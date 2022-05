K mání je kráska z 90. let, která skoro vyhynula kvůli rzi. Tato je po dámě a sběrateli jako nová před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Usta-Automobile, publikováno se souhlasem

Už vizuálně přitažlivé auto je zajímavá věc, tohle ale bylo mimořádné i po technické stránce, neboť lákavý design spojovalo se svého času nepřekonatelnou aerodynamikou. Prodávalo se po statisících, zachovalý kus je dnes přesto raritou. Tento je jako nový a na svou výjimečnost není drahý.

Pokud Opel Calibra patří k vašim oblíbeným autům, patrně vám neuniklo, že sehnat dnes kousek v sériovém stavu, s původními koly, zachovalým interiérem a s karoserií, která nemá na sobě víc rzi než původního laku, je velký problém. Ostatně, kdysi jsme na něj vzpomínali článkem šampion v aerodynamice byl sexy, bohužel rezl, který už svým nadpisem říkal vše.

Občas se tedy v prodeji objeví kusy jak z muzea, takové ale dnes stojí klidně k 1 milionu Kč, a to je už je moc peněz pro jakéhokoli obyčejného člověka. Dnes vám ale ukážeme Calibru, která je ve stavu blízkém dokonalosti a může být vaše, i když jste do takového auta ochotni investovat nanejvýš nízké statisíce.

Není to Calibra Turbo, není to šestiválec a není to ani čtyřkolka. Ale její nájezd má blízko k nulovému a stav auta je zjevně vynikající. Pod kapotou je základní dvoulitrový čtyřválec, který posílá svých 115 koní na přední kola, ale aspoň je to manuál - automatická převodovka by auto po technické stránce zabíjela zcela. Řidičské auto to přesto není, krásný youngtimer v černé metalíze ale ano, to rozhodně.

V Německu, kde je nyní prodáván, byl tento vůz dodán jako nový v roce 1991. Koupila si jej starší dáma, která si jej nechala až do konce milénia, kdy mělo pořád najeto méně než 10 tisíc km. Teprve pak jej uzmul současný majitel, sběratel, který s ním ale také pořádně nejezdil - koupil si jej do své četnější sbírky, do roku 2005 posunul odometr k 12 266 km a dnes má vůz najeto 20 700 km.

Podle prodávajícího nese minimální známky používání a je to na něm i vidět. Při pohledu na detaily byste mu nehádali ani oněch 20 tisíc km, vše je prakticky netknuté. Inu, 31 let garážování s velmi mírným ježděním udělalo své, to je s ohledem na zachování vozu ve stavu 1A skoro ideální způsob nakládání.

Podstatná je i cena. Majitel za tento vůz chce 12 900 Eur, tedy asi 317 tisíc Kč. Není to obecně vzato malá suma, na takhle krásnou Calibru je to ale dnes rozumná částka. Jen nechte pořádně ošetřit podvozek proti korozi, udělejte z ní striktně letní auto a přes zimu ji uchovávejte v suché garáži. A máte opravdu výjimečné auto, které jen tak na silnici nepotkáte. A za pár let ho prodáte jedině dráž, Calibry rostou na ceně raketovým tempem, je to dnes téměř vyhynulý druh.

Nejsme v roce 1991, takhle krásná Calibra se prodává dnes, navíc nestojí nesmyslné peníze. Ideální specifikace to není, úplně marná ale také ne. Foto: Usta-Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.