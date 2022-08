K mání je skutečný motor ze zlatých časů F1, musíte si ale pospíšit a odpustit si pár dovolených před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pusťte z hlavy současné „vysavače” a jejich příliš brzy zasahující omezovače, tohle je stroj z dob ohlušujících atmosfér točících až ke 20 tisícům otáček. Jeho koupě ale může být počátkem velmi drahé cesty.

V letošním roce ve Formuli 1 není o dramata nouze. Zpočátku se zdálo, že po letech strádání bude jednoznačným favoritem na zisk obou titulů Ferrari, nicméně posléze začal v Maranellu místo kvality, přesnosti a rychlosti znovu převládat tradiční italský chaos. Kvůli tomu již v Poháru konstruktérů šlape Scuderii na paty Mercedes, ač má mnohem pomalejší auto a v žádném ze závodních víkendů Ferrari ani zdaleka konzistentně nestačil. Přesto se Němci dokázali zlepšit a je nyní otázkou, zda se po letní přestávce na dosud nejrychlejší duo Ferrari-Red Bull přece jen nedotáhne.

Zní to zajímavě, problémem ale je, že i přes všechno zmíněné dnešní šampionát marně usiluje o pozornost tradičních nadšenců. Za vším stojí především všemožné regulace, s jejichž pomocí má dojít na umělé zvyšování napětí. Jenže realitou je spíše pravý opak. Pokud navíc ještě vše okořeníme zvukem pohonných jednotek, které spíše než motoristický vrchol připomínají hučení vysavačů, pak se skutečně nelze divit, že se dnes na F1 dívají trochu jiní lidé, které zajímá, kde Lewis Hamilton poklekne nebo zda Sebastian Vettel přijede na duhovém kole.

Pokud si přitom ovšem připomenout léta dávno minulá, pak k tomu máte ideální příležitost. Jen musíte jednat opravdu rychle. A také bude zřejmě zapotřebí vysvětlit rodině, že hned několikery Vánoce a dovolené odpadají. Motor, jenž aktuálně draží společnost Collecting Cars, nicméně stojí za to. Jde totiž o 2,4litrový atmosférický osmiválec Cosworth CA, který byl původně vyvinut pro potřeby Williamsu. Nakonec jej však používalo i HRT, Virgin, Marussia a Lotus.

Tato pohonná jednotka zpočátku produkovala 755 koní při neskutečných 19 250 otáčkách, posléze se Cosworth dostal dokonce přes dvacetitisícovou metu. Nicméně v letech 2007 až 2009 žádné stáji svůj osmiválec nedodával. A když se do šampionátu v roce 2010 vrátil, byly již povinné omezovače a motor směl točit maximálně 18 000 ot./min. I to je nicméně oproti současnosti, kdy limit končí o tři tisíce otáček níže, nadmíru působivé. Navíc tu není ani turbo, ani elektrifikace.

Agregát by měl být funkční, ovšem chybí mu sací potrubí a řídicí jednotka, a tak jeho případné zprovoznění bude ještě náročné. Do jisté míry tak působí předraženě, neboť zatím poslední příhoz vyrouboval cenu na 15 250 dolarů (cca 368 Kč). Do konce aukce pak zbývá už jen pár hodin, skutečně tedy platí, co jsme zmínili výše - že je třeba si pospíšit a sáhnout opravdu hluboko do kapsy. Zvláště pokud motor budete chtít i rozpohybovat, což si vyžádá další investice.

I kdybyste nicméně nakonec osmiválcovou jednotku použili jako základ třeba pro stolek do obýváku, stále se budete pyšnit něčím, co hned tak někdo nemá. Dá se navíc předpokládat, že hodnota motoru jen poroste, neboť žádný další takový již nikdy nevznikne. Pokud jej navíc nejen dovybavíte, ale ještě usadíte do šasí reálného monopostu z roku 2005, pak se můžete cítit jako tehdejší jezdec Williamsu a budoucí mistr světa Nico Rosberg.

Osmiválec Cosworthu spadá do téže rodiny jako desetiválec vyvinutý rovněž britskou společností. Jednotka s objemem 2,4 litru se přitom výkonem pohybovala nad 700 koňmi, aukční síní uváděných až 915 koní bylo spojeno s třílitrem. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály

