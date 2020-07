K mání je extrémní Škoda Octavia Combi. S 530 koňmi a 4x4, jede až 313 km/h před 5 hodinami | Petr Miler

Kombíky nemusí být nudná a pomalá auta, v případě touhy po něčem opravdu rychlém ale obvykle musíte sáhnout po drahých modelech jako Audi RS6. Tato Octavie Combi je levnější i rychlejší.

Chvála bláznovství, chce se říci při pohledu na tento stroj. Škoda Octavia RS třetí generace je dobré a rychlé auto už v základu a není ničím až tak výjimečným, pokud ji někdo upraví klidně na 400 koní. Takový vůz může jet až ke 300 km/h, autoři ale obvykle zůstávají vesměs u stejného „hardwaru” - tedy motoru 2,0 TSI různými úpravami a pohonu předních kol. Nic proti tomu, ale limity jsou jasné. Kombík na fotkách níže je docela jiné zvíře.

Jeho majitel si dal tu práci a do Octavie III Combi nacpal kompletní pohon z Audi RS3. To znamená pětiválcový motor 2,5 TFSI, který lze upravit klidně na výkon nemající daleko k 1 000 koní, převodovku DSG DQ500, která i s podobnými parametry umí pracovat a pohon 4x4 sice s mezinápravovou spojkou Haldex, ale rovněž řádně dimenzovaný. Kdo poznal, co zvládne poslední Audi RS3 a co z něj lze dostat už relativně mírnými úpravami, tuší, co teď máme před sebou.

Je to bez velké nadsázky auto, které na jednu stranu dokáže převézt rodinu i s nákladem v relativním komfortu a na druhou klidně potrápit Ferrari. Pohon z Audi nebyl ve voze použit v sériové podobě, ale byl dále upraven. Tato Octavia RS tedy disponuje výkonem až 530 koní díky většímu turbu, novému sacímu a výfukovému potrubí, novému výfuku a náležité softwarové úpravě.

Dále dostalo nový podvozek KW V3 Inox se stabilizátory opět s RS3. Perlička k tomu? Karbon-keramické brzdy u Audi RS7, které jsou tak velké, že se sotva vejdou do 19" kol OZ Ultraleggera s pneumatikami 235/35 R19. Tohle je seriozní náčiní pro rychlou jízdu kdekoli, s čímž koresponduje i použití poloskořepinových sedadel z Audi TT RS uvnitř. A také dynamické parametry odpovídají.

Současný majitel vozu neudává zrychlení z 0 na 100 km/h, z vlastní zkušenosti ale víme, že i méně ambiciózně vyladěná RS3 zvládne stovku za něco málo přes 3 sekundy. Zrychlení 100-200 km/h majitel uvádí, 7,4 sekundy, stejně jako maximální rychlost 313 km/h. To jsou skutečně parametry pár let starých supersportů za miliony, se kterými bude mít i problém třeba i nové Audi RS6 - to více jak 305 km/h nejede.

Ani tato Octavie pochopitelně není levná, se 110 tisíci km na tachometru a schválením pro běžný provoz od TÜV vyjde na 43 500 Eur, tedy asi 1,12 milionu Kč. Na druhou stranu, jen takové karbon-keramické brzdy na RS7 budou stát statisíce, o kompletním pohonu z RS3 ani nemluvě. Natož pak o dalších úpravách. Neříkáme, že to je bůhvíjak výhodná koupě, nevíme zatím, kolik vůz najel před přestavbou a kolik po ní, na každý pád jde o unikátní vůz, který po pár vizuálních modifikacích nebude vůbec dávat znát, co dovede. Přitom se zmíněnou dynamikou snadno zastíní i většinu nejrychlejších sériových kombíků na trhu.

Tohle není obyčejná upravená „oktávka”, ale kompletně přestavěný vůz používající pohon Audi RS3, navíc upravený. Jeho dynamika je z ranku supersportovních kupé. Foto: Mobile.de

Zdroj: Mobile.de

