K mání je skoro nejetá, silná a bohatě vybavená Škoda Superb Combi za cenu nejslabší Scaly

/ Foto: Engel Autohaus, publikováno se souhlasem

Není pravdou, že se na dnešním trhu s auty nedá narazit na výhodnou nabídku, chce to hledat mezi těmi neobvyklými. Tahle mezi ně patří - sotva jetý Superb Combi po prvním majiteli se spoustou výbavy za cenu, za kterou nekoupíte ani pořádnou Scalu.

Naši pozornost pravidelně věnujeme ojetým autům, která se snažíme zviditelnit kvůli jejich výjimečnosti. Někdy jde o vůz vyrobený v pár exemplářích, jindy nevídanou specifikaci, v dalších případech nás zaujme třeba extrémní pokles ceny proti novému vozu nebo slavný první majitel. Dnes vám ukážeme auto, které není ničím z toho. Vyrobil se jej nespočet, jeho specifikace je docela obvyklá a prvním a jediným majitelem byl bůh ví kdo. Je to Škoda Superb Combi stará 7 let, přesto je dnes něčím zcela ojedinělým.

Světle béžová škodovka, ač byla stvořena pro dlouhé jízdy, totiž dosud sloužila k lecčemu, jen ne k tomu. Její první majitel si vybral docela velkoryse pojaté provedení, ve kterém nechybí žádný podstatný prvek výbavy včetně navigace, vyhřívaných sedadel či automatu, pak ale auto naprostou většinu času nechal zavřené v garáži. Nejezdilo tak ani 4 tisíc kilometrů za rok a není přehnané říci, že je dodnes jako nové. Na kontě má 24 250 km v rukou jediného vlastníka s veškerou potřebnou servisní péčí.

Jasně, je to Superb druhé generace, takže ne úplně aktuální model, ale to nemusí být každému proti srsti. Auto je dostatečně moderní, aby s ním nebyly žádné podstatné problémy překonané další evolucí, současně není ale tak moderní, aby mělo asi 50 senzorů na výfukovém potrubí, filtr pevných částic přes benzinový pohon a vypínání poloviny válců, i když dohromady má jen čtyři.

Pod kapotou je totiž relativně klasický a pro Superb už dostatečně silný motor 1,8 TSI plnící normu pouze Euro 5. Je to jeden z neprávem opomíjených pohonů tohoto modelu, který je velmi tichý, relativně úsporný a přitom s vozem se svými 118 kW (160 koní) slušně hýbe, jak jsme kdysi sami vyzkoušeli. Pravda, nadšence asi nenadchne, ale také nikoho soudného neurazí. Automobil je navíc v provedení kombi a má již zmíněný automat DSG, ani jedno pro nadšené řidiče stejně není. A ti ostatní to velmi pravděpodobně ocení.

Výbava uvnitř vážně zajišťuje vše potřebné k životu, to nejzajímavější je ale ještě jinde. Prodejce za skoro nové auto žádá 19 489 Eur, tedy asi 475 tisíc Kč. Ne snad, že by to bylo málo peněz, ale za pořádně nejetý Superb této úrovně? To zní zajímavě, však Škoda vám dnes za stejné peníze prodá leda úplně nejslabší Scalu s prostřední výbavou, víc ne. Tohle je docela jiný stroj.

