K mání je velmi neobvyklé pancéřované auto. Žádná drahá limuzína, ale docela obyčejný a teď i levný vůz

/ Foto: PROSAVE Diplomatic Sales, publikováno se souhlasem

Když se někdo o vlastní život bojí až do té míry, že touží po obrněném autě, obvykle je to mocný či bohatý člověk, který nemá problém pořídit si auto klidně za 10 milionů. Proto jsou také obrněnými vozy modely jako Audi A8, tohle je ale pancéřované BMW řady 3.

Když se řekne pancéřované auto, lidé si obvykle představí drahé německé limuzíny jako Audi A8 či Mercedes třídy S. Je to logické z mnoha důvodů, ta hlavní logika je ale cenová. Když má někdo nepřátele, kteří na něj mohou zaútočit kdekoli na silnici, jde typicky o bohatého či alespoň mocného člověka, který do takového auta může sám investovat, popřípadě je mu přiděleno. V takovém případě se na cenu moc nehledí a i kdyby - když už se někdo investuje do oné ochrany, což samo o sobě vyjde na sedmimístnou částku, nemá moc velký smysl pancéřovat Fabii. Bylo by to jako koupit si na karbon-keramické brzdy na ojetou Octavii, stálo by to víc než zbytek auta.

Tento stav má za následek, že i kdybyste zatoužili po pancéřovaném autě jako po ojetině, obvykle se k ničemu dostupnému nedostanete. Výše zmíněné vozy stojí jako nové nezřídka přes 10 milionů Kč a i když jsou staré, pořád přijdou na miliony. S vyšším nájezdem sice cena klesá i zde, málokdo ale s pancéřovaným vozem denně korzuje po Autobahnu. A pokud by to přece jen dělal, relativně levně na prodej bude už „odjetý” vůz se všemi riziky, které s vysokým nájezdem souvisí. Dnes vám ovšem ukážeme ojetinu, která všechno dosud zmíněné popírá.

Narazili jsme na ni náhodou, když jsme se dívali po pancéřovaných autech všeho druhu. Jsou to někdy svérázné věci, máloco se ale vzdaluje výše popsanému schématu, nejdostupnější rozumnou volbou bude obvykle něco jako starší Toyota Land Cruiser za 2 nebo 3 miliony. Na fotkách níže můžete vidět něco úplně jiného, co se prodávalo naposledy v první dekádě nového milénia - továrně pancéřované BMW řady 3. Je to rarita svého druhu. Že se tehdy nabízelo, víme, že by jej někdo koupil, to už ani ne. Neříkáme tedy, že to je naprostý unikát, v prodeji jsme ale podobný vůz nikdy neviděli.

Tovární pancéřování je vždy to nejlepší možné, neboť auto je už stavěno s tím, aby odolávalo různým nástrahám. Některé firmy jej přidávají dodatečně a mohou v tom být velmi dobré, „fabrické” auto je ale zkrátka něco. Tohle má ochranu úrovně B4 a nechybí nejen pancéřovaná skla, jak můžete vidět na hlavní fotce, ale ani věci jako majáky, vysílačka pro přímou komunikaci s bezpečnostními složkami či prvky aktivní ochrany proti útočníkům zblízka jako extrémně hlučný alarm. Do tohoto auta prostě můžete sednout a nebát se toho, že odněkud přiletí kulka. Tedy, ona přiletět může, dovnitř se ale náboje běžných ráží nedostanou a auto neznehybní.

Tohle auto bude vážit okolo 1,8 tuny, takže navzdory jinak parádnímu šestiválci 3,0 s 230 koňmi pod kapotou nečekejte žádnou úchvatnou dynamiku, na druhou stranu je motor spojen s manuálním řazením. Pancéřovaná trojka E46 s manuálem? To zní skoro jako sen některých svérázných nadšenců, tank s manuálem, no nekupte to?

Auto není zrovna nové, má najeto 125 tisíc km, ale zničené také není, je to skutečně zajímavá a nakonec hlavně dostupná volba. Tento vůz musel jako nový stát miliony, teď je ale k dispozici za 14 900 euro, tedy asi 365 tisíc Kč. Hodně na tak ojetou 330i E46, ale na stejný vůz s komplexní ochranou proti útočníkům? To už stojí za úvahu, něco podobného je v prodeji opravdu naprostou raritou.

Tento velmi nenápadný sedan řady 3 je ve skutečnosti malý tank na kolech. Jde o tovární pancéřovanou verzi s motorem 3,0 R6, manuálem a přijatelným nájezdem. Vzhledem k tomu je vlastně levný, mezi pancéřovanými auty jedním z nejlevnějších. Foto: PROSAVE Diplomatic Sales, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

