K mání je vzácná silniční verze nejlepšího z monster rallyové skupiny B, snad ani není drahá

Slavná, jen pár let trvající a po sérii smrtelných nehod podobně násilně ukončená éra stále nejvíce fascinujících rallových závodů dala za vznik spoustě výjimečných aut, jedno z nich ale muselo být nejlepší. Byl to tento vlastně i docela roztomilý Peugeot, tak ovšem jen vypadá.

Současná nabídka Peugeotu nemá automobilové nadšence čím zaujmout. Minulostí se v posledních letech staly i docela obyčejné modely jako 208 GTi a 308 GTi, o čemkoli peprnějším ani nemluvě. Někdy i skvělé ostřejší modely R do jednoho skončily bez nástupce a hybridní bizarnosti typu 508 PSE snad ani nemá smysl komentovat. I to, co bylo k mání před pár lety, ale naprosto zapadá vedle modelu, kterému Francouzi dali za vznik v 80. letech minulého století.

Řeč je o Peugeotu 205 Turbo 16 alias T16, silniční verzi a homologačním speciálu monstra skupiny B. Byl to geniální stroj, ideové dítě jistého Jeana Todta, který po důkladném studiu pravidel této skupiny došel k závěru, že nemá smysl vytvářet auta odvozená od jejich silničních verzí. Bylo to příliš limitující a beztak extrémně drahé. Lepší podle něj mělo být postavit úplně specifický stroj, který by se pak silničnímu modelu jen připodobnil. A nemýlil se. Jakmile se 205 T16 objevila na rallyových kolbištích, neměla sobě rovného. V roce 1985 s ní Timo Salonen ovládl šampionát s největším náskokem v historii aut této éry, v posledním ročníku 1986 s ním pak získal svůj první titul Juha Kankkunen.

S ohledem na zmíněné není těžké pochopit, že Francouzi neměli v úmyslu ztrácet příliš mnoho času hrátkami se silničními auty, o to jim vůbec nešlo. Dle homologačních požadavku tedy vyrobili přesně pouze nezbytných 200 exemplářů T16, které měly se sériovým Peugeotem 205 společnou jen siluetu karoserie. Pokud jste se dívali hodně zdálky. Po pár pivech. Bylo to zkrátka úplně jiné auto stojící na trubkovém šasí.

Největší změny byly patrné v zadní části, která se dala kompletně odklápět, aby umožnila přístup k pohonné jednotce umístěné právě tam. Peugeot přitom kvůli tomu vytvořil svařovanou požární přepážku, která spojuje středové sloupky se zadním pomocným rámem. Prostor pod přední kapotou, který u standardních 205 okupoval motor, zabralo rezervní kolo, zadní sedačky pochopitelně zmizely.

Oním motorem byl agregát o objem 1,8 litru, v základu šlo o běžný litinový blok dieselové rodiny XU spojený s hlavou s šestnáctiventilovým rozvodem. Jeho výkonové možnosti byly skoro nekonečné, v případě silničního provedení byl ale naladěn „jen” na 200 koní výkonu a 267 Nm točivého momentu. Všechna čtyři kola pak zásobovala výkonem pětistupňová manuální převodovka převzatá z Citroënu XM.

Hmotnost homologačního speciálu činila 1 390 kilogramů, zrychlení z klidu na stovku zabralo 6,6 sekundy a čtvrtmíli Peugeot 205 T16 zdolal za 15,05 sekundy. Pochlubit se pak mohl ještě nejvyšší rychlostí 208 km/h. Na počátek 80. let minulého století to byly vynikající hodnoty, které jistě nejsou nezajímavé ani dnes, kouzlo tohoto stroje je ale dnes pochopitelně hlavně ideové. Byla to komfortními prvky doplněná pojatá, výkonově uškrcená, ale jinak technicky naprosto totožná rallyová střela, se kterou Salonen drtil Röhrla. Kdo vám dnes něco takového prodá?

Odpověď je jasná, nyní ale máte poměrně vzácnou příležitost si jeden z 200 vyrobených exemplářů T16 pořídit. Kus na fotkách níže má číslo 188 a je nyní nabízen aukční firmou společností RM Sotheby's ve Velké Británii. Pravostranného řízení se ale bát nemusíte - celá produkce 205 T16 měla volant nalevo a šedě lakovanou karoserii, takže i tento kus má... volant vlevo a šedou barvu.

Najeto pak má velmi přijatelných 40 041 kilometrů a řekli bychom, že jeho (přinejmenším očekávaná) cena není vysoká. Může se prodat už za 180 tisíc liber, tedy asi 5,1 milionu. Je to pochopitelně hromada peněz, když ale uvážíme, za kolik se dnes prodávají kdejaké „nesmysly” nevalné historické hodnoty, je to skoro láce. Tohle není něco jako zachovalé Clio Williams (které se mimochodem nakonec prodalo za 1,8 milionu korun), je to kus automobilové historie, málo jetý superstroj výjimečné konstrukce, kterých v tomto stavu bude přežívat jen pár.

Za něco takového není 5 milionů dnešní optikou dost, ale uvidíme, kolik za vůz na aukci, která se koná příští víkend, sběratelé zaplatí. Dodejme, že součástí prodeje je i kompletní dokumentace včetně původní uživatelské příručky. Je to vskutku pozoruhodný kus historie v pozoruhodném stavu.

Pokud máte zájem o jeden z homologačních Peugeotů 205 T16, nyní máte jedinečnou příležitost ke koupi. Jeho cena současnou optikou všelijakých historicky zajímavých aut nemá být až tak vysoká. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

