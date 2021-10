K mání je vrchol dieselové éry, nejetá luxusní rarita s nejsilnějším nafťákem historie osobních aut před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Schaltmoment GmbH, publikováno se souhlasem

Je to stroj tak výjimečný, že ani mnoho let po svém zrodu nenachází sobě rovného. Tento kousek navíc dostal maximálně luxusní provedení interiéru, velmi nápadný zevnějšek a najel minimum kilometrů. Podle toho ovšem také stojí.

Diesely mohly udělat během posledních dekádách pokrok jakýkoli, faktem ale je, že v některých ohledech na své benzinové kolegy zdaleka nestačí. A jedním z nich je výkon. Pokud bychom hledali nejsilnější benzinový stroj v prodeji, je 1 000 koní pouhý kvalifikační předpoklad, špička je ještě daleko za touto metou. Možná více ale řekne, když si na Mobile.de dáte hledat auta s výkonem nad 500 koní neboli 368 kW.

Omezíte-li výběr na benzinové vozy, systém jich v tuto chvíli najde 16 109. Pokud obrátíme omezení paliva na diesel, najde jich... pouhých 43. Myšlenky na 43 skutečných nabídek ale rychle pusťte z hlavy - pokud z tohoto výběru vypustíme překlepy (VW Sharan 2 578 koňmi), nesmysly (Alfa Romeo Stelvio QV s 510 koňmi diesel vážně nehostí), náklaďáky a americké pick-upy, zůstane před námi hrstka aut. A ve větší míře je mezi nimi zastoupeno jedno jediné.

Je to náš starý známý, Audi Q7 V12 TDI, jediný sériově vyráběný vůz, ve kterém se kdy objevil dodnes nejsilnější motor TDI. Dostal se tedy také pod kapotu Audi R8 6,0 V12 TDI, v jeho případě ale zůstalo u konceptu. Q7 V12 TDI se prodávala i koncovým zákazníkům a z továrny dávala až 370 kW (500 koní) výkonu při 3 750 ot./min a 1 000 Nm točivého momentu v rozmezí 1 750 až 3 250 ot./min. Přes hmotnost 2 605 kg to stačilo na stovku za 5,5 sekundy, dvoustovku za 20,5 sekundy a omezenou maximálku 250 km/h.

To jsou na dieselové SUV dodnes úctyhodná čísla, která se navíc snoubí s dvanáctiválcovou noblesou. Problém je jen v tom, že Q7 V12 TDI se neprodalo mnoho a majitelé s nimi většinou hodně jezdili. Auta v nabídce se tedy obvykle omezují na vozy se stovkami tisíc km, což prostě není nic pro fajnšmekry, i když bývají zachovalá. Dnes vám ale ukážeme stroj, který pro fajnšmekry je.

Jde o Audi Q7 V12 TDI Exclusive Concept, vpravdě výjimečný stroj, který dostal to absolutně nejlepší, co se v Audi té doby mohlo snoubit. Je to výbavou napráskaný kousek se světlou kůží a dřevěnou podlahou kufru ve stylu jachet. Přidejte si k tomu hnědozlatý lak Ipanemabraun z katalogu Audi Exclusive a máte před sebou stroj, který navzdory první registraci v roce 2012 pořád vypadá na výši.

Navíc je třeba dodat, že s ním za celou tu dobu skoro nikdo nejezdil. Jako cosi výjimečného si jej koupil šéf firmy provozující dealerství Audi a denně jej rozhodně nepoužíval. Později jej prodal do kolekce blíže neupřesněného sběratele, který jej s pravidelnými servisy skladoval až do poloviny roku 2020, kdy absolvoval ten poslední. Z té doby také pochází přiložené fotky, vůz od té doby ale nejezdil a nyní je k dispozici s pouhými 48 800 najetými km komukoli, kdo bude schopen ocenit jeho výjimečnost.

Je to skutečný vrchol dieselové éry, která je podle všeho definitivně za námi. V tomto kontextu snad ani nepřekvapí až trochu bláznivá cena 91 000 euro, tedy asi 2,34 milionu Kč. Je to bezpečně nejdražší Q7 V12 TDI, kterou jsme za posledních několik viděli, také je to ale asi jediná, na kterou hledíme s otevřenými ústy. Výjimečné auto každým coulem.

Audi Q7 V12 TDI je extrémně silný naftový osobák, který dokáže zaujmout v jakékoli podobě. V tomto provedení jen s 48 800 km je to hotový magnet, ovšem stojí také hodně přes 2 miliony korun. Foto: Schaltmoment GmbH, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

