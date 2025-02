K mání je skoro nepoužitý luxusní osobní tank s motorem W12 původně za víc jak 14 milionů. Dnes může být váš pomalu za drobné včera | Petr Miler

/ Foto: DAG Deutsche Autogesellschaft Leipzig, publikováno se souhlasem

Na vše je třeba hledět relativně, uvážíme-li ale mimořádnost tohoto auta a míru jeho dosavadního využití, pak je skutečně skoro za hubičku. Dříve sloužilo ve Francii, kde si zjevně moc legrace neužilo.

Máme nepochybně štěstí, že nežijeme v místech, kde bychom se museli obávat o vlastní život, kdykoli vyjdeme na ulici. Česká republika je obecně velmi bezpečnou zemí, Evropa je obecně bezpečným kontinentem, toto privilegium málokdo doceňuje. Přesto i tady existují lidé, kteří se o své zdraví či dokonce život musí obávat víc než jiní.

Paradoxem je, že jde obvykle o jedince ze dvou zcela opačných konců společnosti. Jedno budou velmi úspěšní a bohatí lidé, kteří mají nepřátele už proto. A druzí lidé pohybující se za hranicí zákona, kde též není bezpečno pro nikoho - ať už kvůli (podobně) nekalé konkurenci, tak kvůli zájmu bezpečnostních složek, které nemusí ve vyhrocených situacích váhat tasit.

Někomu z těchto vod (anebo nenapravitelným paranoikům, že?) může posloužit výjimečné Audi na fotkách níže. Na první pohled může působit relativně obyčejně, je to A8 generace D3, i když už znak nejlepšího motoru W12 na masce chladiče naznačuje, že o nic úplně obyčejného nepůjde. Podstata ale vidět není, jde totiž o pancéřované provedení od tovární divize zabývající vývojem a výrobou takových aut.

Vážně nenajdeme mnoho vozů, kterým by šlo bez okolků přiřadit označení luxusní osobní tank. Tady je skryté v luxusu vrcholného Audi A8 6,0 W12 v kombinaci s pancéřováním dle normy VR7. Verze Security poslala hmotnost vozu na masivních 3 250 kg, zrovna to je ale to poslední, co vás s 450 koňmi šestilitrového dvanáctiválce pod kapotou bude trápit. Výměnou za asi tunu „neživé váhy” navíc dostanete nejen vnější opláštění schopné odolat téměř všem ručním zbraním, ale i spodní ochranu proti výbuchu granátu nebo kola s pneumatikami, které nejde prostřelit.

Tento vůz přišel jako nový na až brutálních 580 000 Eur (přes 14,5 milionu Kč), kdo by ovšem čekal, že půjde nadále o extra drahé zboží, mýlil by se. A to i když jde o skoro nepoužité zboží, pouhých 14 715 km najetých ve francouzských diplomatických službách je skoro nic. Nakonec jde o vůz z roku 2006, a tak i se zmíněným minimem km na tachometru stojí v prý technicky perfektním servisu baťovských 49 999 Eur, tedy asi 1,25 milionu Kč. Z původní ceny zmizlo přes 86 procent.

Proč, když je auto tak skvělé? Protože zákazníků o něj bude jedním slovem minimum. Jak jsme již zmínili, bohatý člověk si koupí znovu nové za 14 milionů, Jenda Benda ze sousedství obrněnou A8 neocení asi a zbude vám v ruce pár potenciálních kupců. Třeba nepříliš úspěšní desperáti, kteří na auto za víc než milion nemají. Navíc jsou tu šílené provozní náklady. Třeba jedna nová neprůstřelná pneu přijde na 2 300 Eur (asi 58 tisíc Kč), takže jen jedna sada pneumatik přijde na skoro čtvrtinu ceny vozu. A bez odolného obutí je vám všechno to zbylé obrnění pomalu k ničemu...

Patrně i to je důvod, proč auto prodává jeho současný majitel, jinak údajně zámožný vlastník rozsáhlé kolekce automobilů. I ten nakonec poznal, že každá legrace něco stojí. Prodávající i jeho jménem říká, že na autě není na první pohled vůbec znát, že jde ve skutečnosti o luxusní tank, v podstatě dokud nestáhnete okna nebo neotevřete zavazadelník. Tak či onak si nemusíte dělat starost, když na vás budou pálit útočníci klidně s AK-47 a vy si pojedete vesele dál. Bude chtít trochu blázna, aby si takový vůz pořídil, ale proč ne, každému dle jeho gusta.

Audi A8 W12 s továrním pancéřováním je vskutku výjimečná věc. Vzhledem k míře dosavadního využití ani nevyjde draho na pořízení, provoz se ale jistě prodraží tak jako tak. A prodat vůz dál bude složitý úkol. Foto: DAG Deutsche Autogesellschaft Leipzig, publikováno se souhlasem

Zdroj: DAG Deutsche Autogesellschaft Leipzig@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.