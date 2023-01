K mání je vzácné auto s jedním z největších motorů moderní historie, něco takového už nikdo nevyrobí včera | Petr Miler

I ve své době to byla rarita, však pro celý svět vzniklo jen 150 takových strojů. Dnes je to vůz, jehož existence je na hranici uvěřitelnosti. A jednou bude zmínka o něm znít jako pohádka pro děti. S tímhle Mercedesem v garáži ji budete moci vyprávět velmi věrohodně.

Svět aut se v posledních dekádách mění mimořádně rychle. Na jedné straně jsme se díky tomu dočkali vozů, které v akceleraci zvládají konkurovat i monopostům Formule 1, přestože mohou dennodenně i na silnice. Na straně druhé ale nelze ignorovat jejich stále větší odtažitost. Moderní vozy už neovládá jen řidič, většina z jeho akcí je přefiltrována přes elektroniku všeho druhu. Ta pak rozhodne, jestli je v tu chvíli vhodné přidat tolik plynu, kolik naznačuje pedál, zabrzdit tak, jak si řidič přeje, nebo poslat auto tím směrem, ke kterému dává impuls. Důvodem jsou snahy o maximální bezpečnost a ekologičnost, na čemž snad ani není nic špatného, ovšem purističtí nadšenci do rychlých kol jsou z výsledku nevyhnutelně otrávení.

Co to pro vás znamená, pokud mezi takové lidi patříte? V podstatě „jen” to, že ukojit vaše choutky bude stále dražší. Už dnes nemůžete vyrazit do běžného showroomu a následně na silnici, objekty svého zájmu musíte lovit na aukcích a u prodejců exkluzivních ojetin. A prohnat je budete moci už jen na okruhu. Zejména evropské vozovky tak budu naprosto věrně odrážet duch politicky korektní doby, ve které není místo pro velkoobjemové motory ani vlastní rozhodování.

Dnes se ale nechceme vrtat v chmurných úvahách, místo toho se podíváme na auto z dob, kdy možné bylo prakticky cokoli. Řeč je o ultra vzácném Mercedesu SL 70, kterého AMG - dnes sportovní divize Mercedesu, tehdy ještě částečně samostatná firma - vyrobila na sklonku minulého milénia pouze 150 kusů, pochopitelně na základech tehdejšího roadsteru generace R129. A každému dodala motor M120, který pohání i některé verze Pagani Zonda (C12-2, GR).

Srdcem vozu je tedy šestilitrový dvanáctiválec, který byl pro účely verze SL70 převrtán na 7,0 litru. Mezi moderními produkčními vozy se větší monstra hledají obtížně - existuje jich jen pár a dvanáct válců obvykle nemají. Výkon díky tomu narostl na 496 koní, točivý moment vrcholí na 720 Nm. Zrychlení z klidu na stovku kleslo na 4,7 sekundy a nejvyšší rychlost vyšplhala na 308 km/h. Nic z toho vás dnes asi na zadek neposadí, stydět se ale tohle auto pořád nemá za co. Rychlost zde ale není to hlavní.

Je třeba připomenout, že se pořád bavíme o atmosféricky plněném motoru s dvanácti válci, jehož zvuk vás rozechvěje až do morku kosti. A jakékoli sešlápnutí plynového pedálu si budete užívat víc než v autě s přeplňovaným čtyřválcem, o elektromobilech ani nemluvě. A až vás sériový zvuk omrzí, stále je tu možnost dát tomuto autu zvuk Formule 1. AMG neopomnělo dodat upravenému Mercedesu také zesílený pětistupňový automat, větší a efektivnější brzdy, aktivní podvozek. Upraven byl rovněž exteriér, ovšem velmi decentně.

Právě takto vyparáděný stroj ve stříbrném laku je nyní k mání v Německu a je jediný takový, který si nyní můžete v Evropě koupit. Postaven byl v roce 1997 a dodnes najel pouhých 40 tisíc kilometrů, takže vypadá opravdu zachovale. Věru vzácný kousek, cena? Přesně 185 tisíc Eur, tedy asi 4,4 milionu Kč. Jak jsme zmínili, mít můžete pořád kde co, bez milionů v kapse už vám ale žádné opravdu zajímavé auto minulých dekád pane říkat nebude.

V prodeji se objevil ultra vzácný Mercedes SL70 AMG s motorem V12, jaký posléze dostalo i Pagani Zonda. Pro nadšence je to výjimečná nabídka, je ovšem také výjimečně drahá. Foto: Amian Exclusive Cars, publikováno se souhlasem

