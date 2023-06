K mání je vzácná Alpina B6 3.5S, jako jediná na světě skrývá tento dnes nemyslitelný prvek v kufru dnes | Petr Miler

/ Foto: Collecting Cars, tiskové materiály

Vypadá to jako dodatečná úprava, ale omyl, jde o tovární prvek z dob, kdy největším zlem na světě nebyly o gram vyšší papírové emise CO2 na jeden ujetý kilometr.

Mít v garáži ikonické BMW M3 E30 je snem nejednoho automobilového nadšence. Ovšem chcete-li trochu víc luxusu, čtyři válce vám přijdou málo a chcete vlastnit něco skutečně výjimečného, M3 E30 není tou správnou cestou. Tou je Alpina B6 3.5S, vůz, který u Alpiny vyrobili právě na základě M3 E30. Celkem vzniklo pouhých 62 kusů a jeden z nich je teď na prodej. A jaký.

Alpina B6 3.5S se vyráběla v letech 1987 až 1990 a za základ bylo použito šasí právě zmíněné M3 E30. To je hlavní rozdíl oproti verzi B6 3.5, kde bylo základem šasí 325i E30. Motor je ovšem stejný, je to řadový šestiválec M30 s objemem 3,4 litru a atmosférickým plněním, který dává 261 koní a 346 Nm. Za ním je šestistupňový manuál Getrag 260/6 se závodní kulisou, tj. s jedničkou řazenou k sobě a dozadu. Maximálka je 251 km/h a na stovce jste za 6,4 sekundy, pokud umíte dost rychle a šikovně pracovat s řadičkou, spojkou a plynem.

Kousek, který je nyní na prodej v aukci firmy Collecting Cars, byl jako nový prodán do Francie v září roku 1989 jako teprve 3. vůz z oné 62kusové série. Do začátku nového milénia byl pečlivě udržován tamním fanouškem značek BMW a Alpina a byť nejezdil vysloveně sporadicky, zase tak moc si toho neužil. Po 14letém vlastnictví současného majitele má najeto něco málo přes 133 tisíc km - na 35 let staré auto (vyrobeno bylo už v roce 1988) to není mnoho.

Je kompletně originální a jsou k němu všechny brožurky, manuály, klíče i dokumentace kompletní servisní historie. A stav auta je podle fotografií téměř dokonalý, na jeho nájezd rozhodně. Uvnitř vidíme trochu jinak barevná přední sedadla kvůli přečalounění toho řidičova přímo u Alpiny (to už majitel mohl nechat přečalounit obě, že?), to nejzajímavější se ale nachází v kufru.

Podivná plechová bedýnka napojená na dvě hadice není nic jiného než dodatečná palivová nádrž, kterou si bylo možné tehdy přímo u Alpiny objednat. A tato B6 je jedinou na světě, která ji má. Je to dodnes žádoucí a praktický, ovšem v současné nabídce prakticky nemyslitelný prvek, alespoň v této podobě. Objem palivové nádrže navíc znamená dodatečnou penalizaci výrobce kvůli vyšší papírové spotřebě resp. emisím CO2, a tak podobné věci téměř nikdo nenabízí, Alpina teprve ne. Proto mají prakticky všechna moderní auta tak nesmyslně malé nádrže.

Cenou, za kterou si tento vůz lze pořídit, nemůžeme přesně sloužit, odvine se od výsledku probíhající aukce. Jak ale patrně čekáte, taková vzácnost bude drahá jako čert, a tak se prodejní cena už tři dny před koncem přihazování vyšplhala na 183 500 Eur, tedy asi 4,36 milionu korun. A tušíme, že to pořád není konečná...

Tohle auto je v podstatě lepší BMW M3 E30. Vzniklo jich jen 62 a tenhle kus může být váš i se svou unikátní dodatečnou palivovou nádrží. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály

Zdroj: Collecting Cars

Petr Miler

