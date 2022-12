K mání je vrchol jedné éry, nejluxusnější VW Golf s nejsilnějším 1,9 TDI PD v dokonale originálním stavu před 3 hodinami | Petr Miler

Musíte mít pro tuto automobilovou éru slabost, abyste se nad podobným vozem šibalsky usmáli a řekli něco jako: „Ten je!” Jde obecně o velmi vzácné provedení a vidět jej v originálním stavu dnes je naprostá rarita. Také ale podle toho stojí.

Tohle auto působí na první pohled zajímavě asi tak jako šedý oblek vašeho šéfa. Volkswagen Golf čtvrté generace byl svého času - ostatně jako všechny jeho iterace - nejprodávanějším autem v Evropě a mezi léty 1997 a 2003 se jej vyrobilo 4,92 milionu kusů. Vidět ho tehdy na silnicích nebylo nic zvláštního a pravidelně jej potkáte i dnes, 19 let po skončení výroby.

Jenže není Golf jako Golf, chce se říci. Tato jeho generace byla nabízena v dnes až neuvěřitelném počtu verzí a motorizací, z nichž některé se dočkaly jen omezeného zájmu zákazníků, nezřídka kvůli své ceně. Jednou z takových bylo provedení s motorem 1,9 TDI PD o výkonu 110 kW (150 koní), které se do jeho nabídky dostalo až v druhé polovině životního cyklu mezi léty 2000 a 2003. Koupit jste jej mohli jen s nejvyšším výbavami, třeba i jako GTI (tehdy Golf GTD neexistoval, i když byl v nabídce dříve i později) a hlavně jako jeden z mála koncernových vozů, který tento motor dostal.

Byl to vrchol jedné evoluce, v případě Golfu to byl nejsilnější diesel, který se do něj montoval. Mimo něj tento dnes legendární motor vznikl už jen v jedné lepší verzi. Se 118 kW (160 koní) byl montován do dalšího zajímavého exota, tehdejší dieselové Ibizy Cupra. Navíc spousta lidí tvrdí, že Golf IV byl poslední kvalitní Golf, na kterém se prostě nešetřilo a do nižší střední třídy vnášel luxus, který tehdejší konkurenti nenabízeli. A nebo jej alespoň tak úspěšně neprodávali.

Vůz, který máme před sebou, tato slova nerozporuje. Je to verze Highline s motorem 1,9 TDI PD se 150 koňmi, kterých na trhu ojetých aut najdete naprosté minimum. A když už na nějaký narazíte, jde obvykle o dávno opotřebované a porůznu opravené kusy. Tento je jiný. Na tachometru nemá zase tak málo, třebaže 189 tisíc km za 20 let není ani mnoho. Podstatné ale je, že jej vlastnili citliví majitelé, kteří jeho stav udrželi naprosto originální. Nechybí ani jedno písmenko z nápisu TDI na zádi, nechybí nic, dokonce ani dobová instalace palubního telefonu včetně padnoucí Nokie.

Stav auta je od pohledu velmi dobrý, třebaže 189 tisíc najetých kilometrů neskryjete, rozhodně ne na světlém čalounění. A do do jeho kabiny se podívejte pořádně nejen kvůli stavu. Nejsem zrovna obdivovatelem „všeho koncernového”, ale při pohledu na použité materiály, jednoduchou nadčasovou architekturu a některá řešení se nelze ubránit dojmu, že před sebou máte „něco víc”. Účetní firmy museli dva týdny nespat, když si někdo z vedení vymínil dřevěné vykládání madel dveří. V jakém autě dne něco takového najdete? Možná v Rolls-Roycu. Díváme se do dvě dekády starého ojetého vozu, přesto působí mimořádně.

Cena, za kterou je nabízen, není vzhledem k nájezdu zrovna malá, 9 980 Eur znamená asi 242 tisíc Kč, za to už koupíte leccos novějšího. Jenže tohle je vážně mimořádná nabídka a nejen povahou. 1,9 TDI PD byl v těchto verzích skutečně motorem, který „jel a nežral”, jak si zvykli tvrdit naftomilové. Jeho 150 koní v 4 000 ot./min a 320 Nm v 1 900 ot./min se staralo o zrychlení na stovku za 8,6 sekundy a maximální rychlost 216 km/h. Kombinovaná spotřeba 5,4 litru nafty na 100 km v dnešní době nezapůsobí, jenže „za pět” se tehdy s Golfem 1,9 TDI PD jezdit dalo docela snadno.

Nic špatného vám o voze neřekne ani Richard Hammond (ano, ten Hammond) v recenzi verze GTI TDI z dob, kdy ještě nedělal pro Top Gear a kterou pro doplnění také přidáváme. Vrcholný naftový Golf 4. generace asi neocení každý, pokud ale po něčem takovém pasete, tohle je vážně jedinečná možnost, jak se dostat k originálu za ještě zaplatitelné peníze. Je to dobový obraz jedné z vrcholných nabídek koncernu VW v nižší střední třídě a nelze mu ani dnes upřít jisté kouzlo. Nakonec, i ta tři červená písmena v označení TDI na nějakém „koncernovém” autě hned tak nespatříte...

