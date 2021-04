Legendu SSSR jde v EU dál koupit jako nový pojízdný hotel, na to, co umí, stojí málo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ Berlin, publikováno se souhlasem

Je to prakticky nové auto, jeho kořeny ale skutečně sahají až do dějin Sovětského svazu. Je to zajímavý vůz tak či onak, tenhle ale navíc k obvyklým přednostem přidává i možnost bydlení.

Nejznámější ruskou automobilovou legendou je bezesporu Lada Niva, která vůbec poprvé přišla na trh již v roce 1977. Existuje nicméně model, který se nepřetržitě vyrábí ještě déle, a to Buchanka. Rodina off-roadových dodávek s interním označením UAZ-452 totiž byla představena již v roce 1965. Jakkoliv je třeba dodat, že svou životní cestu odstartovala ještě o chlup dříve, a to v roce 1958, kdy Rusové vyrukovali s modelem UAZ-450. Ten pak následně o sem let později zjednodušili a zrevidovali, přičemž s odkazem na vzhled připomínající bochník chleba vůz překřtili právě na Buchanku.

Momentálně se ruská dodávka prodává v šesti verzích, z nichž nejžádanější je UAZ-2206. Pod tímto označením je nabízeno provedení s osmi až jedenácti sedadly a čtyřmi dveřmi, z nichž dvoje najdete na straně spolujezdce, zatímco na straně řidiče trůní pouze jedny. Vůz přitom stejně jako ostatní varianty na délku nepřesahuje 4,5 metru, spárován však je s kratším rozvorem 2 300 milimetrů. A stejně jako zbytek produkce užívá 2,7litrový benzinový motor, jenž produkuje 112 koní. O ty se přitom stará pětistupňový manuál.

Základní Buchanka se jako nová prodává od zhruba 450 tisíc korun, což s ohledem na její schopnosti není mnoho. My si nicméně nyní posvítíme na jeden exemplář nacházející se v německém Berlíně, který je k mání za o něco vyšších 25 999 Eur (cca 673 tisíc korun). Jakkoliv ovšem k tomu všemu má najeto ještě 1 500 kilometrů, rozhodně byste jeho pořízení měli zvážit. Tedy alespoň za předpokladu, že vám Buchanka něco říká.

Vůz byl totiž přeměněn na pojízdný domov. Dovnitř se tak nastěhoval gauč pro tři osoby, který je možné rozložit na dvoumetrovou postel, zatímco střecha byla osazena výklopným stanem. Dále nechybí klimatizace a dodatečný ohřev kabiny, stejně jako vyhřívaná sedadla. O soukromí se starají záclonky na oknech, bezpečnost při couvání pak zajišťuje zpětná kamera. Samozřejmostí je pak i centrální dálkové zamykání.

Modifikacemi se nicméně Buchanka pyšní také zvenčí, neboť byla osazena odlišnými nárazníky či navijákem. Majitel se ovšem rozhodl i pro mnohem stěžejnější úpravy a nechal rozšířit rozchod kol, jenž dále osadit off-roadovým obutím. Souběžně s tím byla dovnitř zapracována i konverze na pohon pomocí LPG, což pochopitelně vede ke snížení nákladů na provoz - při spotřebě nějakých 13,5 l/100 km se bude hodit, zvláště když dynamika se zlepšila. Auto momentálně dosáhne maximálky až 127 km/h.

Je to tedy vzhledem k ceně zajímavá koupě, a to jsme neřekli vše. Kromě výše zmíněného totiž dále ještě disponuje LEDkami či audio systémem s CD přehrávačem. Výčet prvků výbavy tedy opravdu není malý, je to jedno auto pro všechno, bydlení nevyjímaje.

V Německu je na prodej maximálně vybavená Buchanka, která byla překonvertována na dům na kolečkách. I přesto stojí jen o chlup více než základní model. Foto: UAZ Berlin, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

