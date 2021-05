K mání je sotva jeté BMW 3 s šestiválcem za cenu Fabie, doktor ho schovával v garáži před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Huber Cars, publikováno se souhlasem

V bazarech se občas objeví pozoruhodné věci a tohle auto je jednou z nich. Jen zřídka je možné koupit téměř nové BMW ve slušné specifikaci za cenu, za níž vám Škoda prodá leda skutečně novou Fabii, taková možnost ale právě nastala.

Pokud přijde řeč na o zajímavé exempláře BMW řady 3 staršího data zrodu, obvykle vám překládáme vozy kultovní generace E30, popřípadě vysoce respektované generace E46. Dnes se ale podíváme na typ, který mezi nadšenými obdivovateli mnichovské trojky až tak dobrou pověst nemá, generaci s kódovým označením E36. Tento kus je ovšem výjimečný, ať už si o „šestatřicítce” myslíte cokoli - je mimořádně zachovalý, neboť za celý svůj život sotvakdy vyjel z garáže.

Nejde přitom o tak staré auto, jak se na první pohled může zdát. Jde o exemplář ze samotného konce výroby, z roku 1997, což možná není optimální stav pro lidi toužící po tom, aby jejich auto vypadalo co nejnověji. Racionálně ale podobné koupě smysl mají - zní to trochu jako klišé, ale modely z těchto fází výrobního cyklu bývají opravdu vyladěné takřka k dokonalosti, což je proces, který s příchodem další generace začne více či méně od nuly.

Trojka E36 je mezi lidmi s modro-bílou vrtulí v očích vážně trochu zatracovaná, až si to nezaslouží. Byla to ona, kdo přišla s mnoha revolučními řešeními oproti generaci E30 a naopak zbožšťovaná E46 už by její pouhou evolucí. Tento prodávaný kus má navíc snad vše, co může ideál nadšeného řidiče mít: šestiválec bez turba, manuál, pohon zadních kol a zatraceně úchvatný stav.

Na tachometru vozu se totiž najdeme číslovku 29 126 km. Ne 291 nebo 129 tisíc, ale skutečně necelých 30, tohle auto jezdilo jen pár set km za rok. Navíc je třeba dodat, že nejsou kilometry jako kilometry a v tomto případě měl vůz už od pohledu dokonalou péči. Jeho prodejce tvrdí, že automobil patřil staršímu lékaři, který jej opečovával jako oko v hlavě a skoro s ním neopouštěl vyhřívanou garáž. A když na to došlo, stalo se tak jen za pěkného počasí. Může vám to znít jako pohádka, ale podívejte se na auto sami - ani spodek její pořádně špinavý, natož pak zrezlý, o interiéru ani nemluvě. Tohle je stav jak po 2 900 km.

Co dál dostanete? Atmosféricky plněný šestiválec z těch nejlepších dob, kdy byly už velmi výkonné, ale ještě neškrcené emisními limity - navzdory svému označení 23i má objem 2,5 litru (kdeže tyto časy jsou...) a na kola posílá až 170 koní. Žádná nirvána, na stovku za 7,6 sekundy a maximálku 227 km/h to ale stačí bohatě. Všechno ostatní je v pořádku, jak jsme již naznačili výše, třebaže modro-zelené sedačky jsou až trochu moc „devadesátkové”.

Auto je momentálně na prodej v německém Oderdingu a byť cena 14 990 Eur (asi 386 tisíc Kč) není na trojku generace E36 zrovna nízká, za takový skvost to není zase tak mnoho. A jen si představte, že zítra vyjedete na silnice s prakticky novou 323i E36. S atmosférickým šestiválcem, bez downsizingu, bez start/stopu, bez vší té nekvality a přetvářky, která moderní auta často obchází. Není to krásné? A teď si představte, že se to může stát skutečností za cenu, za kterou Škoda prodává jen trochu lepší tříválcovou Fabii.

BMW řady 3 E36 v takovém stavu už se nevídá, toto je na prodej za stále ještě slušnou cenu. Foto: Huber Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler