K mání je vrchol jedné éry, dnes nepředstavitelný VW Golf s téměř nulovým nájezdem a bizarní specifikací

Tohle auto je tak neobvyklé, že vám jej musíme ukázat, i kdybychom nechtěli. Však kdy naposledy jste viděli originální Golf IV s takto nevysleplými světly? Jeho zajímavost zde ale jen začíná, není jen prakticky nový, ale i neopakovatelně specifikovaný.

Už několikrát jsme vyjádřili obdiv nad tím, co dokázal s Volkswagenem udělat Ferdinand Piëch. Nebyl to ten typ manažera, který sedí v kanceláři nad excelovými tabulkami, byl člověk, který se stará a jehož uvažování se přímo či nepřímo otiskne i do titěrných detailů produktů, které sám nikdy nemusel vidět.

Podstatný byl i fakt, že to nebyl primárně ekonom, ale technik. Za jeho vedení značky začalo Audi používat slogan „náskok díky technice” a více než sloganem čtyř kruhů to bylo jeho vlastní motto. Věřil tomu, že když vytvoří technicky excelentní vůz, všechno ostatní půjde mnohem snáz - marketing, maržově zajímavé ceny, zákaznická spokojenost... To všechno a mnohé další se buduje mnohem jednodušeji, když můžete stavět na něm fakticky výjimečném, z podstaty žádoucím.

Proto také za jeho éry začal VW nabízet modely, které dnes působí jako z jiné planety. Osmiválcové Passaty, šestiválcové Golfy, deseti- a dvanáctiválcové Touaregy, absurdity typu VW XL1, to všechno byly v podstatě nesmysly, z nichž jeden každý musel být pro automobilku přímo ztrátovým projektem. Nepřímo ale vyšrouboval image VW a žádoucnost jednotlivých modelů tak vysoko, že lidé platili o mnoho vyšší než obvyklé ceny i za tuctové dieselové verze. I Piëch se spletl, ne že ne, bude ale trvat ještě hodně dlouho, než jeho nástupci zdevastují odkaz Fedinanda P. docela jiným přístupem.

Některé vozy totiž jeho éru připomínají ještě dnes a ten na fotkách níže je tak bizarní, že se až musíme trochu smát. Je to šestiválcový Golf IV s pohonem všech kol a manuální převodovkou. Už to samo o sobě je bláznivá věc, ukažte nám dnes jediný kompakt, který by něco takového nabízel. Nemusíte, žádný neexistuje. K tomu jde o třídvéřovou verzi, i to už je dnes prakticky vymýcený typ auta, navíc má najeto pouhých 7 913 km. Nemáme pochyb o tom, že se díváme na světový unikát už svým provedením, natož pak stavem.

Ale to není vše, mrkněte se na veškerou specifikaci. Někdo si koupil Golf s nejlepším možným pohonem, k tomu přidal onu třídvéřovou karoserii, pak drahé dřevěné obložení a nakonec halogenová světla, manuální klimatizaci, látkové čalounění a nejlevnější autorádio, které jako jediné ani nedožilo dneška. Je to opravdu velký svéráz a byť jeho historie je bezvadně zmapovaná jen v první dekádě nového milénia, o onom nájezdu nepochybujeme.

Však prodávající pečlivě nafotil i spodek a nedokážeme si představit, co by musel udělat, aby nafingoval mírné, ale nikoli nulové opotřebení věcí jako části podvozku či pohonu. A i citlivé věci v interiéru jsou velmi zachovalé, prodávající navíc říká, že auto jako nové i voní. Je to prostě minimálně jeté, jinak skoro 22 let staré auto, jehož vznik je dnes podobně nepředstavitelný jako je absurdní jeho přetrvávající existence. Je to vrchol jedné éry, symbol jakéhosi piëchismu, kdy si i kupec tak obyčejného auta jako Golf mohl vymyslet kombinaci V6, 4x4, manuálu, třídvířka a skoro minimální výbavy.

Bohužel, takové věci dnes nejsou levné a ani tato není. Nizozemský prodejce za auto původem z Belgie požaduje 34 950 Eur, tedy asi 860 tisíc Kč. Je to spousta peněz, ale tohle je muzejní kousek v bláznivě neopakovatelné specifikaci. Tušíme, že kupce si najde, fandové podobných šíleností svého druhu ještě nevymřeli.

Tohle je stroj času z doby, kdy automobilový průmysl nebyl v sevření regulací a účetních, bez 860 tisíc Kč se vám ale cti jej vlastnit nedostane.

