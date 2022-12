K mání je vrcholně luxusní limuzína s výkonem 1 217 koní, silniční katapult kupodivu nevyjde draho před 5 hodinami | Petr Miler

Žádný nesmyslný stroj, který někdo zbavil poloviny interiéru a na luxus si s ním jen hraje, naopak. Tomuto autu zůstal veškerý jeho komfort, akorát vás na ventilovaných zadních sedadlech vystřelí z 200 na 300 km/h za 8 sekund. To zní až brutálně.

Milujeme auta spojující zdánlivě nespojitelné. Není nakonec zase tak těžké udělat vůz, který je dokonale uzpůsoben jízdě po okruhu, který dokonale zvládá obyčejné přesuny, který je dokonalým přibližovadlem pro obstarání městských nákupů. I to všechno je pochopitelně kumšt, ale ne zase takový. Skutečným uměním je udělat vůz, ve kterém ráno uspokojivě odvezete děti do školy, pak sebe do práce, cestou domů si v něm dáte oblíbenou okresku, večer s manželkou koncert a o víkendu okruhové řádění. A při tom všem se budete usmívat.

Je opravdu náročné něco takového stvořit. V našich automobilových životech jsme poznali stovky, možná tisíce aut, z nichž pár desítek se o něco takového snažilo, uspělo jich ale jen pár. Výsledkem byl vždy nějaký kompromis, ale třeba poslední Audi RS4 má k něčemu výše popsanému sakramentsky blízko. Vůbec ostrá Audi z řad S a RS se o takový výsledek snaží a vrcholná limuzína S8 je vrcholem toho, kam se lze v nabídce těchto vozů dostat po stránce komfortu. Jeden z majitelů ale s výsledkem nebyl spokojen a rozhodl vzít za knoflík „Výkon”. A točil pořádně doprava.

Výsledkem je vůz, který můžete vidět na fotkách níže. Popravdě nevíme, jestli se při pohledu na něj šibalsky smát, nebo se spíše děsit, protože jeho pohon si vzala na starosti firma Madness Motorsport. Zadání bylo jasné - zachovat maximum komfortu modelu S8, zachovat silniční homologaci, k tomu ale přidat výkon, před kterým kapituluje prakticky cokoli, co na silnici reálně můžete potkat. A firma se toho chopila s vervou odpovídající prvnímu slovu v jejím názvu.

Ze sériové techniky toho zůstalo v útrobách máloco. Motor 4,0 V8 biturbo byl prakticky znovu postaven od nuly, přepracování se dočkala také převodovka, posíleny byly rovněž diferenciály a poloosy. Úpravce zašel tak daleko, že motor dokonce vybavil vstřikováním vody, snížen byl podvozek auta a brzdy dostaly karbon-keramické kotouče z modelu RS7. Výsledkem je Mike Tyson v obleku, brutální ranař, který nepůsobí dojmem, že by dokázal zlobit.

Čísla z dynamometru mluví za vše - až 1 217 koní výkonu a 1 344 Nm jsou hodnoty z říše Bugatti a dynamika tomu odpovídá. Zrychlení na stovku tady už nic neřekne, rozhoduje se později - ze 100 na 200 km/h vůz zrychlí za 3,97 sekundy, z 200 na 300 km/h za 8,19 sekundy. Takové Bugatti Chiron potřebuje na totéž 3,7 s a 7,0 s. A zkuste do něj usadit celou rodinu... Tento vůz má pořád na palubě veškerý komfort Audi S8 a pořád může do běžného provozu, to je obdivuhodné.

Auto vám neukazujeme jen proto, že existuje, i když by to jako důvod ke zmínce stačilo. Můžete si jej koupit a osedlat sami. Pochází z roku 2013 a na tachometru má 137 tisíc km, což pochopitelně není nic, na S8 to ale obecně není mnoho a většinu svého života prožilo v sériovém stavu. Takové vozy dnes v bazarech stojí okolo 1 milionu Kč, tento exemplář nabízí bulharský majitel za 65 000 Eur, tedy asi 1,58 milionu Kč. Vzhledem k mimořádnosti vozu je to snad i výhodná nabídka.

Toto je velmi neobyčejné Audi S8. S výkonem upraveným na 1 217 koní má nejen potenciál, ale i dynamikou blízkou Bugatti, přitom dále nabízí veškerý komfort. Teď může být vaše. Foto: David Dimov, publikováno se souhlasem

