K mání je dodnes nejetá poslední Škoda s motorem V6, je to lístek na vlak do dob, které se nikdy nevrátí

Foto: Die Autogesellschaft Dresden, publikováno se souhlasem

Svého času nešlo o žádnou raritu a když uvážíme, že její výroba skončila před sedmi léty, nemuselo by jít o velkou raritu ani dnes. Ve stavu zánovního auta ale dnes Superb Combi V6 FSI 4x4 raritou je.

Loni jsme vám předestřeli skryté poklady autobazarů, které vám za slušné peníze dají hodně výkonu a dynamiky. Jedním z vozů, na nějž v této souvislosti přišla řeč, byla Škoda Superb druhé generace s motorem 3,6 V6. Jde o poslední škodovku s šestiválcem, která byla svého času jednoznačnou vlajkovou lodí značky. Kdysi jsme ji testovali a byť ani tehdy nešlo říci, že by to byl uragán na kolech, slabé a pomalé auto to určitě nebylo. A objemný motor V6 bez turba pod kapotou má své kouzlo už kvůli tomu, čím je.

Nebyl to žádný prodejní propadák, z hlavy už nedostanu přesné číslo, ale sami lidé ze Škody byli svého času překvapeni, jak velké procento zákazníků po vrcholné verzi sahá. Nebyli to ale obvykle fajnšmekři se 70 auty v garáži, nýbrž lidé hledající dobrý poměr výkonu a ceny ve vyšších třídách, kteří s vozem pravidelně jezdili. A podle toho vypadá dnešní nabídka ojetin - většinou mají najeto hodně a omezenou atraktivitu mají už kvůli tomu. Výjimky se ale ještě najdou.

Nyní tu máme nabídku německého prodejce z nedalekých Drážďan, který nabízí Superb II 3,6 V6 po faceliftu ze samého konce výroby. Už to zní zajímavě, výjimečnější je ale stav vozu - najeto má za 7 let pouhých 36 tisíc km, tedy ani ne 6 tisíc km za rok. To je neobyčejně málo a vůz vypadá podle toho. Je opravdu zachovalý zvenčí i zevnitř, je to v podstatě zánovní auto a i technicky je podle prodejce v perfektním stavu. Něco takového zcela jistě splňuje definici skrytého pokladu se slušným výkonem (260 koní) i dynamikou (stovka za 6,6 s, maximálka 247 km/h).

Tradicionalisty může zamrzet, že auto dostalo trochu upravený zevnějšek ve stylu verze Scout, to si možná předchozí majitel mohl odpustit. A vzhledem k jeho stáří, nájezdu a stavu nejde o zase tak levné zboží - 25 990 Eur znamená asi 633 tisíc Kč. Chtít za prakticky nejetý šestiválcový kombík Superbu s pohonem 4x4 a velmi slušnou výbavou Elegance s příplatky cenu srovnatelnou s „oholenou” novou Octavií 1,5 TSI pochopitelně není nemístné, ale už to jistě není auto pro každého.

Na druhou stranu... kdo může říci, že jezdí dodnes zánovní poslední Škodou s motorem V6? V současné době v podstatě jen čekáme, kdy se čeká automobilka přidá ke koncernovému šiku a oznámí termín, kdy přestane vyrábět jakékoli spalovací motory, natož pak jakkoli větší. Tohle je prostě lístek na vlak do dob, které už se zaručeně nevrátí a jako takový může být pro některé k nezaplacení.

