K mání je skoro neuvěřitelná věc. Dodnes nejetý VW Golf IV 1,9 TDI po 1. majiteli ročník 1924
Petr MilerKdyž si první majitel tohle auto kupoval, bylo mu 74 let, to není zase tak moc. Přesto s ním vůz málem oslavil i jeho sté narozeniny. Za čtvrtstoletí jeho vlastnictví ale tohle auto navzdory zvolenému motoru sotva jezdilo, přesto mělo pravidelnou péči. Teď je na prodej jako klenot svého druhu.
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K mání je skoro neuvěřitelná věc. Dodnes nejetý VW Golf IV 1,9 TDI po 1. majiteli ročník 1924
9.7.2026 | Petr Miler
Když si první majitel tohle auto kupoval, bylo mu 74 let, to není zase tak moc. Přesto s ním vůz málem oslavil i jeho sté narozeniny. Za čtvrtstoletí jeho vlastnictví ale tohle auto navzdory zvolenému motoru sotva jezdilo, přesto mělo pravidelnou péči. Teď je na prodej jako klenot svého druhu.
Po nepřesvědčivém předloňském faceliftu osmé generace Golfu si zas jednou můžeme říci, že vrcholnou iterací nejslavnějšího Volkswagenu posledních zůstává čtvrté pokračování této legendy. Prostě se to pro ni sešlo. A byť i tento vůz byl od té doby v mnohém překonán, žádná generace před ním a ani žádná po něm nedosáhla na trhu takové prodejní dominance, ani si nevydobyla srovnatelný respekt zákazníků všeho druhu.
Není náhodou, že vznikla v době, kdy otěže německého koncernu pevně svíral ve svých rukou už šest let zesnulý Ferdinand Piëch. Ten jako technik hlavou i srdcem dobře věděl, že auta z dlouhodobého hlediska nejlépe prodává jakási solidnost. Tedy na technice, kvalitě a dlouhověkosti postavená image kombinovaná se sice nevtíravým, ale nikoli nelíbivým designem. Tohle všechno čtyřkový Golf splnil lépe než kterýkoli jiný a na trhu bodoval dnes možná i pro samotný VW nepochopitelným způsobem.
Za rok 2025 VW musí být rád, že jej v Evropě uzavřel s číslem alespoň blížícím se 200 tisícům prodaných Golfů (195 455 aut přesně). Víte, kolik v Evropě prodával čtvrté iterace téhož vozu za rok? Až 703 932 exemplářů, tři měsíce by tehdy stačily, aby vyrovnaly dnešní celoroční prodeje Golfu na stejných trzích. Taková pecka to byla.
„Čtyřka” za to vděčí jistě i tomu, v jak nepřeberném množství verzí byla tehdy k dispozici. Motory od 1,4 po 3,2 litru, benziny i diesely, čtyř- pěti- i šestiválce (několik pětiválců a několik šestiválců), spousta převodovek, pohony předních i všech kol, karoserie od třídveřového hatchbacku až po kombík (a klidně i sedan, když budete počítat Boru, v tu chvíli máte navíc dva kombíky), vážně hromada různých řešení pro cokoli. VW dělal všechno proto, abyste si neměli důvod vybírat jakýkoli jiný vůz stejné třídy, a do značné míry uspěl.
Bizarní je, že toho času nám to nepřišlo zvláštní, byl to prostě Golf se slušnou nabídkou verzí a víc nic. Dnes víme, že to byla naprostá anomálie, ze které se vyklubala jedna z největších moderních legend koncernu VW. Tu čas prověřil coby mimořádně trvanlivý vůz, zejména pak v jeho vlastně nejobyčejnějších dieselových verzích. S Golfem IV TDI můžete najet klidně milion kilometrů s původní technikou s obvyklou údržbou. A jezdit dál, viděli jsme to mnohokrát na vlastní oči. Teď si k tomu přidejte, že jde o velmi univerzální vůz, který dokáže posloužit skoro čemukoli, a je velmi, velmi úsporný. Co ještě chybí? Snad jedině přijatelná cena a stav, ve kterém autu k milionu najetých kilometrů chybí... asi milion najetých kilometrů. Přesně takový exemplář dnes máme před sebou.
Je to Golf IV ve specifikaci, která svého času mohla sloužit jako reklama na výše zmíněné. Jde o relativně nenápadný pětidvéřový exemplář ze začátku výroby v docela prosté specifikaci se zlatým lakem a ocelovými koly s kryty. Není to tedy žádná modelka, ale s ohledem na své 28leté stáří nevypadá ani dnes marně, nadčasový design se hned tak neokouká. A s motorem 1,9 TDI v jedné z jeho ikonických verzí s výkonem 110 koní a tehdy neobvyklou automatickou převodovkou pod kapotou je přesně tím, co v Goflu IV chtěl mít čerstvý důchodce, pakliže chtěl jezdit. Tenhle ale nechtěl.
Tím nejzajímavějším na autě je tak nakonec nájezd pouhých 47 531 km v rukou jediného majitele ročník 1924, který je pečlivě zdokumentován servisní historií. Už toto číslo dělá po 28 letech provozu z auta poklad svého druhu. Podobné vozy jsou na trhu naprostou raritou a tento je od pohledu skoro netknutý, možná i díky tomu, že první majitel už ho nemá - vůz jako nepřihlášený přidal do své kolekce v roce 2023 člověk, který ho dnes prodává. Nejezdí s ním, ale o to víc ho vyparádil.
Podle aktuálního prodávajícího byl vůz téměř pořád jen garážovaný, přes minimální roční nájezdy vždy pravidelně servisovaný. A motor 1,9 TDI leckomu i dnes učaruje už proto, že za 4 litry na sto dokáže jezdit ve skutečném světě, aniž byste se o cokoli snažili. A s hmotností jen 1 215 kg ani nejede tak špatně, jak se z výkonu 110 koní a dobového automatu může zdát.
To je dnes prostě zajímavá kombinace vlastností, kterou dnes můžete mít za 8 950 Eur, tedy asi za 217 tisíc Kč. Na takto zachovalý Golf IV to není moc, čekali jsme víc. Kór v době, kdy základní nová Fabie stojí skoro dvakrát tolik a proslulá je leda kulhavým projevem svého tříválce a minimální možnou výbavou. Tohle je opravdu zánovní auto, které může oddaně sloužit klidně déle než vy, i když s ním budete jezdit desítky tisíc km za rok. A když se náhodou pokazí, opraví ho skoro každý mechanik. Levné a úsporné auto navždy? Tento kousek tak opravdu působí, ale představy o svém příštím autě máme samozřejmě každý své vlastní.
Svého času po tomhle autě toužila celá Evropa. A i dnes je to v takové kondici zajímavá nabídka, tedy alespoň podle nás. V prodeji se něco takového dávno nevídá. Foto: R.F., publikováno se souhlasem
Zdroj: Volkswagen Golf 1.9 TDI * 1.Hand (geb. 1924) * 50Tkm@Mobile.de
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