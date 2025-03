K mání je u nás vzácný superkombík pro chlapy z ocele. S přeplňovaným 6,2 V8 a manuálem jede až 308 km/h včera | Petr Miler

/ Foto: Aguilera AutoPremium, publikováno se souhlasem

Nenechte se mýlit, tohle auto se tu prodávalo oficiálně, dokonce ještě docela nedávno. Zapomeňte na čtyřválcová hybridní ořezávátka s omezovači všeho, tohle je neotesaný bumbrlíček s papírovou spotřebou 21,7 l benzinu na 100 km městské jízdy.

Pokud máte rádi auta, která spojují zdánlivě nespojitelné světy nadšených řidičů a odpovědných otců, možná přišla ta pravá chvíle přepočítat si úspory. Sice v dalekém Španělsku, ale pořád v Evropě se objevil v prodeji jeden z mála ideálů drsoňů s rodinami, kteří zvedají obočí nad downsizignem, elektrifikací, automaty, elektronickými asistenty všeho druhu a vůbec posunem výjimečných aut směrem k tuctovosti. Někdo si totiž koupil ostrou verzi Cadillacu CTS ve verzi kombi, kterých se po celém světě prodaly jen dvě tisícovky. A v Evropě muselo jít jen o hrstku aut. Teď ji pouští do světa.

Jde o Cadillac CTS-V Wagon, v Evropě rychle zapomenuté auto, které pod ostrými hranami své karoserie ukrývá přeplňovaný vidlicový osmiválec z dobového Chevroletu Camaro ZL1 o objemu 6,2 litru. Vskutku obří agregát nabízí výkon až 564 koní při 6 100 ot./min a točivý moment nejvýše 747 Nm v 3 800 ot./min. Ten v tomto případě míří na zadní kola přes šestistupňovou manuální převodovku a díky brutální síle je mimořádně rychlý - stovka za 4,4 sekundy a maximálka 308 km/h nepotřebují další komentář.

Tento výjimečný stroj navíc není tak starý, jak se může zdát. Od konce jeho éry ještě neuplynulo ani 10 let a kus na fotkách níže pochází z roku 2013. Najel velmi přijatelných 69 tisíc km, takže má ještě spoustu života před sebou. Něco tak vzácného a sotva pořádně využitého pochopitelně nevychází levně - cena 59 990 Eur dnes znamená skoro 1,5 milionu Kč, což na 11 let starý a pro mnohé neznámý vůz není málo. Přesto je těžké se na tohle auto dívat a šibalsky se při tom nesmát. Je to vážně divoký stroj v decentním černém hávu, který poslouží i při úplně obyčejných přesunech. Když na to ale přijde, zesměšní i kdejaký sporťák.

Spása divokých konzervativců uvnitř nabízí klasickou přístrojovou desku bez digitálních výstřelků, modernu připomíná pouze vysouvací displej infotainmentu nad panelem plným ovládacích tlačítek automatické klimatizace a ozvučení značky Bose. Nedotyková obrazovka promítá dění za zadním nárazníkem, zbytek času do očí může zářit satelitní navigace. Do výbavy se vešlo elektrické otevírání pátých dveří a přece jen i pár jízdních asistentů.

Podobné prvky ale nejsou důležité, pozoruhodná je hlavně výchozí konstrukce. Je až s podivem, že se něco takového vůbec vyrábělo a dalo koupit v Evropě. Jde navíc o výjimečnější verzi s ručním řazením, skoro 600koňový kombík s manuálem je dnes na starém kontinentu naprosté tabu. Pokud vás tohle auto zaujalo, kontaktovali bychom prodejce ze San Sebastian De Los Reyes co nejdříve. Tušíme, že v nabídce dlouho nevydrží, podobné kousky jsou opravdu vzácné.

Černý kombík Cadillac CTS-V s motorem 6,2 V8 s přeplňováním a pohonem zadních kol je svým způsobem fascinující stroj. Možná by vás ani nenapadlo, že se něco takového dalo ještě před devíti léty oficiálně koupit v Evropě, ale dalo. Foto: Aguilera AutoPremium, publikováno se souhlasem

Zdroj: Aguilera AutoPremium@Autoscout24.de

Petr Miler

