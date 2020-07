K mání je vzácné auto schopné jet až 447 km/h, majitel za něj kdysi dal 35 milionů Kč před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Choice Auto Sales, Cars.com

Vyšlo na velké peníze, jeho majitel si jej ale příliš neužil. Nyní je na prodej levněji než kdysi, s velkým poklesem hodnoty ovšem u takové vzácnosti pochopitelně počítat nelze.

Když vám řekneme, že v prodeji se objevil Lotus Elise z roku 2010, asi se budete ptát, proč o tom píšeme. Oproti zbytku produkce britské značky se ovšem tento a šest dalších exemplářů kupé neskutečně liší. Prošel totiž přestavbou u texaské firmy Hennessey Performance Engineering a podle Guinnessovy knihy rekordů se stal nejrychleji akcelerujícím vozem světa.

Nabízený exemplář byl vyroben v únoru 2014, tedy v době, kdy již na světě bylo také otevřené provedení. Úpravce dal za vznikl celkem sedmi kupátků a šesti roadsterům, nepřekvapí tak šasí se sériovým číslem 9, jež prokazuje, že jde o jeden z posledních exemplářů. Jde také o jediné provedení vyvedené v bílé barvě Aspen White, většina produkce byla oháknuta do černého laku. A podstatný je i nízký nájezd, neboť za uplynulých pět let na počítadle naskočilo pouhých 745 mil (1 199 km).

Vůz byl dle prodávajícího plně prověřen a je v bezchybném technickém stavu, což je dáno i tím, že i když příliš nejezdil, na servisní prohlídky docházelo pravidelně. Proč jej stávající majitel dává ze své garáže pryč, nebylo zmíněno. Snaha vydělat na jeho výjimečnosti to ale stoprocentně nebude, neboť v době pořízení činila cena 1,5 milionu dolarů (cca 35 milionů korun). Nyní ale z této sumy můžete 250 000 USD (5,8 mil. Kč) škrtnout. Venom GT je tedy k mání překvapivě levněji než od výrobce, třebaže levný rozhodně není.

Pokud tedy máte zájem, nejspíše byste si měli pospíšit, jen málokdo vám totiž nabídne výkonnější či rychlejší vůz, zvláště za takové peníze. Venom GT na rozdíl od Lotusu nepohání přeplňovaná jedna-osma s původem u Toyoty. Místo toho tu máme sedmilitrový osmiválec od Chevroletu, který do vínku dostal dvě turba a důkladný tuning. Maximální výkon tak vylétl na 1 261 koní, jakkoliv vůz můžete přepnout i na 800 nebo 1 000 koní.

S plnou silou pod pravou nohou se následně můžete připravit na pořádný kopanec do zad, neboť stovku (resp. 97 km/h) americko-britské kupé zvládne za 2,7 sekundy. Na stošedesátce je pak za 5,6 sekundy, na třístovce za oněch svého času rekordních 13,63 s. Pokud byste jej vytáhli na sprinty, můžete počítat se čtvrtmílí za 9,92 sekundy při rychlosti 262 km/h, zdokumentované maximum Venomu pak činí 435 km/h. Dle Hennessey však jde jít až na 447 km/h.

Jak jsme tedy zmínili, mnoho rychlejších vozů nenajdete, a to i přesto, že od sjetí vozu z montážní linky uplynulo již šest let. Zvláště když jde o kupé osazené šestistupňovou manuální převodovkou. Díky ní budete stoprocentně vtaženi do hry, nízká hmotnost 1 244 kilogramů, závodní tlumiče Penske či lepivé pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup ZP jsou pak zárukou, že si neutrhnete ostudu nejen v přímém směru, ale také v zatáčkách.

K mání je vzácný Hennessey Venom GT. Prodejce však nepřišel zrovna s kvalitními fotkami. Foto: Choice Auto Sales, Cars.com



Pomoci si proto můžeme původní galerií téhož vozu přímo od výrobce. Foto: Hennessey

Zdroj: Cars.com

