K mání je sotva jetá vývozní Škoda Felicia ze samotného konce výroby, i to už je dnes zjevně cennost před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jannik J., publikováno se souhlasem

Pokud jste kdysi prodali svou „feldu” za pár desítek tisíc a byli jste rádi, že ji vůbec někdo chtěl, možná je čas zalitovat. I když tohle auto může na leckoho působit jako součást moderní historie Škody, od konce jeho éry uplynuly už dvě dekády a pěkných kousků ubývá.

Když v roce 1994 nahradil stárnoucí Favorit nový model model Felicia, spousta lidí byla k novince poněkud skeptická. Kvůli podobnému krabicoidnímu vzhledu se tehdy svěžímu modelu říkalo „ocucaný Favorit” a toto tvrzení není zase tak daleko od pravdy, jak by se mohlo zdát. Felicia je v podstatě hodně velkým faceliftem Favoritu, to ale neznamená, že by to bylo špatné auto. Podle některých to byla vlastně poslední pravověrná škodovka - ne až tak velká, přesto hodně prostorná, relativně levná, snadno opravitelná...

I proto má tento vůz dodnes své příznivce, kteří by mohli zatoužit vrátit se do časů, kdy jej pořád ještě bylo možné jako nové. Za normálních okolností je to iluze, Felicie se jako nová už 21 let nevyrábí. Nyní je ale v prodeji objevil vůz, který dodnes skoro nový je a koupit se dá. Že by ovšem šlo o možnost výhodně pořídit rodinného sluhu pro každý den, to říci opravdu nelze.

Navzdory poučkám o tom, čemu člověk nemá věřit při koupit ojetého vozu, máme v tomto případě podle všeho co do činění s autem, které vlastnil jeden starší majitel pán a jen s ním občas jel pět kilometrů do kostela a po zpáteční cestě se stavil na nákup. A když sněžilo, jezdil autobusem. Jinak si stěží vysvětlit, že stříbrná Felicie původně vyvezená a prodaná do Dánska za 22 let života „nakroutila” pouhých 30 tisíc km. Auto tedy jezdilo jen okolo 1 500 km ročně, to není skoro nic.

Vůz byl od ledna 2000 až do minulého měsíce celou dobu v rukou jednoho majitele, který ho parkoval v garáži a pečlivě se o něj staral. Prý mělo dokonce absolvovat všechny servisní prohlídky, tedy ty časové, pochopitelně. Od pohledu je v mimořádně dobrém stavu, není vůbec poznat, že se nedíváme na nový vůz. Nikde prý nelze najít žádnou rez, která je pro Felicie typická, jde ale také auto z předposledního roku výroby, kdy už většina obvyklých neduhů „feld” byla vychytána.

Jinak na tomto stroji mnoho zajímavého není, je to obyčejné provedení LXi s 68 koňmi, tedy silnější verzí typické třináctistovky. Jak tohle auto jezdí, ví snad většina českých řidičů. Na palubě je minimální výbava, kterou napravilo leda autorádio Blaupunkt, o to spíše o něm ale platí, že tohle auto zvládne opravit kde kdo za pár korun.

Za 50, možná 70 tisíc bychom řekli, že je to dobrý kauf, do auta očividně zamilovaný prodávající ale říká, že jej nedá za méně než za 40 tisíc dánských korun nebo 5 350 Eur, což je asi 131 tisíc Kč. Dost peněz, ale kolik takových Felicií dnes najdete v bazarech? I z matadora druhé poloviny devadesátek se v pěkném zjevně stává ceněné zboží (není to zdaleka jediná tak drahá Felicie z posledních let) a do budoucna tomu stěží bude jinak.

Škodu Felicia 1,3 LXi z přelomu milénia nemáme zafixovanou jako zrovna sběratelský artefakt, i tím se ale zjevně ve správném stavu stává. Tato je po 22 letech na světě skoro nejetá. Foto: Jannik J., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.