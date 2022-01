K mání je unikátní auto, ve kterém s grácií přežijete i konec světa. A není zas až tak drahé před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Robert Rommens, publikováno se souhlasem

Auta bývají uzpůsobena různému způsobu využití, ta připravená vzdorovat i apokalypse ale u dealerů běžně nekoupíte, taková si obvykle musíte postavit sami. Tady se ale jedno nabízí k prodeji.

Podle vědců se přírodní doba ledová vrací každých 11 500 roků. Na základě výpočtů je tedy pomalu čas, aby zamrzly všechny teploměry a planetu zasypaly metry sněhu. Jisté náznaky se čas od času objevují a byť nevíme, jak moc vážně je brát, skeptici je vidí jako jasný signál. A podle nich bude jen hůř.

Kdo by podlehl strachu a na moderní dobu ledovou by se rád připravil po všech stránkách, může se potěšit nad strojem, který i konci světa odolá. Vypadá trochu jako speciál z Dakaru, protože by se ani v takovém prostředí neztratil, upravený je ale až do té míry, že odolá i mnohem větším nástrahám.

Jedná se o Overland 4x4, už tak specifické obytné auto z původem roku 1992, které si majitel nechal v posledních letech rozsáhle upravit a od té doby s ním najel jen 5 600 kilometrů. Má kabinu MAN a přeplňovaný naftový šestiválec Caterpillar o objemu 7,2 litru a výkonu přesahujícím 300 koní, který míří na všechna kola přes manuální převodovku. Redukce a mechanicky uzamykatelné diferenciály jsou samozřejmostí a usnadňují pohyb v těžkém terénu, na rovném úseku je auto schopné vyvinout úctyhodnou rychlost až 127 km/h.

Nejpodstatnější ovšem je, že majitel nechal kompletně přestavět obytný prostor a kabinu řidiče, abyste vše přežili také uvnitř. Vnitřní prostor sice svými rozměry netrhá rekordy, ale vejde se vše podstatné. Overland je vybaven úložnými schránkami, kuchyňkou s lednicí a plynovým sporákem, skládacím stolkem, ložnicí s manželskou postelí a do vozu se vešla také toaleta se sprchovým koutem. Základní uspořádání dokonale vyhovuje dvěma osobám.

Pohodlí posádky zajišťuje solární systém, který pracuje s 11kWh akumulátory od Tesly, pro špatné počasí je tu dieselagregát od Hondy. Nechybí nezávislé topení i chlazení ovládané na dálku, 500litrová nádrž na naftu, zásoby pitné i užitkové vody, pozoruhodná parkovací kamera a vůbec spousta elektronických vychytávek spočívajících zejména v dálkovém ovládání jednotlivých funkcí, které vám dovolí uvnitř přežít, i když nebudete moci vytáhnout paty ven.

Menší rozměry auta, vysoká světlá výška a off-roadová technika dovolují cestovat prakticky v jakémkoli terénu, rychle i pomalu. A uvnitř půjde přežít též kde co. Majitel říká, že auto je v dokonalém technickém stavu schopné objet klidně hned půl světa a prodává jej jen kvůli tomu, že se pouští do stavby nového, snad ještě schopnějšího. Je to pozoruhodná nabídka a pokud vás ona apokalypsa děsí, cenu 95 000 Eur (asi 2,3 milionu Kč) nelze v dnešních reáliích za tak výjimečný stroj považovat za vyloženě vysokou. Za to si nekoupíte ani spoustu sériových obytňáků, které nezvládnou ani polovinu toho, co tento upravený Overland.

