K mání je téměř nejeté auto zavražděného slavného rappera, pořídil si ho jen pár týdnů před svou smrtí

Zemřel v autě, které vstoupilo do historie, nebylo ale tím jediným, které měl. Necelý měsíc před svou smrtí si koupil legendární off-road, který poněkud smutně zdědila jeho matka. Teď je na prodej.

Když v roce 1990 natáčel Arnold Schwarzenegger v Oregonu snímek Policajt ve školce, zahlédl armádní konvoj. Jeho pozornost upoutal především Humvee, tedy třítunový osmiválcový kolos, jímž se slavný herec stal dle vzpomínek svého agenta Lou Pittse doslova posedlý. „Šlo totiž o něco, co bylo větší než on,“ vzpomínal později Pitts s úsměvem. Arnie navíc vždy byl protřelým obchodníkem, a tak ve voze viděl i nemalou obchodní příležitost. Proto neprodleně kontaktoval automobilku AM General, aby přišla i s civilní verzí. Ta pak byla zpočátku zdráhavá, nakonec ale v roce 1992 poslala na trh Hummer H1.

Jakkoliv se zpočátku nejednalo o jasný úspěch, vůz se docela rychle stal kultem. Vedle Schwarzeneggera si jej přitom pořídila třeba Paris Hilton, stejně jako basketbalista Dennis Rodman či hip-hopová hvězda Tupac Shakur. Ten si nicméně svou „Há-jedničku“ příliš neužil. Vůz, který se dočkal řady úprav, si totiž převzal v srpnu 1996. Necelý měsíc poté byl ale zavražděn v Las Vegas, přičemž v té chvíli mu bylo pouhých pětadvacet let. A jakkoliv od té doby uplynulo již moře vody, vrah se nikdy nenašel a vyšetřovatelé přiznávají, že už se nejspíše ani nikdy nenajde.

My se dnes ale zaměříme hlavně na téměř nepoužitý Tupacův off-road, který se kromě černého laku pyšní i paketem GC určeným pro výlety do terénu. Došlo tedy na instalaci větších kol a off-roadových pneumatik, s nimiž dorazil ochranný čelní rám a přídavné světlomety. Ochrannými pláty byly osazeny i nárazníky vpředu a vzadu, zatímco na zadních blatnících je vyveden nápis „Eliminator“. Kromě toho je pak třeba zmínit ještě výstražný systém, jehož součástí jsou tři sirény.

Vnitřek si Tupak nechal potáhnout krémovou kůží, které společnost dělají dřevěné dekory či audio systém Clarion s měničem na 12 CD. Zmínit lze rovněž navigaci Sony či zatmavená okna, stejně jako specifický centrální systém umožňující dofouknutí pneumatik přímo z kabiny. Pod kapotu se pak nastěhoval 6,5litrový osmiválcový turbodiesel, jenž ale navzdory svému velkému objemu produkuje ne relativně skromných 198 koní výkonu a 585 Nm točivého momentu.

Právě tento Hummer H1 je nyní na prodej, a to v rámci online dražby aukční firmy Goldin. Do jejího konce zbývá osm dní, dosavadní zájem však není zrovna enormní. Zatím totiž došlo pouze na jediný příhoz ve výši 100 tisíc dolarů (cca 2,4 mil. Kč). Když nicméně tento vůz měnil majitele naposledy, musel nový vlastník zaplatit přes 337 tisíc dolarů (8,08 mil. Kč). Jsme tedy opravdu zvědavi, nakolik se finální suma nakonec vyšplhá. Jak se ale zdá, minimální cena stanovena nebyla.

Lze už jen dodat, že součástí prodeje jsou dvě kazety, z nichž jednu nahrál sám Tupac, zatímco druhou je Thriller Michaela Jacksona. Dále pak nový vlastník může počítat rovněž s dobovými dokumenty, které kupříkladu prokazují, že po Shakurově smrti byl Hummer H1 převeden na jeho matku. Do jisté míry zde tak máme stroj času, i když vzbuzující nepříjemné vzpomínky. Možná i to je důvodem slabšího zájmu, a to přesto, že Tupac byl zastřelen v BMW 750iL. I o tom jsme se ostatně v minulosti nejednou zmiňovali.

