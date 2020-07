K mání je sporťák, který 15 let patřil Davidu Beckhamovi, je překvapivě decentní před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin, AutoTrader

Slavný britský fotbalista proslul svým stylem, který není nemístné označit za extravagantní, přesto 15 let nevlastnil nic jako křiklavě zelené Lamborghini. Jde o Aston V8 Volante z roku 1988, ovšem řádně vylepšený.

Mezi březnem 1977 a prosincem 1989 měla Velká Británie pouze jediného zástupce v klubu vrcholných supersportů. Tím byl Aston Martin V8, který do prodeje dorazil nejen s poněkud vysokou hmotností přesahující 1 800 kilogramů, ale také s 5,3litrovým osmiválcem. Jeho výkon se přitom zpočátku pohyboval okolo 315 koní, jenž zvládly kupé dovést na stovku za 7,1 sekundy, zatímco maximálka činila 242 km/h. O přenos výkonu se staral pětistupňový manuál, o komfort cestujících pak třeba standardní automatická klimatizace.

My se ovšem nyní přesuneme k závěru výroby britského supersportu, a to z jednoho prostého důvodu - na prodej je otevřené provedení z roku 1988. Navíc nejde o obyčejný Aston Martin V8 Volante, pokud něco takového vůbec lze říci o voze, který měl vzniknout v omezeném počtu pouhých 78 exemplářů. Tento si totiž v roce 2003 pořídil slavný fotbalista David Beckham, který jej vlastnil až do roku 2018. Poté kabriolet evidentně přešel zpět do vlastnictví Astonu Martin, který se jej nyní rozhodl poslat dále.

S čím přitom kromě slavného jména zapsaného v technickém průkazu můžete počítat? Jak jsme naznačili již v úvodu, zejména s osmiválcovou pohonnou jednotkou. Ta se ovšem dočkala paketu X Pack, se kterým dorazilo elektronické vstřikování paliva Weber/Marelli. Nahrazeny jím byly dosavadní karburátory, což snížilo spotřebu a emise. Zároveň ovšem značka přivedla do hry také sportovnější výfuk, písty od Cosworthu, větší sací kanály nebo hřídele zajišťující vyšší zdvih. Výkon tak vzrostl na 410 až 420 koní.

Tovární modifikace tím ovšem neskončily, zákazníci mohli automobilku ještě dále požádat rovněž o větší sání a průchodnější katalyzátory. Přesně tuto konfiguraci měl k dispozici i Beckham, který tak pod pravou nohu dostal namísto míče koní 432. Díky tomu výkonu přitom jeho Aston Martin zvládá zrychlit na stovku za 5,2 sekundy a maximálně dosahuje mety 270 km/h. To jsou působivé hodnoty i dnes, přičemž jasně potvrzují, proč byl V8 Volante členem onoho supersportovního klubu.

Je otázkou, zda to byla jízdní dynamika či pohodlí, které Beckhama natolik uchvátilo. Jisté nicméně je, že fotbalista svůj kabriolet miloval natolik, že si jej vzal i sebou do Španělska, když byl angažován klubem Real Madrid. Vůz měl přitom zajištěnou konstantní servisní péči, pročež vlastně nepřekvapí, že je na něj poskytována dvanáctiměsíční záruka. Čekat tak můžete nejen plně provozuschopný stav, ale i prakticky netknuté dřevěné dekory nebo krémové kožené čalounění s červenými švy.

Zbývá už jen dodat jediné, a to nikoliv nájezd 38 100 mil (61 303 km). Na mysli spíše máme cenu 445 tisíc liber (cca 13,1 milionu Kč), která rozhodně není nízká. Na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že se stanete majitelem vozu, který velmi dlouho miloval jeden z nejznámějších fotbalistů světa. Navíc se jedná o ceněný Aston Martin V8 Volante, jenž nedostal jen onen X Pack, ale také konal Ronal, která jsou vyhledávaným sběratelským artiklem již sama o sobě. Sáhnout hlouběji do peněženky se vám tedy v tomto případě vyplatí.

Na prodej je Aston Martin V8 Volante, který patnáct let dělal výkonem zvýšeným na 432 koní radost Davidu Beckhamovi. Foto: Aston Martin, AutoTrader

Zdroj: AutoTrader

Petr Prokopec