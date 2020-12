K mání je poklad odpůrců evoluce, poslední luxusní Audi bez turba a automatu, nejeté před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bastian Schnurr, der Autojäger - publikováno se souhlasem autora

Mnozí ani nebudou tušit, že se takové auto ještě vyrábělo a podle nás s jej muselo prodat asi tak pět - pět kusů. Jeden z nich se objevil v prodeji prakticky nejetý a je to rarita mezi raritami.

Kdyby dnes někdo chtěl stvořit moderní verzi písně „To všechno odnes' čas” z automobilového prostředí, byl by z toho song trvající nejméně dvě hodiny. Změnilo se toho hodně, nás jako nadšence ale nejvíce mrzí teď už prakticky úplná eliminace aut s atmosféricky plněnými motory a manuálními převodovkami. Musíte zamířit pro něco velmi exotického - a patřičně drahého - jako je Porsche 911 GT3, pokud to tedy nemá být naprosto obyčejného, jako Škoda Fabia 1,0 MPI.

Manuál už vám dnes ve výkonnějším autě neprodá skoro nikdo do ničeho a výkonné, atmosféricky plněné motory jsou téměř neexistující věc. Kdybyste si k tomu vymysleli ještě pohon 4x4 a velký kombík luxusní značky, prodejce u jakéhokoli dealera by vás nejspíše poprskal něčím ostřejším, co by si po prvním kontaktu s vámi musel dát. Není to ale zase tak dávno, kdy se podobná auta ještě dala koupit.

Možná tomu ani nebudete věřit, ale ještě Audi A6 generace 4F, tedy vůz vyráběný až do roku 2011, se dal koupit s motorem 3,2 V6 FSI, manuální řazením, pohonem všech kol a to dokonce i s karoserií kombi. Jsme si zatraceně jistí, že to je poslední luxusní Audi a velmi pravděpodobně i prémiové auto (protože konkurenční BMW řady 5 E60 začalo i skončilo na trhu dříve), do kterého si šlo něco takového nadiktovat. A popravdě řečeno jsme ani my netušili, že to tehdy vůbec ještě šlo - takové auto jsme v životě neviděli.

Pár jich ale vzniknout muselo a jedno z nich se nyní objevilo v prodeji ve stavu nového vozu, jak dokladují snímky níže. Je to fascinující lístek na cestu do minulosti, neboť nabízeno je s pouhými 19 412 km u hamburského specialisty na prodej klasiků, který nám dal k dispozici i fotky ve vyšším rozlišení. Žádné viditelné opotřebení nebo nedej bože poškození na nich není vidět - exteriér interiér a dokonce i motorový prostor jsou jako nové. Tohle je poklad pro odpůrce evoluce, kteří se nesmířili s povinnými turby, automaty a dalšími výmysly moderních aut a přitom chtějí vůz, který ještě nepatří do muzea.

Nevyjde levně, stojí 15 900 Eur, tedy asi 417 tisíc Kč. Je ale otázka, jestli je to moc, neboť jako nový přišel kupce na 55 800 Eur (dnes 1,46 milionu Kč) a ze svých původních předností pozbyl máloco. Spíše se časem stal zajímavějším, neboť něco takového dnes opravdu koupit nejde. A jak jsme zmínili, je udivující, že to donedávna ještě šlo.

Audi A6 Avant 4F 3,2 FSI quattro s manuální převodovkou je něco nesmírně vzácného, jedno se nyní objevilo v prodeji v Německu. Na tak staré A6 není levné, za 19 tisíc ujetých km ale ztratilo přes dvě třetiny původní ceny a je to vážně jednorožec. Foto: Bastian Schnurr, der Autojäger - publikováno se souhlasem autora

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler