident připravoval na docela jinou kariéru, než jaká jej nakonec potkala, jsme se tvářili, že všichni lidé jsou si rovni. A i v automobilovém světě to tak do značné míry vypadalo - všechna auta nebyla stejná, Trabant nebyl to samé, co Lada, pestrost nabídky podobná té současné byla ale nepředstavitelná. A naprostá většina lidí si stejně koupila Škodu 742 ve verzi 120 či její nepodstatně odlišné alternativy. Někteří si ale přece jen byli viditelně „rovnější”.

Ti „nejrovnější” si mohli pořídit klidně i pár aut západní provenience, bylo ale obtížné dát na ně dohromady peníze a ještě mít to štěstí, aby vám vůbec někdo dovolil si je pořídit. Alespoň trochu uskutečnitelným snem se staly primárně exportní vrcholné verze škodovek, v druhé polovině pak hlavně model Rapid. Nejprve verze Rapid 130 (okrajově i 120), následně pak varianty 135 a 136 byly tím nejlepším a nejstylovějším, co šlo za komunismu z české resp. československé produkce mít, pomineme-li ryze papalášské Tatry. Jsem dost starý na to, abych si pamatoval na červenou Škodu Rapid dnes už pro mě neidentifikovatelné verze, na kterou jsem s obdivem hleděl za výlohou jedné z poboček tehdejšího Tuzexu. Stačilo něco přes 17 tisíc bonů (tedy alespoň na papíře) a byl váš.

Tohle auto pro naprostou většinu lidí pochopitelně zůstalo nesplnitelným snem. Po revoluci se k němu dalo dostat levněji, zejména v érách jakéhosi odporu ke všemu komunistickému v průběhu 90. let stačilo pár desítek tisíc na krásné kousky, dnes jsme jinde. Většina Rapidů je na prach a zachovalé exempláře stojí statisíce. Co ale máme dnes před sebou, je naprostá rarita. Je to Škoda Rapid 130 ve stavu nového auta, ale opravdu do puntíku.

Není to tak, že by ji někdo zavřel na skoro 40 let do garáže, prošla komplexní renovací u maďarské firmy Veteran Auto. Ta na autě podle svých slov pracovala s přestávkami několik let a vyhrála si s naprosto vším, do posledního detailu. Podívejte se sami na fotky níže - tohle je nové auto nejen vizuálně, veškeré díly od částí interiérů až po segmenty brzdového systému jsou jako nové. Jde vážně o úchvatný stroj času přímo do poloviny 80. let, kdy byl Rapid 130 vlastně novinkou jako nejlepší evoluce dřívějšího Garde resp. Rapidu 120.

O tomto konkrétním autě už jsme dříve slyšeli, ale jen jako o předmětu renovace poté, co koncem léta získalo veteránské značky. Od té doby najelo pouhých 350 km a je na prodej přes německé Mobile. Ptáte se na cenu? Raději se něčeho chytněte, maďarský majitel po dlouhé a jistě velmi drahé renovaci žádá tučných 48 800 Eur, tedy skoro přesně 1,2 milionu Kč. Přes milion za Rapid z 80. let, to je síla. Ale za jaký...

Dodejme, že Rapid 130 je opravdu vrcholem evoluce toho, co tehdejší škodovka (AZNP, řečeno přesněji) na základech typu 742 postavila. Není to jen hezčí kastle, stylovější interiér a nejsilnější motor, vůz dostal mj. i čtyřpístkové přední brzdy, pětistupňovou převodovku nebo víceprvkové zavěšení zadní nápravy, se kterou neměl problém uhánět s pomocí gravitace ani rychlostmi blížícími se 180 km/h. I standardně ale bylo auto schopno v relativním komfortu a pohodě jezdit okolo 150 km/h. KGT? Tedy komunistické GT? Tak nějak se Rapid dnešní optikou jeví. Nyní stačí „pustit” 1,2 milionu a můžete jej mít v garáži jako nový...

Takhle krásnou Škodu Rapid z 80. let jsme skutečně neviděli už hodně dávno, jde o výsledek léta trvající renovace maďarských profíků. Teď je na prodej, cena je ale ještě mnohem větší „raketa”, než jakou je auto samo. Foto: Veteran Auto, publikováno se souhlasem

Zdroje: Skoda 130 Rapid@Mobile.de, Veteran Auto

