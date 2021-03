K mání je VW Passat B5 1,9 TDI „po dědovi”. 18 let sotvakdy vyjel, je krásný, jako nový dnes | Petr Miler

/ Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Ještě nedávno by nás ani nenapadlo, že o Volkswagenu Passatu páté generace kdy řekneme, že je krásný, ale tento opravdu je, svým stavem. Navzdory svému stáří vypadá, jako by včera sjel z výrobní linky.

Někteří se tomu jistě budou zdráhat věřit, příští rok ale uplyne již 25 let od chvíle, kdy do prodeje vstoupil Volkswagen Passat páté generace zvaný také B5. Vydobyl si u nás - a nejen u nás - pověst velmi kvalitního, odolného vozu, se kterým můžete najet statisíce kilometrů bez větších komplikací. A patrně o něm mnozí takto nesmýšlí náhodou - i mezi statisticky nezničitelnými auty posledních dekád se umísťuje velmi vysoko.

Stále tak existuje spousta lidí, kteří na něj nedají dopustit, koupili si postupně už několik exemplářů a nechtějí přepřáhnout byť jen na novější B6. Tento vůz už se ale 16 let nevyrábí ani ve své novější iteraci B5.5 a narazit na trhu ojetin na zachovalý kousek je složité, zvlášť při typickém využití tohoto vozu a Passatů obecně. Však jsme vám kdysi ukazovali, kolik může takový Passat najet za pouhé čtyři roky. V celém Německu proto dnes nenajdete jediný opravdu málo jetý Passat B5, který by bylo možné koupit a kterému byste jeho malou kilometráž mohli věřit. Jeden se ale v Evropě přesto najde, jen kousek na sever od našich hranic, v Polsku.

Právě tam nabízí jeden nám už známý a popravdě věrohodný prodejce automobilových klasiků Passat B5.5, který je jako nový. Jeho příběh zní až podezřele, ale až si prohlédnete přiložené fotografie, uvěříte mu. Vůz je po starším majiteli, který si jej koupil v roce 2003 jako nový, až dosud jej neprodal a velmi pečlivě jej garážoval i servisoval. A mezi servisními prohlídkami s ním opravdu mnoho nejezdil - za celých 18 let jeho existence na jeho tachometru přibylo jen 25 451 km, prý dokonce jezdil jen v létě.

Němci takovým vozům říkají „Opa Auto”, tedy „auto po dědovi” a jejich nabídky bývají podobně věrohodné jako ty u nás. Jenže tady vážně není nad čím váhat - podívejte se na lak, světla, interiér, motor, rezervu... Toto je opravdu nejeté auto a pro příznivce bé-pětky skoro svatý grál.

Do této image zapadá i motorový prostor, neboť obliba B5 bývá spojena hlavně s motorem 1,9 TDI, kterým tento stroj disponuje. Bohužel to není populárnější 130koňová verze, ale svého času nejslabší, dávající nanejvýš 74 kW (100 koní) v 4 000 ot./min a 250 Nm v 1 900 ot./min. Akceleraci na stovku tak vůz zvládne za 12,4 sekundy a rozjede se až na 191 km/h.

Žádná velká sláva, ale pokud někdo po tomto autě půjde jako po „držáku”, vydrží tento motor věčnost - ve srovnání s modernějšími TDI je pořád tak jednoduchý, že se na něm skoro nemá co pokazit. Je to tak skutečně zajímavá nabídka - auto je to sice 18 let staré, ale nikoli 18 let stojící, pravidelně lehce ježděné. Velmi pravděpodobně s ním tedy můžete urazit statisíce kilometrů bez větších potíží s veškerým jeho prostorem a komfortem. V nabídce je za cenu 42 500 PLN, tedy asi 238 tisíc Kč. Není to úplně málo, ale je to pořád prakticky nový Passat B5.5 1,9 TDI, modla svého druhu.

Tento Passat B5.5 je opravdu krásný, tak zachovalý exemplář do posledního detailu jsme už nějaký ten pátek neviděli. Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Zdroj: Klasyka Gatunku

Petr Miler