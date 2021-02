K mání je Škoda Superb TSI po důchodci. Jezdila jen 2 500 km za rok a není drahá před 5 hodinami | Petr Miler

Když vyrazíte se sumou potřebnou na tento vůz k dealerovi Škody pro cokoli nového, nekoupíte nic. Tady za ni můžete mít dodnes zánovní, velké rodinné auto už se slušně silným motorem a automatem.

Už několikrát jsme naráželi na to, že škodovky v posledních letech zrovna nezlevnily. Patrné je to i na cenách nejdostupnějších typů, mezi nimiž dnes stojí na piedestalu Škoda Fabia 1,0 MPI Active - auto s litrovým tříválcem o 60 koních a výbavou, ve které je třeba zdůrazňovat i kotoučové brzdy... vpředu. Za takové dnes automobilka požaduje automobilka 280 tisíc korun a až dorazí nová generace Fabie, pod 300 tisíc u české značky velmi pravděpodobně nekoupíte vůbec nic.

Pokud máte k dispozici ještě o něco menší rozpočet, pro základní Fabii můžete pořád vyrazit, slevu pár desítek tisíc nejspíše uhádáte. Také se ale můžete podívat po ojetinách, mezi nimiž se občas objeví zajímavé nabídky dělající z koupě nového vozu spíše rozmar než cokoli jiného. A na jednu takovou jsme narazili.

Jde o Škodu Superb, tedy místo úplného základu úplný vrchol nabídky značky, který přitom stojí méně než nejlevnější Fabie a přesto je možné jej označit za zánovní. Od pohledu je to velmi tuctové auto, které vypadá jako tisíce jiných Superbů druhé generace jezdících denně po na našich silnicích - je to stříbrný liftback. Všechno ostatní je ale obvyklé o dost méně. Místo motoru 2,0 TDI je tu benzínová přeplňovaná osmnáctistovka, která už s autem umí slušně zacvičit, jak kdysi ukázal náš test, posílající svůj výkon na kola přes automatickou převodovku. Největší výjimečnost je ale přesto jinde - od první registrace v květnu 2009 vůz najel pouhých 29 834 km, což je na skoro 12 let starý Superb extrémně málo.

Ačkoli historie tohoto auta zní trochu jako klišé, měl jej vlastnit starší pán v důchodu narozený ještě před koncem druhé světové války, tady vše sedí. Auto není žádná garážová leštěnka a jako řada aut kupovaných staršími lidmi je v trochu svérázné specifikaci (1,8 TSI, automat DSG, ale třeba interiér bez koženého paketu a tedy i volant bez obšití), vypadá ale opravdu neopotřebovaně a najeté kilometry dokládá i poctivá servisní historie vedená celých 11,5 roku. Je to prostě nevyužité auto a to přes stále jistá rizika (na takřka 12 let starém voze bez záruky se z podstaty může draze pokazit cokoli, kdykoli) to bývají ty nejlepší možné koupě, jaké v bazarech můžete učinit.

Výbavy tu skutečně není moc, krom automatické klimatizace, vyhřívaných sedadel a infotainmentu Bolero skoro není o čem mluvit. Ale pořád je to víc, než ve Fabii 1,0 Active, která je pořád dražší, nesrovnatelně menší, méně komfortní, má skoro třetinový výkon a řadit si musíte sami. A kilometrovým proběhem s ní dorovnáte tento Superb za pár měsíců intenzivního ježděn, pak už vám toho krom menšího časového stáří mnoho navíc nezbude. Za 9 980 euro, tedy asi 260 tisíc Kč požadovaných prodejcem v v německém Schleswigu, nám to přijde jako zajímavá nabídka, jaké se opravdu moc nevídají.

S tímto Superbem jeho první majitel trochu zapomněl jezdit, když s ním za necelých 12 let neujel ani 30 tisíc km. Jako takto ojetý-neojetý je možné jej dnes koupit za 260 tisíc korun - sice v trochu bizarní specifikaci, ale pořád levněji než základní Fabii. Foto: Auto Khodr, publikováno se souhlasem

