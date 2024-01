K mání je Škoda Superb L&K s výkonem 510 koní, je to nenápadný supersport v hávu českého luxusního kombíku před hodinou | Petr Miler

A s ohledem na to, co všechno dovede a jak moc je na podávání vysokých jízdních výkonů připravena, nestojí moc. Přitom vypadá naprosto sériově, na první pohled byste jí nehádali ani kobylku navíc.

Škoda Superb třetí generace se nikdy nepřiblížila čemukoli, co by šlo s klidným svědomím nazvat sportovním autem. Ani velmi sympaticky jezdící verze 2,0 TSI 4x4 takový dojem nedělá, a protože česká automobilka nikdy nepřišla s variantou RS, v továrním provedení jsme nic takového prostě nedostali. Přesto je třeba říci, že to není pomalý stroj - verze s motorem 2,0 TSI disponovala výkonem až 206 kW (280 koní, později 200 kW/272 koní) a točivým momentem 350 Nm. Z 0 na 100 km/h takový Superb dokázal zrychlit za 5,6 sekundy a ve 250 km/h jej v dalším rozletu zastavil jen elektronický omezovač.

Přesto jde hlavně o povedený kompromis mezi rychlostí, komfortem, prostorem a praktičností, zejména v případě kombíku. Ten s nadhledem zvládá dlouhé přesuny daleko za limitem rychlostí, které většina lidí považuje za běžné. I z takového vozu ale lze něco jako supersport udělat, jen je třeba se vydat cestou komplexního tuningu.

Přesně to udělal jeden z polských majitelů tohoto auta, který si v březnu roku 2017 koupil kombík v luxusní specifikaci Laurin & Klement, pochopitelně s motorem 2,0 TSI a pohonem všech. Časem mu ale nepřišel dost dobrý, a tak jej svěřil vyhlášenému polskému tunerovi, který si říká Gregor10. A ten z rodinného kombíku udělal auto schopné rozzářit úsměv na tváři nejednomu českému tátovi od rodiny, který si je vědom praktických předností Superbu a zároveň se nechce úplně vzdát svých řidičských ambicí.

Rozsáhlá úprava motoru i celé pohonné soustavy vozu nadělila výkon až 375 kW (510 koní) při 6 400 ot./min a 600 Nm při 3 500 ot./min. To při použití alespoň 98oktanového paliva. Na běžnější Natural 95 dokáže vůz jezdit s výkonem nanejvýš 480 koní, to je pořád slušné. Ve vrcholné formě tak prý auto zdolá stovku za 3,5 sekundy a rozjede se na víc než 310 km/h skutečné rychlosti. Je-li to pravda, pohybujeme se v teritoriu supersportů let nedávno minulých, takové Ferrari 458 nejede o moc líp. A zkuste do něj složit kočárek...

Až o 230 koní vyšší výkon oproti sérii dvoulitrový motor dává po instalaci nového turba LM500, upraveného sání, lepšího mezichladiče stlačeného vzduchu, výkonnějšího palivového čerpadla, svíček od NGK nebo nového výfukového potrubí. A pochopitelně nechybí jiný software řídicí jednotky. Aby auto s vyšším výkonem fungovalo, nadělena mu byla skoro nezničitelná převodovka DQ500 z Audi RS3, brzdy z Audi S4 s komponenty značky Akebono nebo stabilizátory od Eibachu. Na využívání výkonu navíc je tak velmi dobře připraveno, zdaleka tu nejde jen o „očipovaný” motor a dál nic.

Kdybyste si takové auto chtěli postavit sami jako, budete potřebovat 1,5 až 2 miliony Kč, i když za základ použijete slušnou ojetinu, je to prostě drahá verze v drahé úpravě. Tento vůz ale nyní prodává majitel z polský Siemianowic a kouzelné na něm je i to, že vypadá naprosto sériově. Podívejte se na něj sami, nepoznáte ho od jakéhokoli jiného Superbu. Nenajel toho úplně málo, na tachometru má 134 tisíc km, z nichž většinu zvládl v sériovém stavu v rukou stále stejného člověka. Teď hledá nový domov s cenou 31 900 euro, čili asi 786 tisíc Kč.

Auto je prý v perfektním stavu a s nedotčenými tlaky ve válcích, servis mělo každých 5 tisíc km a nedávno dostalo i nové oleje v převodovce a v mezinápravové spojce. A na pohled vypadá skoro netknutě, na auto se světlým interiérem rozhodně. Jeho cena pochopitelně není úplně malá, je ale rozumná, pakliže auto má ještě slušnou perspektivu další existence, jak praví Adam, který jej vlastní. Jsou to prostě peníze, za jaké na Ferrari pořídíte možná náhradní sadu karbon-keramických brzd. A zkuste do italského kupátka naložit rodinu i se vším, co potřebuje na víkend strávený mimo domov. U naprosté většiny z nich se ani nemusíte pokoušet, mívají problém už s větší dámskou kabelkou...

Škoda Superb III Combi 2,0 TSI 4x4 je už v sériovém provedení slušně rychlé auto, sporťákům ale konkurovat nemůže. Po neviditelné úpravě od Gregora10 vypadá stejně, s 510 koňmi ale jede bezpečně přes 300 km/h, přitom je to pořád praktický rodinný kombík. Foto: Adam F., publikováno se souhlasem

