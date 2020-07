K mání je vzácný praotec moderních super hothatchů, vyjde podobně draho dnes | Mirek Mazal

/ Foto: Autohaus Maier, Mobile.de

Dnes jsou supervýkonné kompakty se spoustou výkonu i výbavy něčím vcelku běžným, před 30 léty ale šlo o neotřelý nápad. Jeden takový měl VW v roce 1990 s autem se jménem tak dlouhým, že jej možná nepřečtete jedním dechem.

Volkswagen Golf II GTI G60 Edition One Wolfsburg Edition má tak dlouhý název, že při čtení nadpisu prodejního inzerátu sběratelé vzácností stihnou zkontrolovat stav konta. Dlouhé pojmenování patří černému hatchbacku z října roku 1990. Klasický hranatý vůz se čtyřmi kulatými světlomety můžeme považovat za jednoho z praotců současných super hothatchů - ostrých kompaktů napěchovaných vším, co si lze představit.

Je to opravdu vzácnost svého druhu, neboť už Golf II GTI s kompresorem přeplňovanými motorem 1,8 o výkonu 160 koní je výjimečná věc. Dnes tímto výkonem neohromíte, ale považte, že ještě Golf IV GTI zkoušel prorazit s motorem 1,8 turbo se 150 koňmi, takže o dvě generace starší GTI s vyšším výkonem opravdu není slabé auto. K tomu jde o Edition One a v jejím rámci ještě o tzv. Wolfsburg Edition - nepodařilo se nám zatím zjistit, kolik těchto aut bylo přesně vyrobeno, ale i stovky mohou být příliš.

V prodeji se takové auto vídá zřídka, a dealer z německého Andernachu si tak dal záležet, aby adept do kolekce zaujal hned z fotek, tedy alespoň zvenčí. Černá metalíza Brillantschwarz je ve výborné kondici, k laku parádně sedí tradiční disky BBS LM v patnáctipalcové velikosti a bylo by neslušné opomenout nulovou korozi typického exteriéru z přelomu 90. let.

Auto má najeto 128 600 kilometrů, což není málo a znát je to hlavně uvnitř černého interiéru. Sice se v něm neudálo nic, co by bylo mementem špatného zacházení, i běžné používání ale je znát. Hlavně kožené sedačky neunikly zubu času, zbytek udržovaného zázemí cestujících je v lepší kondici. Škoda neoriginálního sportovního volantu, snaha o modernu se podepsala na autentičnosti analogového prostředí, které znají jen pamětníci mezi fajnšmekry.

Řada Wolfsburg Edition se vyznačovala hlavně jinak příplatkovou či zcela nedostupnou výbavou. Seznam výjimečností zahrnuje například elektrická okna, centrální zamykání, sportovní sedadla, mlhovky, ABS nebo posilovač řízení. Nabízený kus historie je opatřen i tažným zařízením. Nedávno proběhla servisní inspekce s výměnou mnoha součástek, pod naleštěnou karoserií by mělo být vše v naprostém pořádku. Auto je pouze v průměrném stavu, přesto jeho cena vyšplhala až na 17 900 Eur, tedy asi 472 tisíc Kč. Hodně peněz na skoro 30 let starý Golf se 129 tisíci km, tento je ale vážně vzácný.

Vzácný Golf je hodný muzea Volkswagenu, tedy alespoň svou výjimečností. Stavem už méně, k dokonalosti leccos schází, přesto navzdory nemalé ceně láká. Foto: Autohaus Maier, Mobile.de

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal