K mání je stroj času přímo do zlatých dob francouzských aut střední třídy, dodnes nejetý Peugeot, který i Češi milovali
před 3 hodinami | Petr Miler
Svého času jich po i českých silnicích jezdila hromada a bazary pod jejich tíhou praskaly ve švech. Dnes je to skoro neexistující auto. Jeden z posledních velkých francouzských hitů ve střední třídě už se hezký v prodeji dávno nevidí, tento je ale dodnes jako nový.
Francouzské automobilky byly kdysi ve střední třídě jako doma a jejich Laguny, čtyřistapětky nebo Xantie se prodávaly jako housky na krámě. Kdeže ale tyto sněhy jsou. Renault klasické střední třídy už neexistuje, Citroën klasické střední třídy už neexistuje a Peugeot modelu 508 zahrál pohřební marš. Není tu nic, co zbylo, jsou crossovery na pomezí sedanů a SUV, ani ty ale prodejně nefrčí.
To model 406 byl svého času stále mimořádně populárním sedanem, kombíkem a kupé střední třídy, však plné ho byly i české silnice. Dnes už na něj v provozu moc nenarazíte a v bazarech je pomalu raritou. Inzerce na Mobile.de aktuálně ukazuje pouhých 63 aut v nabídce, z čehož většinu představují více ceněná kupé. Sedanů je v prodeji jen 17 a naprostá většina z nich je zralá na odpis. Je to skutečně až taková vzácnost, přesto je skoro bezcenná, desítky tisíc stačí skoro na všechny vozy v nabídce.
Dnes vám ale ukážeme exemplář, který je suverénně nejzachovalejší „čtyřistašestkou”, kterou si dnes můžete koupit, nejméně jetým sedanem, jaký jsme viděli za několik let a jistě jedním z posledních takto zachovalých vozů vůbec. Na jeho tachometru svítí jen 37 tisíc kilometrů a jeho prodávající říká, že je ve stavu zánovního auta. A je to od pohledu krasavec, tedy pokud máte slabost pro nenucenou a nadčasovou eleganci francouzských aut 90. let. A optikou zachovalosti působí opravdu zcela mimořádně.
Zakoupen byl jako nový už v květnu roku 1995, takže je to dnes skoro přesně 30 let starý vůz - jak jen ten čas letí. Jeho pouze dva majitelé za celou tu dobu motivů k jeho používání zjevně neměl mnoho, neboť auto naprostou většinu svého života strávilo v garáži. A výsledkem je od pohledu mimořádně zachovalý vůz, jehož historii je prý podle současného prodávajícího z bavorského Mintrachingu možné velmi snadno ověřit.
Auto tak trochu připomíná stroj času. Peugeot 406 v tomto stavu jsme opravdu neviděli léta, před sebou máme zánovní kus i 22 let po konci výroby. Je to navíc kousek před faceliftem, který většina fanoušků Peugeotu nehodnotí jako nejpovedenější, což jeho hodnotu jen zvyšuje. Zvenku na voze nemají být žádné podstatné škrábance, ošoupaná místa či sešlost daná vystavením slunečnímu svitu. A byť na interiéru už je místy vidět, že do něj neusednete první, zůstává též velmi neopotřebovaný, třebaže je též velmi „devadesátkový”.
Specifikace auta je relativně rozšafná, je to verze SV s benzinovým motorem 2,0 16V o výkonu 97 kW (132 koní), který jen 1,4 tuny vážící vůz rozjede na stovku za méně než 11 sekund a s akcelerací ustane až za hranicí 200 km/h. Z výbavy vidíme všechny důležité věco té doby včetně automatické klimatizace, ale o to tu nejde. Podívejte se sami na fotky a dopřejte si pohled na Peugeot 406, který dnes v bazaru najdete leda jednou za uherský rok. A nebo si jej rovnou kupte - za 8 999 euro, tedy asi 220 tisíc Kč, ale rozhodně není levný.
Peugeot 406 ve stavu zánovního auta by byl raritou už před léty, natož pak dnes. Za 220 tisíc to ale není levný špás. Foto: Peter B., publikováno se souhlasem
Zdroj: Peugeot 406 2.0 16V SV@Mobile.de
