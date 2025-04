K mání je výjimečně zachovalá italská kráska z dob, kdy jste i v kompaktu mohli mít šestiválec. Nic takového znovu nekoupíte před 3 hodinami | Petr Miler

Byly doby, kdy jste si z takových vozů mohli vybírat mezi novými auty, byly doby, kdy nebylo problém sehnat krásný exemplář v bazaru. Dnes se extra kousky počítají na jednotky v celé Evropě a tohle je teď asi ten nejkrásnější z nich, Alfa 147 GTA v typické rudé.

Pokud jste podobně staří jako my a Kristova léta vás minula už před nějakým tím pátkem, prožili jste si zajímavý život. A je vlastně jen otázkou vašeho vnímání, jak jej budete chápat. Z mého pohledu je to trochu hořkosladké - narodil jsem se v dobách tuhého komunismu, kdy se nemohlo skoro nic, prožil revoluci a léta skutečné svobody, dobu téměř neomezených možností. Po nich přišly roky utahování šroubů, které stále vrcholí - dovoleno je nám stále méně a méně, prakticky z jakéhokoli úhlu pohledu. A obávám se, že tento trend bude ještě nějaký čas pokračovat.

Znám dost takových, kteří nad tím hořekují, sám si ale vždy chci spíš vážit toho dobrého. Zejména v případě aut si dnešní čtyřicátníci a padesátníci prožili hotové zlaté časy vrcholu technického vývoje, který se snoubil s momenty nevýznamných tržních regulací. Necelá první dekáda nového milénia byla k zákazníkům až neuvěřitelně štědrá a automobilky dělaly možné i nemožné, aby ohromily i naprosto okrajové skupiny potenciálních kupců. Cokoli od Audi Q7 12 TDI přes Renault Clio V6 až po VW Passat W8 pochází přesně z těch dob.

Nešlo ale jen o pár exotů, když jste chtěli VW Golf s motorem V5, nebyl to problém. Pohon všech kol? Nebyl to problém. Automat, manuál, tři dveře, kombík, cokoli z toho v různých kombinacích? Žádný problém. Ani motor V6 v Golfu nebyl problém, a tak se tehdy šestiválec dal koupit i do řady dalších kompaktů. Audi A3 nebo BMW řady 1 patřily mezi ně, trochu stranou ale v této hlavně německé skvadře zůstává další hrdina asfaltových bitev, Alfa Romeo 147 GTA.

Možná nejvíc ji proslavil Jeremy Clarkson, který se snažil ukázat, jak je nedotáčivá - ano, pokud silné předokolce naložíte v zatáčce, je nedotáčivá vždy. Praxe ale nebyla tak zlá, jak Jezza naznačoval. S citlivým zacházením jste měli pod palcem hbité, lehké, velmi rychlé auto s úchvatným motorem pod kapotou. Mechanický skvost Giuseppeho Bussa stejně dobře fungoval, vypadal i zněl. Šestiválec o objemu 3,2 litru je tak návykový, že to v kterémkoli z nadšenců, který s ním byť jen jednou jel, zanechalo následky na celý život.

Tohle auto ale dávno odnesl čas. Dnes si u Alfy už moc kloudných věcí nekoupíte a uvidíme, jak bude její nabídka vypadat za pár let - donedávna chtěla už od loňska prodávat jen elektromobily. Někdy se ale objeví v prodeji kousek, který nevrací jen vzpomínky. A přesně takový dnes máme před sebou.

V italském Trentu je u jednoho z nám prodejců podobných specialit k dispozici Alfa 147 GTA, která vypadá, jako by výrobní linku opustila před pár měsíci, ne před 18 léty. Je to tedy vůz z roku 2004 a nedá se říci, že by jen stál v garáži - najel od té doby sice skromných, ovšem dalece nenulových 58 663 km. Přesto vypadá skoro netknutý, tedy na poměry Alf té doby. Měli jsme s nimi tu čest a je opravdu snadné na nich pomačkat sedadla, setřít barvu z tlačítek nebo odřít plasty, všechno to je tu ale viditelné minimálně. A po technické stránce má být auto zcela fit a nemělo by vám nachystat mnoho nepříjemných překvapení. Byť tuhle větu budou správně chápat jen zkušení „alfisté”...

Tak či onak jde o úchvatný stroj času, který v nás navzdory mnoha ne úplně příjemným zkušenostem s Alfami prostě zapaluje plamen touhy takové auto znovu mít. Trochu ho ale zháší cena 29 900 Eur znamená asi 750 tisíc Kč. To je opravdu dost, ale kolik podobných kousků ještě půjde koupit? Ani srovnatelný teď nevidíme v Evropě na prodej ani jeden...

Tahle krásná 147 GTA vás vrátí přímo do dob, kdy jste si mohli do nového kompaktu poručit skoro cokoli. Třeba i motor 3,2 V6 Busso s manuální převodovkou. Cena ale odpovídá jeho současné výjimečnosti, nikoli dobovému respektu k němu. Foto: Auto-Center Trento, publikováno se souhlasem

