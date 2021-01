K mání je vzácný vyzyvatel Bugatti Veyron, 1 ze 14 vyrobených aut jede až 399 km/h

/ Foto: Mecum Auctions

Nelze jej označit za zcela neznámý, vzhledem ke svým parametrům si ale neutrhl zdaleka tolik slávy, kolik by se slušelo a patřilo. Se 760 koňmi z motoru je 7,0 V8 je Saleen S7 Twin Turbo dodnes smetánkou supersportů.

Firma Saleen byla založena již v roce 1983, zejména kvůli závodním aktivitám Steva Saleena. Ten své know-how získané na okruzích použil i při úpravách silničních modelů, které začal nabízet zákazníkům toužícím po vyšším výkonu a agresivnějším vzhledu, než dodávaly samotné automobilky. Ostruhy si značka získala zejména modifikacemi Fordu Mustang, který se v její nabídce objevil již dva roky po založení.

S příchodem milénia Saleen přešel od pouhých modifikací k výrobě vlastního vozu s názvem S7. Za ním se skrýval supersport se snad největším množstvím průduchů na světě, který při rychlosti 257 km/h vytvářel přítlak odpovídající vlastní hmotnosti (1 247 kg). O pohon se přitom staral sedmilitrový osmiválec od Fordu, který dával 558 koní a s nímž zrychlení z klidu na 96 km/h zabralo 3,3 sekundy.

V roce 2005 automobilka přikročila k modifikacím, jež vyústily ve zrod varianty Twin Turbo. Jak již název napovídá, motor distal dvojici turbodmychadel Garrett, se kterými výkon narostl na 760 koní. Souběžně s vyšším výkonem se Saleen podíval také na bodykit, kde přepracování předního nárazníku a zadního difuzoru a křídla navýšilo přítlak o 60 procent.

O přenos výkonu na zadní nápravu se staral šestistupňový manuál, přičemž akcelerace na 96 km/h zabrala pouze 2,8 sekundy, na 322 km/h pak dokonce jen 27 sekund. Maximální rychlost 248 mil v hodině odpovídá 399 km/h - to z S7 Twin Turbo dělalo jednoho z mála konkurentů Bugatti Veyron a mezi smetánku supersportů jej to řadí i dnes i dnes. A komu to nestačilo, pro toho zde byl paket Competition zahrnující další poladění motoru dokonce na 1 014 koní a karoserii vyrobenou kompletně z uhlíkových vláken.

Výroba tohoto vozu skončila v roce 2009 po pouhých 14 vyrobených exemplářích, přičemž značka od té doby pracovala na nástupci. Ten ale nedorazil, místo toho firma začala mít roky problémy s financováním. V honbě za záchranou tak nabídla k odprodeji veškerá práva na model S7 včetně závodního programu a také konceptu S5S Raptor, jenž měl konkurovat Lamborghini Gallardo.

Aktuálně je Saleen stále činný, nicméně na vývoj vlastního modelu může prozatím zapomenout. Portfolio tak tvoří znovu úpravy amerických aut, to ale dnes nechme stranou. Firma Mecum Auction se ve své tiskové zprávě pochlubila tím, že 18. března v Glendale pošle do prodeje Saleen S7 v oné silnější verzi Twin Turbo. Jde přitom o jeden z posledních vyrobených exemplářů, který od roku 2006 najel pouhých 1 167 mil, tedy 1 878 km, za 15 let prakticky nic.

Ve výsledku jde o nový vůz, což koneckonců dosvědčují i fotografie. Zvenčí se pyšní černým lakem, uvnitř pak stejně laděným koženým čalouněním. Dále můžeme zmínit brzdy Brembo či sadu originálních zavazadel a potah na vůz. Nabídka je to tedy velmi ojedinělá, čemuž jistě bude odpovídat i cena. O její výši raději ani nespekulujeme, ani Mecum žádný odhad neuvádí, dá se však čekat, že se cifra, za kterou tento vůz změní majitele, vyšplhá výše než na 555 tisíc dolarů (dnes 12 milionů Kč), kolik stál jako nový.

Takřka nejetý Saleen S7 Twin Turbo může být váš, levný ale jistě nebude. Foto: Mecum Auctions