K mání je skoro nejetá Škoda Octavia Combi TDI za 290 tisíc. Co na tom, že to je nechtěná verze s nechtěným motorem, výbavou i barvou

Petr MilerNení po letech opájení se rozmařilostí čas na trochu automobilového asketismu? Tohle je jistě bizarní verze, ale nakonec nám přijde kouzelná svou jednoduchostí, skromností a v neposlední řadě cenou. V dobře drahého všeho je takové auto za 290 tisíc docela zajímavá věc.
včera | Petr Miler
Naprostá většina lidí touží ve svém životě po maximu všeho myslitelného. Je to logické, máme to v povaze a žene nás to vpřed - kdybychom po něčem takovém netoužili, asi se spokojíme s chytáním mamutů a jejich následným opékáním na ohni v „šatech” z fíkových listů. Obvykle tedy chceme i maximum od auta a limituje nás pouze to, co si reálně můžeme dovolit pořídit a „živit”. Snem snadno bude něco jako Porsche Panamera ST 4,0 V8 Turbo S, realitou spíš něco jako Škoda Octavia Combi 1,5 Turbo.
Většina lidí prostě skončí u nějakého kompromisu, nakonec na Octavii 1,5 TSI není nic špatného. Pak jsou tu ale tací, kteří po ničem extra ani neprahnou a spokojí se obyčejným autem ve specifikaci blízké té úplně základní. Že to nezřídka bývají starší lidé, může být dáno čímkoli od jejich spořivosti či nízkých nároků až po manipulativní chování prodejce, který se potřebuje zbavit nějaké nechtěné skladovky, jež si sám mnohdy nechal vnutit od výrobce. Ať tak či onak, právě starší člověk sáhnul po Octavii na fotkách níže, ve které z příplatkové výbavy nenajdete skoro nic.
Dnes už taková auta skoro nikdo neprodává, nemá to ani ekonomický smysl. V určité chvíli jako automobilka zjistíte, že věci typu elektrická okna chce tolik lidí, že vás více stojí nabízet ta manuálně ovládaná pro lidi, kteří elektrické ovládání nevyžadují. A protože takových prvků existuje víc a víc, automobilky paradoxně z ekonomických důvodů nabízejí v základu větší, nikoli menší standard. Své k tomu řekl i rozmach různých operativních leasingů, kde i relativně významné položky výbavy ovlivňují měsíční úhrady o drobné. Odřeknete si elektrická okna, abyste ušetřili možná pár desítek haléřů za měsíc? Asi ne.
V minulé dekádě se ale výrobci pořád snažili držet v nabídce velmi základní provedení v kombinaci skoro s čímkoli. Jen tak se mohlo stát, že stále existovala Škoda Octavia Active, kterou šlo vybavit motorem 1,6 TDI, plechovými koly, zdánlivě lákavou červenou barvou (která ale nezřídka bývá u automobilek tou jedinou nepříplatkovou, kterou skoro nikdo nechce) a interiérem tak prostým, že se v něm nenašlo místo nejen pro jediné elektricky ovládané okno, ale ani pro chromované cokoli.
Jen díky pár příplatkovým prvkům má tento vůz aspoň přední okna v elektrice, manuální klimatizaci, autorádio a síť v kufru. Ale to je vážně všechno. Jinak je to totální holobyt, ve kterém černo-šedé téma narušují jen chromované obroučky ovladačů ventilace a rádia - už tehdy škodovka věděla, že dělat je ryze „gumové” pro pár lidí, kteří si koupí vůz jako tento, nemá smysl.
Výsledkem je od pohledu podivné auto, se kterým původní kupec a dodnes jediný majitel nakonec ani moc nejezdil. I když je dnes 12 let staré, na tachometru má pouhých 42 300 km a je dokonce nedlouho po servisu. Vypadá velmi zachovale, stálo většinu času v garáži a máme pocit, že jako celek snad i láká. Verze Active je nechtěná, motor 1,6 TDI nechtěný, červená barva Corrida snad také nechtěná a skoro nulová výbava s palubním displejem jako z vietnamských digitálek neláká zřejmě nikoho. Ale považte, jak jednoduché auto to je, navíc s motorem 1,6 TDI bude za udávaných 4,5 litru nafty na 100 km reálně jezdit bez velké snahy. Tohle za 11 990 Eur alias 290 tisíc Kč v přepočtu? S takovým autem najedete 290 tisíc km a nejspíš v něm jen 20krát vyměníte olej, je už vyhlášené svou trvanlivostí. A s danou výbavou skoro není, co by se v něm pokazilo.
Vedle základní nové Fabie za 420 tisíc Kč (už vážně tolik), která toho nenabízí o moc víc a její základní tříválcový motor 1,0 bez turba je ve srovnání s dieselem 1,6 ještě o dva řády větší tragédie... To zase nezní tak špatně. Je třeba spokojit se s málem, nebo se těšit z toho, že máte raritu. Všechno tohle se v tomto stroji snoubí.
Škoda Octavia II téměř bez jakékoli výbavy s motorem 1,6 TDI byla a je raritou. Dnes se dá koupit s nájezdem pouhých 42 tisíc km za 290 tisíc korun. Podle nás je to snad i zajímavá nabídka, ale posuďte sami. Foto: Autocenter Alb, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autocenter Alb@Mobile.de
