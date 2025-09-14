K mání je sotva jetý německý supersedan z časů výkonových válek, jeho unikátní specifikace dodnes bere dech
Petr MilerRychlostně s ním už dnes silnice neovládnete, okouzlit široké okolí ale bude umět pořád. Tato nádherná, světové unikátní verze v dokonalém stavu může být vaše. A vlastně ani není nijak strašlivě drahá.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je sotva jetý německý supersedan z časů výkonových válek, jeho unikátní specifikace dodnes bere dech
včera | Petr Miler
Rychlostně s ním už dnes silnice neovládnete, okouzlit široké okolí ale bude umět pořád. Tato nádherná, světové unikátní verze v dokonalém stavu může být vaše. A vlastně ani není nijak strašlivě drahá.
Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Jeho kulové eso rozbilo bank s RS6 C6 s 572 koňmi. Tahle tahanice dávno skončila, však trvat dodnes, museli by mít následníci těchto aut dávno přes 1 000 koní - RS6 C6 je už 17 let stará historie.
Současnost ale pro dnešek hoďme za hlavu a podívejme se na samotný začátek, tedy do časů, kdy všechna zmíněná auta šlo koupit jako sedan i kombi - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. I jinak obvykle pouze „kombíkovité” Audi RS6 bylo v generaci C5 k mání také s tříprostorovou karoserií a ani s ní se nemělo za co stydět - zmíněných 450 koní, 560 Nm, quattro a 1 800 kg hmotnosti stačily na stovku za 4,5 sekundy. To je na rok 2003 na velký luxusní sedan docela bláznivá hodnota, budete si dnes muset koupit „něco”, abyste byli dramaticky rychlejší.
Právě z roku 2003 je auto, které vidíte na fotkách níže a zajímavé je hned z několika důvodů. První - je to RS6, to by leckomu mohlo stačit. Dále - mělo za celou tu dobu jen dva majitele (jednoho v Japonsku a jednoho v Německu), kteří s vozem najeli pouhých 44 200 km a asi tak 99,9 % času ho garážovali. A stav auta je skutečně fantastický, aspoň na fotkách působí po všech stránkách dojmem, jako by ho včera vyrobili. Stačí to na klávesnici mokrou od slin? Věříme, ale vy věřte, že jste pořád neviděli vše.
Tato RS6 pochází ještě z dob, kdy dobrým tónem nebylo plnit německé katalogy nových aut jen laky s různými odstíny šedi. Vůz bylo možné koupit třeba i v zelené nebo modré a v první jmenované barvě zvané příznačně Goodwood Green si jej pořídil první majitel. Krásný odstín podtrhují nejen klasická pětipaprsková kola, ale i interiér, který z vozu dělá naprostý unikát. Majitel sáhl po koženém čalounění v mentolové, tedy světle zelené, kterou doplnil tmavým ořechovým dřevem. A jinak černou klasikou. Nikdo jiný si prý RS6 v tomto provedení nepořídil, čemuž není těžké věřit.
Možná to uvidíte jinak, ale nám se líbí, i když má za sebou 23 let provozu. A nebo spíše 23 let čekání na pořádný provoz. Nyní je v tomto stavu a provedení k dispozici komukoli a i když cena 48 000 Eur (asi 1,17 milionu Kč) není nízká, není na dnešní dobu nekřesťansky vysoká, navíc z ceny zle odečíst německou DPH. Jako by nás cosi nutilo napsat do vyhledávače frázi „výkup orgánů”... Podívejte se ale na tento vůz sami, v případě zájmu vyrazte do německé Pirny. Orgány tam nevykupují, tohle automobilové „pirno” (jistě rozumíte...) svého druhu tam ale mají.
Vskutku výjimečná RS6 ve vskutku výjimečné specifikaci se objevila na prodej v Německu, učarovat dokáže i 23 let po svém vzniku. Foto: extrabesonders, publikováno se souhlasem
Zdroj: extrabesonders | CARFRA GmbH@mobile.de
Bleskovky
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
13.9.2025
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
12.9.2025
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
11.9.2025
Nejnovější články
- Nad Volkswagenem byl poprvé v historii vyhlášen bankrot, pro Němce je to další z řady nepříjemností
před hodinou
- Šéf Škody potvrdil, že ostrá Fabia se vrátí ještě letos, na cokoli levnějšího ale zapomeňte
před 2 hodinami
- Mercedes mluví o návratu zdravého rozumu, ve skutečnosti ale chystá „elektrický blitzkrieg”
před 4 hodinami
- Jaguar a Land Rover prodělávají přes 140 milionů denně, neúnosná situace trvá už příliš dlouho
před 5 hodinami
- Nejprostornější moderní Dacii dnes koupíte neskutečně levně, litr místa pro náklad vás může přijít jen na 17 Kč
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva